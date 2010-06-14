Google'ın Chrome OS işletim sistemi, Windows uygulamalarını çalıştırabilir (?)

İnternet devi Google, Chrome OS adıın verdiği yeni işletim sistemini yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor. Özel bir Linux versiyonu olan ve web tabanlı uygulamalar esas alınarak geliştirilen Chrome OS işletim sisteminin Windows uygulamalarını çalıştırması bir süre öncesine kadar beklenmezken, Google'dan Gary Kacmarcík'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Açıklanan bilgilere göre Google, Chromoting isimli yeni bir teknoloji ile Windows uygulamalarını Chrome OS işletim sistemiyle çalıştırabilir.

Gary Kacmarcík açıklamasında Chrome OS işletim sistemlerine yeni özellikler eklediklerini, resmi olarak isimlendirilmeyen ama Chromoting olarak telaffuz edilen yeni bir özellik ile Chrome OS işletim sistmeinin modern web uygulamaları için mükemmel bir platform olarak kalmayacağını aynı zamanda, PC uygulamalarına tarayıcı içerisinden erişim olanacağı sunacağına dikkat çekiliyor. Chromoting'le ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, uzmanlar konuyla ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Sektördeki genel kanı, Chromoting teknolojisinin VPN/paylaşım benzeri uzaktan erişim özelliği olacağı yönünde. Ancak kimi kaynaklar, Chromoting teknolojisinin OnLive tarzı bulut-bilgi işlem tabanlı bir teknoloji olacağını ve Windows uygulamalarının aslında Google'ın süper-sunucularında çalıştırılacağını tahmin ediyorlar. Başta netbook'lar olmak üzere yeni nesil mini-bilgisayarlar için hazırlanan Chrome OS işletim sisteminin son çeyrekte hazır olması beklenirken, dünya devi pek çok isim de Chrome OS tabanlı sistem sunmaya hazırlanıyor.