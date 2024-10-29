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    Xiaomi 15 serisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk telefonlar!

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk telefonlar olarak Çin'de tanıtıldı. Xiaomi 15 serisi, yükseltilmiş kamera, daha büyük pil ve daha hızlı yonga setiyle geliyor.

    Xiaomi, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelen yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Xiaomi 15 Pro, en iyi mobil işlemciyi taşımanın yanı sıra, geliştirilmiş kamera, daha parlak ekran ve 6100 mAh devasa batarya dahil olmak üzere selefine göre dikkat çekici iyileştirmeler sunuyor.

    Xiaomi 15 serisi neler sunuyor?

    Xiaomi 15 serisi ekran, kamera, işlemci ve batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15, ultra dar (1.38mm), simetrik çerçevelerle kompakt boyutta, 6.36 inç düz OLED ekrana sahip. Ekran, 2670x1200 çözünürlük, 1-120Hz LTPO değişken yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık sağlıyor. Ekran, önceki nesle göre düşmelere 10 kat daha dayanıklılık sağlayan markanın Dragon Crystal Glass teknolojisine sahip.

    Xiaomi 15 Pro ise, daha yüksek çözünürlük (3200x1440) ve daha büyük (6.73 inç) 2K OLED kavisli ekrana sahip. Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla güç tüketimini %24 oranında azaltan çift katmanlı mikro boşluk emisyon yapısına sahip TCL CSOT'nin M9 ışıklı materyalini kullanıyor. Ekran, 1-120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızını ve üç seviyeli ekran bölümü yenilemesini destekliyor. Ekran, 3.200 nit parlaklık ve %25-30 daha iyi düşme direnci sağlayan sağlam Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 teknolojisiyle geliyor. Her iki model de ıslak ellerle bile hızlı kilit açma sağlayan Goodix Technology'nin ultrasonik parmak izi algılamasını kullanıyor.

    Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Qualcomm’un yeni yonga seti, Snapdragon 8 Gen 3'e göre tek çekirdek ve çok çekirdek performansında %45 artış sağlıyor. Xiaomi HyperCore ve markanın kendi geliştirdiği mikro mimari zamanlayıcı tarafından destekleniyor ve %45.7 daha hızlı uygulama başlatma yanıt süresi sağlıyor.

    Düz Xiaomi 15 modeli, Leica ile birlikte geliştirilmiş üçlü Summilux 50MP kamerayla geliyor; Birincil Light Fusion 900 sensörü (1/1.3″, f/1.62, OIS), 50MP ultra geniş sensör (Samsung S5KJN1, f/2.2) ve 5x optik yakınlaştırma sağlayan 50MP telefoto lens (Samsung S5KJN5, 1/2.75″, f/2.0, OIS), telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor.

    Xiaomi 15 Pro modeli ise 50 MP ana sensör (Sony LYT900, 1/1.3″, f/1.44 diyafram, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (Samsung S5KJN1, f/2.2) ve 50 MP periskop telefoto lens (Sony IMX858, OIS) ile Leica destekli üçlü kamera kurulumuna sahip. Periskop kamera, Xiaomi'nin ALD ultra şeffaf kaplaması ve gelişmiş görüntü netliği için Leica'ya özel optiklerle geliştirilmiş 5x optik zoom ve 10x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca daha fazla detayı yakalamak için UltraZOOM-20X özelliği mevcut. İki modelde de 32 MP OmniVision OV32B40 kamera bulunuyor.

    Xiaomi 15, 90w kablolu, 50w kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5400 mAh bataryayla gelirken, Pro model aynı hızda ancak 6100 mAh pilden güç alıyor. 30w manyetik kablosuz şarj desteği de mevcut.

    Xiaomi 15 Pro ayrıca uydu bağlantısını destekliyor ve Surge T1S sinyal geliştirme çipi aracılığıyla 3.5 km mesafeye kadar çevrimdışı iletişimi mümkün kılıyor.

    Xiaomi 15 fiyatı ne kadar?

    xiaomi 15 pro fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15, mor, yeşil, siyah, beyaz ve parlak gümüş renkte geliyor. Xiaomi 15 Pro’da mor yerine gri renk bulunuyor. Xiaomi 15 serisi, 630 dolar başlangıç fiyatıyla 31 Ekim’de satışa çıkacak. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi 15 serisinin fiyatları şu şekilde:

    Xiaomi 15

    • 12GB + 256GB: 630 dolar
    • 12GB + 512GB: 672 dolar
    • 16GB + 512GB: 700 dolar
    • 16GB + 1TB: 770 dolar

    Xiaomi 15 Pro

    • 12GB + 256GB: 742 dolar
    • 16GB + 512GB: 813 dolar
    • 16GB + 1TB: 911 dolar

    Xiaomi 15 özellikleri

    Xiaomi 15 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.0
    • Batarya: 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 g

    Xiaomi 15 Pro özellikleri

    Xiaomi 15 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.73 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.5 5x (periscope telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.0
    • Batarya: 6100 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75.3 x 8.4 mm, 213 g
    Kaynakça https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=20603 https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=20618
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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