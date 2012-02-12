Google'ın yeni nesil iletişim cihazı testlerde ortaya çıktı

Yazılım devi Google'ın büyük başarı yakalayan Android projesi sonrasında geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığı diğer büyük bir proje de Android@Home adını verdiği ve ev içindeki pek çok cihazı tek bir yerden kontrol etmeye yarayan ev eğlence sistemi. Her ne kadar eğlence sistemi gibi dursa da aslında Android işletim sisteminin oturma odamıza kadar girmesini öngören bir proje.





Google I/O 2011 konferansında ilk olarak tanıtılan proje ile uyumlu donanımların bu yıl piyasaya çıkması ve Haziran ayında yapılacak I/O 2012 konferansında tanıtılması bekleniyor. Google farklı donanımların test çalışmaları için ABD Haberleşme Komisyonu - FCC onayını almış durumda.





Ancak FCC onayı alınan farklı bir cihazın daha olduğu başvurularda ortaya çıktı. Cihaz "yeni nesil kişisel iletişim cihazı" olarak tanımlanıyor. Google'ın yeni cihazı hakkında fazla bilgi yok. Bluetooth ve WiFi bilinen özellikleri. 102 adet test prototipi de ABD'nin farklı bölgelerine dağıtılacak.





Cihaz elbette akıllı telefon veya tablet değil. WiFi bağlantısıyla ev internet ağına dahil olacak cihaz tahminlere göre bağlı diğer ev içi cihazları kontrol etmekte kullanılacak. Kablosuz ses sistemleri uzmanı Sonos'un da buna benzer bir yönetici tableti mevcut. Prototipler Mountain View, Los Angeles, Cambridge ve New York'taki Google çalışanları tarafından denenmeye başlayacak.





Android@Home projesinin neler sunacağı kesin olarak bilinmiyor. Google bunun yanında Kansas'ta 1Gbps'lik internet bağlantısı çalışmalarına esas teşkil edecek şekilde konut bölgelerine fiber geçişi için de yine FCC'ye başvuru yaptı. Bahse konu cihazın bu altyapıya bağlanarak Google Voice veya Google Talk hizmeti verebileceği de düşünülüyor.