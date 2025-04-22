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    Google Fotoğraflar’a Ultra HDR düzenleme aracı geldi

    Google, kaliteyi artırmak için Google Fotoğraflar’a yeni bir araç ekledi. Ultra HDR adı verilen bu özellik kullanıcıların eski fotoğraflarını bile daha canlı ve detaylı hale getirmesine olanak tanıyor

    Google Fotoğraflar’a Ultra HDR düzenleme aracı geldi

    Google Fotoğraflar uygulamasına gelen son güncellemeyle birlikte, uzun süredir Android kullanıcılarının aşina olduğu “Ultra HDR” düzenleme aracı daha geniş bir kitleye sunulmaya başladı. Bu yeni araç, çektiğiniz karelere daha fazla ışık ve derinlik kazandırarak fotoğrafların daha canlı ve detaylı görünmesini sağlıyor.

    Ultra HDR formatı, geleneksel JPEG uzantısını taşısa da teknik olarak bambaşka bir yapıya sahip. Bu yeni format sayesinde fotoğraflar yalnızca daha net ve parlak görünmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazınızda daha az yer kaplıyor. Üstelik HDR desteği olmayan ekranlarda bile görüntülenebiliyor; sadece HDR efektleri olmadan, standart şekilde gösteriliyor.

    Google Fotoğraflar’ın 7.24 sürümüyle birlikte sunulan bu özellik, “Ayarla” menüsünde yer alıyor ve eski HDR efektinin yerine geçmiş durumda. Ancak her kullanıcı bu güncellemeyi hemen göremeyebilir; dağıtımın kademeli ve sunucu taraflı olduğu belirtiliyor.

    Ultra HDR ayarı uygulandığında, kullanıcıya bir kaydırıcı sunuluyor. Bu kaydırıcıyla efektin yoğunluğu istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Fakat fazla abartıldığında görüntünün doğallığı bozulabiliyor; bu yüzden ayarı dengeli kullanmakta fayda var.

    Bir fotoğrafın Ultra HDR olup olmadığını kontrol etmek isterseniz, görselin bilgi sayfasını açmanız yeterli. Piksel sayısının yanında “Ultra HDR” ifadesi yer alıyorsa, o kare bu yeni formatla işlenmiş demektir. Özellikle geçmişte çekilen ve düzenlemeye değer gördüğünüz karelerde bu araç oldukça etkili sonuçlar verebilir.

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