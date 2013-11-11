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Goophone'dan 3G'li akıllı saat modeli

5 yıl
931
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Goophone'dan 3G'li akıllı saat modeli

Genelde ismini iPhone ve Samsung taklitleri ile duyduğumuz Çinli Goophone, kendi akıllı saatini tanıtarak bu segmentteki rakiplerinin arasına katıldı.

Goophone Smartwatch adındaki modeli pek çok rakibinin aksine bir akıllı telefon bağlantısı gerekmeden bağımsız olarak da çalışabiliyor. 3G ağlarına destek vermesi ise artı bir özellik olarak göze çarpıyor.

Modelde 1.54 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, gerekli güç ise Cortex-A9 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MT6577 işlemcisi tarafından sağlanıyor. 

Modelin 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlükte kamera, hoparlör, mikrofon, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Ürünün bataryası 48 saat kullanım süresi sunuyor.

Goophone Çin sınırları içerisinde ürünün satışlarına başlamış durumda. Ancak fiyat konusunda benzerlerinden geri kalmıyor. Modelin 2G versiyonu 299$ fiyat etiketine sahipken, 3G versiyonu ise 349$ seviyesinde olacak. 

http://www.gizmochina.com/2013/11/06/goophone-release-smart-watch-with-dual-core-processor-and-support-3g-network/ Yorum Yaz
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THESTER 5 yıl en beğenilen
Metro arayuzu çok yakışmış ??
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Nokia Specialist 5 yıl
Windows Phone sandım, bu ne lan bu bildiğin Windows Phone
metro arayuzunu çaldığı için Microsoft dava açabilir
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2K 5 yıl
Akıllı saatler bu aralar oldukça moda fakat belki geri kafalı diyecekseniz ama teknoloji ile çok içli dışlı olmama rağmen ben bunlara saat demem saat dediğin alıştığımız tarz olacak o akrep , yelkovan olacak arkadaş.
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StormLight 5 yıl
Daha ucuz alternatifleri mevcut.
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atomcu 5 yıl StormLight
Arthur Eld
Daha ucuz alternatifleri mevcut.


Android mi
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m5c4 5 yıl
Android 4.0 işletim sistemi diyor ama wp arayüzü var.Wp mi android mi?
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HeavyClocker 5 yıl
Fiyat çok fazla
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JoeyBane 5 yıl
Bu fiyatlara akıllı saat almak ne derece mantıklı tartışılır. Orta seviye bir telefon parası.. Bu alanda en iyisi bence Sony Smarth Watch modelleridir. En azından zarif bir görünümü var.
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keremec 5 yıl
Sınavlar için 10 günlüğüne kiralayabiliyormuyuz :)
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gorkem2626 5 yıl
Bizim ülkemize gelse tutmaz artık 5 inç insanimiza küçük geliyor o kutucuklara basamaz kafayi yer en az 3 inc olsun bizim olsun sonra.
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THESTER 5 yıl en beğenilen
Metro arayuzu çok yakışmış ??
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Balawitz 5 yıl
Bu saat bi ara akıllı saat fuarı olmuştu o markasız saat herhalde
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