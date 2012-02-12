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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın yeni nesil iletişim cihazı testlerde ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılım devi Google'ın büyük başarı yakalayan Android projesi sonrasında geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığı diğer büyük bir proje de Android@Home adını verdiği ve ev içindeki pek çok cihazı tek bir yerden kontrol etmeye yarayan ev eğlence sistemi. Her ne kadar eğlence sistemi gibi dursa da aslında Android işletim sisteminin oturma odamıza kadar girmesini öngören bir proje.

Google I/O 2011 konferansında ilk olarak tanıtılan proje ile uyumlu donanımların bu yıl piyasaya çıkması ve Haziran ayında yapılacak I/O 2012 konferansında tanıtılması bekleniyor. Google farklı donanımların test çalışmaları için ABD Haberleşme Komisyonu - FCC onayını almış durumda.

Ancak FCC onayı alınan farklı bir cihazın daha olduğu başvurularda ortaya çıktı. Cihaz "yeni nesil kişisel iletişim cihazı" olarak tanımlanıyor. Google'ın yeni cihazı hakkında fazla bilgi yok. Bluetooth ve WiFi bilinen özellikleri. 102 adet test prototipi de ABD'nin farklı bölgelerine dağıtılacak.

Cihaz elbette akıllı telefon veya tablet değil. WiFi bağlantısıyla ev internet ağına dahil olacak cihaz tahminlere göre bağlı diğer ev içi cihazları kontrol etmekte kullanılacak. Kablosuz ses sistemleri uzmanı Sonos'un da buna benzer bir yönetici tableti mevcut. Prototipler Mountain View, Los Angeles, Cambridge ve New York'taki Google çalışanları tarafından denenmeye başlayacak.

Android@Home projesinin neler sunacağı kesin olarak bilinmiyor. Google bunun yanında Kansas'ta 1Gbps'lik internet bağlantısı çalışmalarına esas teşkil edecek şekilde konut bölgelerine fiber geçişi için de yine FCC'ye başvuru yaptı. Bahse konu cihazın bu altyapıya bağlanarak Google Voice veya Google Talk hizmeti verebileceği de düşünülüyor.

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Húrin 7 yıl
O değil eagle eye filmi gibi olmasında sonumuz :D
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Mellkor 7 yıl
Ne cihazi kisa surede gorebiliriz nede o hizdaki interneti
yada alternatif olarak bunlara verebilcek parayi
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darkaura 7 yıl
Akilli ev sistemleri. Aslinda buna en yakin olan google cunku android isletim sistemi hemen hemen her cihazin icinde gelebiliyor. Su an tv lerde yuklu yarin buzdolaplari ve aydinlatma ve isitma sistemleri buna uyumlu olacak. Cpu fiyatlari dustukce artik her cihazin bilgisayar kontrolu ile merkezi ev sistemine baglancagini gormek zor degil. Ozellestirilebilmesi ve her ureticiye acik olmasiyla androidin bu gelecegin merkezine oturmasi siddetle muhtemel.
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Besiktask34 7 yıl
ya eski hesap makinelerini fotolarını buğulandırıp çekip sallıyorlar ya çok komik oluyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
iyi güzelde !
şu ortadaki sap gibi duran şeyi?
pekte beyenmedim ! :(
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Rainbow6 7 yıl
ben almam bu cihazdan adamlar insanlarin ozel bilgilerini yurutuyolar oda yetmedi bide evin icine girecekler
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bozok_53_45 7 yıl
SliTheRiNN
bozok_53_45o hız türkiyeye 10 seneye gelir umarım..
sadece internete aylık 999 TL bütçe ayırabilirsen superonline günümüzde de sağlıyor bu hızı :)

ozaman bana gelmesi yine bi 10 seneyi bulacak :)
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SliTheRiNN 7 yıl
bozok_53_45
o hız türkiyeye 10 seneye gelir umarım..

sadece internete aylık 999 TL bütçe ayırabilirsen superonline günümüzde de sağlıyor bu hızı :)
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E_Aydin35 7 yıl
Google'da her sektöre adını yazmaya başladı tabi bunun "isim éartısı oldukça yüksek..
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bozok_53_45 7 yıl
o hız türkiyeye 10 seneye gelir umarım..
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dejavusauvage 7 yıl
dur daha neler olacak bakalım. teknoloji savaşları sürüyor.
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