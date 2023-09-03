Google Fotoğraflar, Android 14 ile gelen Ultra HDR formatını destekleyecek

Google'ın yeni Ultra HDR formatına destek getiren ilk uygulama: Google Fotoğraflar
Google'ın yeni Ultra HDR formatına destek getiren ilk uygulama Google Fotoğraflar oldu. Bu yeni format ile birlikte SDR görüntülerini HDR olmayan ekranlarda gösterecek, ancak HDR özellikli bir panelde görüntülendiğinde renkler ve kontrast ortaya çıkacak.
Fotoğraflarınızı JPEG formatını korurken mükemmel kalitede göstermenize olanak Google Fotoğraflar'ın bu yeni özelliği AssembleDebug'ın paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. Uygulamanın 6.51.0.561138754 sürümünde Ultra HDR desteğine işaret eden birkaç dize görüntüleyen AssembleDebug, böylece Android 14 ile birlikte diğer üçüncü parti uygulamaların da bu özellikten yararlanabileceğini ortaya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.