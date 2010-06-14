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Google'ın Chrome OS işletim sistemi, Windows uygulamalarını çalıştırabilir (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İnternet devi Google, Chrome OS adıın verdiği yeni işletim sistemini yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor. Özel bir Linux versiyonu olan ve web tabanlı uygulamalar esas alınarak geliştirilen Chrome OS işletim sisteminin Windows uygulamalarını çalıştırması bir süre öncesine kadar beklenmezken, Google'dan Gary Kacmarcík'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Açıklanan bilgilere göre Google, Chromoting isimli yeni bir teknoloji ile Windows uygulamalarını Chrome OS işletim sistemiyle çalıştırabilir.

Gary Kacmarcík açıklamasında Chrome OS işletim sistemlerine yeni özellikler eklediklerini, resmi olarak isimlendirilmeyen ama Chromoting olarak telaffuz edilen yeni bir özellik ile Chrome OS işletim sistmeinin modern web uygulamaları için mükemmel bir platform olarak kalmayacağını aynı zamanda, PC uygulamalarına tarayıcı içerisinden erişim olanacağı sunacağına dikkat çekiliyor. Chromoting'le ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, uzmanlar konuyla ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Sektördeki genel kanı, Chromoting teknolojisinin VPN/paylaşım benzeri uzaktan erişim özelliği olacağı yönünde. Ancak kimi kaynaklar, Chromoting teknolojisinin OnLive tarzı bulut-bilgi işlem tabanlı bir teknoloji olacağını ve Windows uygulamalarının aslında Google'ın süper-sunucularında çalıştırılacağını tahmin ediyorlar. Başta netbook'lar olmak üzere yeni nesil mini-bilgisayarlar için hazırlanan Chrome OS işletim sisteminin son çeyrekte hazır olması beklenirken, dünya devi pek çok isim de Chrome OS tabanlı sistem sunmaya hazırlanıyor.


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DH Misafiri 9 yıl
linux/pardus kullanıcıları için google os görüntüsü yapılmış bunu tavsiye ederim.
ozgurlukicin.com/...
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SUAVI 9 yıl
Google Chrome dev kanalının 9.0 versiyonunda ilginç değişikler olduğu söyleniyor.
Sanırım bununla ilgili.
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Bl00dyHell 9 yıl

DH Misafiri

linux/pardus kullanıcıları için google os görüntüsü yapılmış bunu tavsiye ederim.

ozgurlukicin.com/...


Chrome OS'a pek benzemiyor?
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mobylette 9 yıl
anasayfaya bakın bunun gibi olabilir yapabilir edebilir şeklinde ihtimaller yığını bir sürü haber(!?) var. alın ben de koydum yanına da ünlem ekledim tam oldu.
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T®an©e Addi©T 9 yıl
çıksada görsek artık.
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igonam 9 yıl
bu işletim sistemini google gidip ms windows ile rakip görmüyordur umarım.
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EfeAYDIN 9 yıl
Merak etme herhangi bir urun cikartilirken turkiye de dusunuluyo olsaydi suan hala 256mb ram yeni cikacak olurdu
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sadtneverdie 9 yıl
adamlar herşeyimizi kontrol etmekten usandu şimdi programlarımızı da onalrın sistemlerinde çalıştırmamızı istiyor.
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dellino 9 yıl
1 Mbit (4Gb kotalı) internet hızı ve her yerde bulunamayan Wi-Fi ağı ile mi bu işletim sistemini kullanacağız?
İletişim fiyatlarının ve teknik alt yapının iyi olduğu ülkelerde kullanışlı olabilir. Ama şu an ki durumda ülkemiz için
çok gereksiz bir ürün olmuş.
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gerbay 9 yıl
reklam kokan hareketler bunlar
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1963bursa 9 yıl
Çalışsın da ister bulutla çalıştırsın, ister yağmurla, çalıştırdığı gün Windowsa tekmeyi basarım, bir daha da hiç bir müşterime windows kullandırtmam, hadi hayırlısı inşallah, çalışır da, hepimiz Chromcu oluruz..:)
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KaSaTuRa. 9 yıl
herhangi bir linux dağıtımından hiçbir farkı olmayacak, sadece daha süslü olacak, boşa heyecan yapmaya gerek yok
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MrPerFormance 9 yıl
Bende bişey var sandım. 50 tane bişey sayılmış işin içine vpn karıştırılmış. Bu işin devrim olması için uygulamaya iki kere tıklayınca yüklenmesi ve çalıştırılması ile olur ancak.
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marvinous 9 yıl
Bulut bilgi işlem işte. Doğal yolla çalıştırması söz konusu değil zaten, devrim falan da değil.
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