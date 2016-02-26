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Google’ın sınırsız fotoğraf saklama alanının nedeni şimdi anlaşıldı

Google’ın bir süredir hizmette olan “Fotoğraflar” uygulamasındaki sınırsız görüntü ve video saklama imkanı aslında Google’ın hayata geçirmeyi planladığı bir serviste kullanılmak isteniyor olabilir.
3 yıl
11,2b
1
19
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Fotoğraflar, Android veya iOS fark etmeksizin tüm kullanıcılara fotoğrafları için ücretsiz ve sınırsız bir saklama alanı sunuyor oluşu ile ses getirmişti. Fotoğrafları gerçek çözünürlüğünde saklayan bu hizmet, videoları ise yine sınırsız bir kullanım alanı ile Full HD çözünürlüğünde sunucuda saklayabiliyor.

Google Fotoğraflar uygulaması, yüklediğiniz görselleri farklı kriterler ölçüsünde kategorize de edebilme kabiliyetine sahip. Mesela insanlar, hayvanlar hatta manzaralar diye ayrı kategoriler otomatik olarak oluşturulmuş oluyor.

Google şimdi bu konudaki deneyimi bir adım öteye taşımak istiyor. Fotoğrafın EXIF bilgisinde coğrafi konum verisi olmasa bile görüntüden nereden çekilmiş olduğunu anlayabilecek bir teknoloji geliştiriliyor. Veri tabanındaki konum bilgisi bulunan 126 Milyon fotoğrafı kullanan sistemin proje aşamasındaki adı PlaNet olarak isimlendirilmiş.

PlaNet için özel bir ekip oluşturan Google, işe dünya yüzeyini 26.000 kareye bölerek başlamış ve her kareyle ilgili fotoğrafları üst üste eklemiş. Eklenen fotoğraflar analiz edilerek her kare için bir piksel haritası oluşturulmuş.

Google’ın sınırsız fotoğraf saklama alanının nedeni şimdi anlaşıldı
 

Sistemin kısıtlı bir veri tabanı ile ulaştığı rakamlar da son derece etkileyici aslında. Flickr’daki 2,3 Milyon görüntüyü analiz eden PlaNet, fotoğraftan ülkeyi tahmin etme konusunda %28,4 oranında bir isabet yüzdesi elde etmeyi başarmış. Fotoğraftan kıta tahmininde ise %48’lik bir başarı yakalanmış.

Fotoğraftan bir yerin tahmin edilebilmesi noktasında insanlar için kabul edilen medyan yerelleştirme hatası 2320,75km olarak gerçekleşirken PlaNet 1131,7km sonucunu elde etmeyi başarmış.

Bu rakamlar sistemin geleceği adına son derece etkileyici zira Google’ın elindeki tüm veri tabanı kullanıldığında tahminlerin yüzdesi ve lokalizasyon oranı daha yüksek bir sonuç ortaya çıkacaktır. Google’ın elindeki fotoğraflar veri tabanını kullanması için kullanıcı tepkileri dışında önünde bir engel bulunmuyor.


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John Sheppard 3 yıl en beğenilen
umut_baris
Armin van Buuren* Kişilerin özel fotoğraflarını kullanacak gibi anlatmışsınız, ya da ben öyle anladım. Eğer kişi fotoğrafını herkese açık hale getirirse böyle bir kullanım olabilir. Diğer türlü gizli olanları inceleme gibi bir şey olduğuna ben inanmıyorum.
Burada inanılıp inanılmayacak bir durum yok ki. Google kadar gelişmiş yapay zekaya, veri tabanına sahip olan kim var?

Microsoft var.
umut_barisArmin van Buuren* Kişilerin özel fotoğraflarını kullanacak gibi anlatmışsınız, ya da ben öyle anladım. Eğer kişi fotoğrafı...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Das Boot 3 yıl
Bedava hizmeti kim sunmuş ki Google'dan bekliyorsunuz
Elbette karşılığı olacaktı.
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1 Avatar
9unkarekoku 3 yıl
Bedava peynir fare kapanında olur lafı yabancı değildir size ;-)
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Kefelon 3 yıl
Servisin etkin bir kullanıcısıyım ve sınırsız depolama kısmı sadece fotoğraf çözünürlüğünün düşürülmesini kabul edersen yüklenebiliyor. Benim fotoğraflarımın kalitesi aynı kalsın elleme dersen 15 GB'lık Google kotasından yiyor.
Eğer kabul etmeden herkesin fotoğrafına bu işlemi yapıp haritalandırırsa saçmalık olur ancak izin isteyeceğini veya herkese açık seçeneği sunacağını düşünüyorum Google'un. Yani kullanan kişi bu fotoğrafların çok da gizli olmadığını biliyor. Elimde 30 GB'a yakın resim ve videom mevcut 2 adet USB'de yedeği var bilgisayarımda var birde Google Fotoğraflara yükledim. Sonuçta yıllarca çekilmiş fotoğraflarımız bunlar fiziki olarakta çıkarılmamış hiçbiri. Bunları kaybetmek beni çok üzer o bakımdan yedek sayımı artırıyorum ama hiçbiri bulutta yedeklemek kadar rahatlatmıyor beni...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Batuist 3 yıl Kefelon
Kefelon

Servisin etkin bir kullanıcısıyım ve sınırsız depolama kısmı sadece fotoğraf çözünürlüğünün düşürülmesini kabul edersen yüklenebiliyor. Benim fotoğraflarımın kalitesi aynı kalsın elleme dersen 15 GB'lık Google kotasından yiyor.

Eğer kabul etmeden herkesin fotoğrafına bu işlemi yapıp haritalandırırsa saçmalık olur ancak izin isteyeceğini veya herkese açık seçeneği sunacağını düşünüyorum Google'un. Yani kullanan kişi bu fotoğrafların çok da gizli olmadığını biliyor. Elimde 30 GB'a yakın resim ve videom mevcut 2 adet USB'de yedeği var bilgisayarımda var birde Google Fotoğraflara yükledim. Sonuçta yıllarca çekilmiş fotoğraflarımız bunlar fiziki olarakta çıkarılmamış hiçbiri. Bunları kaybetmek beni çok üzer o bakımdan yedek sayımı artırıyorum ama hiçbiri bulutta yedeklemek kadar rahatlatmıyor beni...

filickr'ı kullanmanı tavsiye ederim.. resimlerine hiçbir şekilde dokunmadan saklıyorsun ve 1TB alan var... çözünürlük ve boyuta hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Artı çok daha kapsamlı bir fotoğraf düzenleme sistemi mevcut. Benim yaklaşık 200GB resim elbümüm var ve dediğin gibi bulut en güvenli yol gibi duruyor. tabi bulutun kapanma ihtimali de her zaman mevcut. 1TB alan yetmediği durumda ikinci bir e-posta alırsın sonuna 1,2,3, eklersin çok daha sistemli olur. zaten 1TB oldukça yeterli bir alan.. denemeni tavsiye ederim her türlü google'dan üstün...
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Batuist 3 yıl
milyarlarca fotoğrafı işlemek harcanan işlem gücünü ve bunun için gerekli olan enerjiyi düşünün!!! artık ne zamandan beridir fotoğraflar servisi videoları full HD saklamaya başladı? videoları küçültüp kalitesinide epey düşürüyordu.. sırf bu yüzden google fotoğraflar servisine geçmemiştim. flickr şu an bu yönde açık ara önde.. çok daha profesyonel..
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e-Militarist 3 yıl
Android ve de ios kullanıcıları kartlarının ve tüm uygulama şifrelerini yenileseler iyi olacak sanırım. Google iş başında yine.
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emre1393 3 yıl
İşte bunlar hep Big Data.
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Captain_Ivy 3 yıl
vay anasını. sürekli upload edip duruyoruz biz de
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Biyturs_OnSr 3 yıl
"Bizim piknikte mangal yaparken ki fotoğrafımı görse Amerika ne olacak la?" diyenlere cevap olarak hazırlanmış bir haber gibi. Bu şirketlerin bulutlarında saklanan her veri işte böyle geliştiriyor onları. Senin benim özel hayatım tabi ki de umurlarında değil, önemli olan ellerinde ki sistemleri test etmek. Klavye kelime tahmini, yüz tanıma, parmak izi vs. hepsi zaten onlar için çözülecek problemler, her problemi çözdüklerinde programları biraz daha tecrübe kazanıyor. Keşke bizim de böyle programlarımız olsa diyoruz ama dediğimizle kalıyoruz maalesef.
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Das Boot 3 yıl
Bedava hizmeti kim sunmuş ki Google'dan bekliyorsunuz
Elbette karşılığı olacaktı.
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John Sheppard 3 yıl en beğenilen
umut_baris
Armin van Buuren* Kişilerin özel fotoğraflarını kullanacak gibi anlatmışsınız, ya da ben öyle anladım. Eğer kişi fotoğrafını herkese açık hale getirirse böyle bir kullanım olabilir. Diğer türlü gizli olanları inceleme gibi bir şey olduğuna ben inanmıyorum.
Burada inanılıp inanılmayacak bir durum yok ki. Google kadar gelişmiş yapay zekaya, veri tabanına sahip olan kim var?

Microsoft var.
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Glorfindel1907 3 yıl John Sheppard
Orijinalden alinti: John Sheppard

Orijinalden alinti: umut_baris

Orijinalden alinti: Armin van Buuren* Kisilerin özel fotograflarini kullanacak gibi anlatmissiniz, ya da ben öyle anladim. Eger kisi fotografini herkese açik hale getirirse böyle bir kullanim olabilir. Diger türlü gizli olanlari inceleme gibi bir sey olduguna ben inanmiyorum.
Burada inanilip inanilmayacak bir durum yok ki. Google kadar gelismis yapay zekaya, veri tabanina sahip olan kim var?


Microsoft var.

Ama microsoft android değil diye yorumlar gelirse şaşırma
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umut_baris 3 yıl John Sheppard
John Sheppard

umut_baris

Armin van Buuren* Kişilerin özel fotoğraflarını kullanacak gibi anlatmışsınız, ya da ben öyle anladım. Eğer kişi fotoğrafını herkese açık hale getirirse böyle bir kullanım olabilir. Diğer türlü gizli olanları inceleme gibi bir şey olduğuna ben inanmıyorum.
Burada inanılıp inanılmayacak bir durum yok ki. Google kadar gelişmiş yapay zekaya, veri tabanına sahip olan kim var?


Microsoft var.

Microsoft'un o kadar gelişmiş yapay zekası mı var?

Cortana ile asıl veri madenciliğini başlattı.

Bing'i adam yerine koyuyorsanız o ayrı tabi.
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Armin van Buuren* 3 yıl
Kişilerin özel fotoğraflarını kullanacak gibi anlatmışsınız, ya da ben öyle anladım. Eğer kişi fotoğrafını herkese açık hale getirirse böyle bir kullanım olabilir. Diğer türlü gizli olanları inceleme gibi bir şey olduğuna ben inanmıyorum.
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umut_baris 3 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*

Kişilerin özel fotoğraflarını kullanacak gibi anlatmışsınız, ya da ben öyle anladım. Eğer kişi fotoğrafını herkese açık hale getirirse böyle bir kullanım olabilir. Diğer türlü gizli olanları inceleme gibi bir şey olduğuna ben inanmıyorum.

Burada inanılıp inanılmayacak bir durum yok ki. Google kadar gelişmiş yapay zekaya, veri tabanına sahip olan kim var?
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