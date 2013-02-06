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Google'ın tasarladığı Chromebook Pixel adlı bilgisayara ait tanıtım videosu sızdı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın tasarladığı Chromebook Pixel adlı bilgisayara ait tanıtım videosu sızdı

Chromebook ortakları arasına bu yıl HP ve Lenovo gibi sektörün lider üreticilerini ekleyerek Chrome işletim sistemini yaygınlaştırma yolunda önemli hamlelere imza atan Google, donanım endüstrisine kendi markasıyla ilk olarak akıllı telefon, ardından tablet bilgisayarlar ve tamamen kendi üretimi ev eğlence sistemi Nexus Q ile giriş yapmasının ardından, şimdi de yine bizzat kendi geliştirip ürettiği bir dizüstü bilgisayarla anılmaya başladı. Geçen yıl ortaya atılan bir iddia; internet devinin yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip bir Chromebook tasarladığını ileri sürmüştü. Bu iddiayı destekleyen ilk delil, bugün internete sızan bir tanıtım videosu oldu.
Slinky.me'nin hazırladığı ve firmanın sunucularına saldırılması sonucu sızdırıldığı CEO Victor Koch tarafından açıklanan video, 2560 x 1700 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip Chromebook Pixel'i gün yüzüne çıkartıyor. 4 milyon pikseli yapısında barındıran bu bilgisayar, "en sonuncu pikseline kadar" Google'ın eseri olacak. Mountain View merkezli şirketin herhangi bir üretici ile işbirliğine gitmeden tamamen kendi ürettiği ikinci ürün olarak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Dizüstü sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla böyle bir çözüm geliştirdiğini tanıtım videosunda da vurgulayan teknoloji firması, ilk bilgisayarını muhtemelen 15 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O 2013 konferansında resmen tanıtacak.
Google Link adlı bir proje kapsamında bir süredir şirket içerisinde test edildiği bildirilen Chromebook Pixel'in diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkmış değil. Ancak videoda aygıtın hangi giriş-çıkışlara sahip olduğu açıkça görülüyor. Dizüstü bilgisayarı için makul bir fiyat belirlemesine kesin gözüyle bakılan Google'ın Chromebook Pixel'ine ait ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://plus.google.com/u/0/100132233764003563318/posts/iP8PQq9YJZB Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THESTER 6 yıl
Apple buna dava açarsa kızmam gerçekten Çin malı gibi taklit ve berbat olmuş Casper'lara kızardım Apple çakması diye bu çakma değil bildiğin klon...
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savinelli 6 yıl
Özel içerik.
Üzgünüz, ancak bu içeriği sahibi tarafından özel olarak etiketlendiği için görüntüleyemeyiz.
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LORDTEK 6 yıl
Tanıtım videosu nasıl sızar? Bilginin sızdığını sızdırıldığını biliyoruz da tanıtım videosu zaten adı üzerinde tanıtım amaçlıdır, nasıl sızar ki...
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asalet03 6 yıl
hayır arkadaş nedir bu tasarım muhabbeti nlamadım yakında firmalar apple yüzünden bir şey üretemez hale gelecek heralde telefon çıkar aha iphona benzemiş pc çıkar aha mac booka benzemiş bu nedir ya...
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KalemKolik 6 yıl
Chromebooklar bu kadar kalın olmak zorundamı. Ne bileyim basit bir işletim sistemi zaten ultrabooklar gibi ince yapılı olsalar daha iyi olur.
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balcis 6 yıl
touchpad'in büyüklüğü ve şeklinden tut ön tarafta ekranı kaldırma kısmına kadar macbook pro. adını da chromebook pixel değil pro koysalarmış keşke.
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ozgur106 6 yıl
imac kullanıyorum ama şahsen android ve chrome os un acilen laptoplara uygun halde cıkması gerek
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allegra168 6 yıl
pixel idalı bir isim olmuş ilk alan kişinin pixel sorunu vamı sorusunu akla getiren isim
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icg 6 yıl
şimdilik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip bir dizüstüden fazla bişey vaad etmiyor. Bekleyelim görelim.
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AERN 6 yıl
Bakalım nasıl olacak. Bilgi için teşekkürler.
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Mr.Legend 6 yıl
Sapına kadar google :-P
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kaskas123 6 yıl
applecı diyeceksiniz ama macbok pro'nun önüne benzemiş
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