Goophone'dan 3G'li akıllı saat modeli





Genelde ismini iPhone ve Samsung taklitleri ile duyduğumuz Çinli Goophone, kendi akıllı saatini tanıtarak bu segmentteki rakiplerinin arasına katıldı.





Goophone Smartwatch adındaki modeli pek çok rakibinin aksine bir akıllı telefon bağlantısı gerekmeden bağımsız olarak da çalışabiliyor. 3G ağlarına destek vermesi ise artı bir özellik olarak göze çarpıyor.





Modelde 1.54 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, gerekli güç ise Cortex-A9 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MT6577 işlemcisi tarafından sağlanıyor.





Modelin 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlükte kamera, hoparlör, mikrofon, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Ürünün bataryası 48 saat kullanım süresi sunuyor.





Goophone Çin sınırları içerisinde ürünün satışlarına başlamış durumda. Ancak fiyat konusunda benzerlerinden geri kalmıyor. Modelin 2G versiyonu 299$ fiyat etiketine sahipken, 3G versiyonu ise 349$ seviyesinde olacak.

http://www.gizmochina.com/2013/11/06/goophone-release-smart-watch-with-dual-core-processor-and-support-3g-network/