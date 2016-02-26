Google’ın sınırsız fotoğraf saklama alanının nedeni şimdi anlaşıldı





Google Fotoğraflar, Android veya iOS fark etmeksizin tüm kullanıcılara fotoğrafları için ücretsiz ve sınırsız bir saklama alanı sunuyor oluşu ile ses getirmişti. Fotoğrafları gerçek çözünürlüğünde saklayan bu hizmet, videoları ise yine sınırsız bir kullanım alanı ile Full HD çözünürlüğünde sunucuda saklayabiliyor.

Google Fotoğraflar uygulaması, yüklediğiniz görselleri farklı kriterler ölçüsünde kategorize de edebilme kabiliyetine sahip. Mesela insanlar, hayvanlar hatta manzaralar diye ayrı kategoriler otomatik olarak oluşturulmuş oluyor.

Google şimdi bu konudaki deneyimi bir adım öteye taşımak istiyor. Fotoğrafın EXIF bilgisinde coğrafi konum verisi olmasa bile görüntüden nereden çekilmiş olduğunu anlayabilecek bir teknoloji geliştiriliyor. Veri tabanındaki konum bilgisi bulunan 126 Milyon fotoğrafı kullanan sistemin proje aşamasındaki adı PlaNet olarak isimlendirilmiş.

PlaNet için özel bir ekip oluşturan Google, işe dünya yüzeyini 26.000 kareye bölerek başlamış ve her kareyle ilgili fotoğrafları üst üste eklemiş. Eklenen fotoğraflar analiz edilerek her kare için bir piksel haritası oluşturulmuş.

Sistemin kısıtlı bir veri tabanı ile ulaştığı rakamlar da son derece etkileyici aslında. Flickr’daki 2,3 Milyon görüntüyü analiz eden PlaNet, fotoğraftan ülkeyi tahmin etme konusunda %28,4 oranında bir isabet yüzdesi elde etmeyi başarmış. Fotoğraftan kıta tahmininde ise %48’lik bir başarı yakalanmış.

Fotoğraftan bir yerin tahmin edilebilmesi noktasında insanlar için kabul edilen medyan yerelleştirme hatası 2320,75km olarak gerçekleşirken PlaNet 1131,7km sonucunu elde etmeyi başarmış.

Bu rakamlar sistemin geleceği adına son derece etkileyici zira Google’ın elindeki tüm veri tabanı kullanıldığında tahminlerin yüzdesi ve lokalizasyon oranı daha yüksek bir sonuç ortaya çıkacaktır. Google’ın elindeki fotoğraflar veri tabanını kullanması için kullanıcı tepkileri dışında önünde bir engel bulunmuyor.