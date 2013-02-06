Google'ın tasarladığı Chromebook Pixel adlı bilgisayara ait tanıtım videosu sızdı





Chromebook ortakları arasına bu yıl HP ve Lenovo gibi sektörün lider üreticilerini ekleyerek Chrome işletim sistemini yaygınlaştırma yolunda önemli hamlelere imza atan Google, donanım endüstrisine kendi markasıyla ilk olarak akıllı telefon, ardından tablet bilgisayarlar ve tamamen kendi üretimi ev eğlence sistemi Nexus Q ile giriş yapmasının ardından, şimdi de yine bizzat kendi geliştirip ürettiği bir dizüstü bilgisayarla anılmaya başladı. Geçen yıl ortaya atılan bir iddia; internet devinin yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip bir Chromebook tasarladığını ileri sürmüştü. Bu iddiayı destekleyen ilk delil, bugün internete sızan bir tanıtım videosu oldu.

Slinky.me'nin hazırladığı ve firmanın sunucularına saldırılması sonucu sızdırıldığı CEO Victor Koch tarafından açıklanan video, 2560 x 1700 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip Chromebook Pixel'i gün yüzüne çıkartıyor. 4 milyon pikseli yapısında barındıran bu bilgisayar, "en sonuncu pikseline kadar" Google'ın eseri olacak. Mountain View merkezli şirketin herhangi bir üretici ile işbirliğine gitmeden tamamen kendi ürettiği ikinci ürün olarak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Dizüstü sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla böyle bir çözüm geliştirdiğini tanıtım videosunda da vurgulayan teknoloji firması, ilk bilgisayarını muhtemelen 15 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O 2013 konferansında resmen tanıtacak.

Google Link adlı bir proje kapsamında bir süredir şirket içerisinde test edildiği bildirilen Chromebook Pixel'in diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkmış değil. Ancak videoda aygıtın hangi giriş-çıkışlara sahip olduğu açıkça görülüyor. Dizüstü bilgisayarı için makul bir fiyat belirlemesine kesin gözüyle bakılan Google'ın Chromebook Pixel'ine ait ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://plus.google.com/u/0/100132233764003563318/posts/iP8PQq9YJZB