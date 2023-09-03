Google Fotoğraflar, Android 14 ile gelen Ultra HDR formatını destekleyecek

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında Google, Android 14 Beta 2'yi piyasaya sürmüştü. Android 14 Beta 2 ile standart JPEG görüntülerle tamamen uyumlu olacak 10 bit HDR görüntülere destek sağlamayı amaçlayan yeni bir Ultra HDR formatı da kullanıma sunulmuştu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Google'ın kendi uygulamaları bu formatı destekleyebilir.

Google'ın yeni Ultra HDR formatına destek getiren ilk uygulama: Google Fotoğraflar

Google'ın yeni Ultra HDR formatına destek getiren ilk uygulama Google Fotoğraflar oldu. Bu yeni format ile birlikte SDR görüntülerini HDR olmayan ekranlarda gösterecek, ancak HDR özellikli bir panelde görüntülendiğinde renkler ve kontrast ortaya çıkacak.

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Fotoğraflarınızı JPEG formatını korurken mükemmel kalitede göstermenize olanak Google Fotoğraflar'ın bu yeni özelliği AssembleDebug'ın paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. Uygulamanın 6.51.0.561138754 sürümünde Ultra HDR desteğine işaret eden birkaç dize görüntüleyen AssembleDebug, böylece Android 14 ile birlikte diğer üçüncü parti uygulamaların da bu özellikten yararlanabileceğini ortaya çıkardı.

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