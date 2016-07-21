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Gorilla Glass 5 geliyor

Bugüne kadar toplamda 4.5 milyar cihazda kendisine yer bulan dayanıklı cam panel serisi Gorilla Glass, dün itibariyle beşinci ve en sağlam sürümüne terfi etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gorilla Glass 5 geliyor

Teknoloji dünyası tarafından ilk kez iPhone modelleri ile birlikte tanınan ve o günden sonra pek çok sektörde bir numara haline gelen ABD’li Corning, Gorilla Glass adındaki panelini güçlendirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz gibi farklı sektörlerde, Gorilla Glass dayanıklı camların dördüncü nesle kadar geldiğini görmüştük. Dün itibariyle, bu dayanıklı cam serisi beşinci ve en sağlam sürümüne terfi etti.

Toplamda 4.5 milyar cihazda kendisine yer bulan Gorilla Glass camların yeni üyesi, daha çok düşmelere odaklanıyor. Firma yaptığı araştırmalarda, hemen herkesin telefonlarını bir kere düşürdüğünü tespit etmiş. Ortalama düşüş yüksekliği ise yaklaşık olarak 1 metre olarak ölçülmüş. Bu bakımdan, teknolojiler de bu yönde geliştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 Active su geçirirse, ücretsiz değişim yapılacak"

Gorilla Glass 5 testlerinde, yaklaşık 1.6 metreden gerçekleşen düşmelerde camın herhangi bir kırılma emaresi göstermediği görülmüş. Yani, ortalama olarak ölçülen mesafeden çok daha fazla. Bu da, cihazlara daha iyi bir koruma sağlayacak.

Gorilla Glass 4 sürümüne göre 1.8 kat daha sağlam olan yeni sürümde, bir nokta geride kalmış gibi görünüyor. Dönen bir varil üzerinde yapılan testlerde, Gorilla Glass 4 ve 5 çizilmelere karşı benzer seviyede dayanıklılık gösteriyor. Yani, düşmelerden çok çizilmelere önem veren üreticiler veya tüketiciler için, dördüncü nesil halen cazip durumda.

Gorilla Glass 5, şimdiden pek çok üreticiye tedarik edilmiş durumda. Yıl bitmeden ilk cihazların piyasada olması bekleniyor. Galaxy Note 7, LG V20, yeni Sony amiral gemisi muhtemel adaylar arasında. Gorilla Glass 4 ve 3 versiyonlarında ise fiyat biraz daha ucuzlayacak. 

 

https://techcrunch.com/2016/07/20/gorilla-glass-5/ Yorum Yaz
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infom@n 3 yıl en beğenilen
Tırt.
Heryıl aynı palavra. İsterse Gorilla Glass 15 çıksın hepsi tuz buz.
Cam gibi şeffaf plastiğe AR-GE yatırımı yapılmalı.
2 Yanıt Yanıtla +51
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i3e 3 yıl
kaç yıldır antireflective özelliği çıkacak diye bekliyorum.
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Boragungoren 3 yıl aycibin
aycibin
2-3bin TL bir telefona veriyorsanız kılıf ve temperli cam alıp takacaksınız kardeşim.sonra ağlamayın boşuna.

Adamlar o kaliteyi almak istediği için 2000 3000 tl veriyolar 😒
aycibin2-3bin TL bir telefona veriyorsanız kılıf ve temperli cam alıp takacaksınız kardeşim.sonra ağlamayın boşuna.Adamlar o ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 3 yıl
Aliexpress'ten 2.5D cam ekran koruyucu, 2-3 $ a ici kaucuk disi metal saglam koseleri kapatan bir kilif. Al sana tam koruma. Gorilla Glass filan hikaye, kosesi yere degince tuzla buz oluyor.
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ebenebenbebene 3 yıl
en iyi guneste ve herseyde ekran igzo en dayanikli ekran cozumu dragontrail
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Captain_Ivy 3 yıl
Milim milim çatlayacaksa hiç çıkmasın..
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Red_devil33 3 yıl
Edge olan modeller düz modellere göre çok kırılgan.
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mrtdgci89 3 yıl
Gorilla glass olunca kırılmıyor diye birşey yok sadece kırılmaya daha dayanıklı oluyor.
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muratkaya 3 yıl
Kristal cam maliyetleri düşecek, gorilla glass'dan 10 kat daha dayanıklı deniyordu yıllar yıllar önce.
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koyunsavar 3 yıl
Gorilla ver 31 saglam olur herhalde
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nightsoldier 3 yıl
Camdan ziyade spigenin ekran filmini kullaniyorum. Hem parmak izi birakmiyor, hem de temizlemesi daha kolay. Ekran ozelliklerini de olsurmuyor( 3d touch vs)
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BekirTemel 3 yıl
yine ekran koruyucu film takılacak mı cihazlara?takılacak o zaman glass ın pek esprisi yok bu ortamda
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Pi 3 yıl
Ben hala naylon ekran filmi kullaniyorum. En iyisi bu
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