Gorilla Glass 5 geliyor

Teknoloji dünyası tarafından ilk kez iPhone modelleri ile birlikte tanınan ve o günden sonra pek çok sektörde bir numara haline gelen ABD’li Corning, Gorilla Glass adındaki panelini güçlendirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, giyilebilir cihaz gibi farklı sektörlerde, Gorilla Glass dayanıklı camların dördüncü nesle kadar geldiğini görmüştük. Dün itibariyle, bu dayanıklı cam serisi beşinci ve en sağlam sürümüne terfi etti.

Toplamda 4.5 milyar cihazda kendisine yer bulan Gorilla Glass camların yeni üyesi, daha çok düşmelere odaklanıyor. Firma yaptığı araştırmalarda, hemen herkesin telefonlarını bir kere düşürdüğünü tespit etmiş. Ortalama düşüş yüksekliği ise yaklaşık olarak 1 metre olarak ölçülmüş. Bu bakımdan, teknolojiler de bu yönde geliştirilmiş.

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Gorilla Glass 5 testlerinde, yaklaşık 1.6 metreden gerçekleşen düşmelerde camın herhangi bir kırılma emaresi göstermediği görülmüş. Yani, ortalama olarak ölçülen mesafeden çok daha fazla. Bu da, cihazlara daha iyi bir koruma sağlayacak.

Gorilla Glass 4 sürümüne göre 1.8 kat daha sağlam olan yeni sürümde, bir nokta geride kalmış gibi görünüyor. Dönen bir varil üzerinde yapılan testlerde, Gorilla Glass 4 ve 5 çizilmelere karşı benzer seviyede dayanıklılık gösteriyor. Yani, düşmelerden çok çizilmelere önem veren üreticiler veya tüketiciler için, dördüncü nesil halen cazip durumda.

Gorilla Glass 5, şimdiden pek çok üreticiye tedarik edilmiş durumda. Yıl bitmeden ilk cihazların piyasada olması bekleniyor. Galaxy Note 7, LG V20, yeni Sony amiral gemisi muhtemel adaylar arasında. Gorilla Glass 4 ve 3 versiyonlarında ise fiyat biraz daha ucuzlayacak.