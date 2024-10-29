Xiaomi 15 serisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk telefonlar!

- Xiaomi 15 serisi neler sunuyor?
- Xiaomi 15 fiyatı ne kadar?
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 özellikleri
- Xiaomi 15 Pro özellikleri
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Xiaomi, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelen yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Xiaomi 15 Pro, en iyi mobil işlemciyi taşımanın yanı sıra, geliştirilmiş kamera, daha parlak ekran ve 6100 mAh devasa batarya dahil olmak üzere selefine göre dikkat çekici iyileştirmeler sunuyor.
Xiaomi 15 serisi neler sunuyor?
Xiaomi 15 Pro ise, daha yüksek çözünürlük (3200x1440) ve daha büyük (6.73 inç) 2K OLED kavisli ekrana sahip. Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla güç tüketimini %24 oranında azaltan çift katmanlı mikro boşluk emisyon yapısına sahip TCL CSOT'nin M9 ışıklı materyalini kullanıyor. Ekran, 1-120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızını ve üç seviyeli ekran bölümü yenilemesini destekliyor. Ekran, 3.200 nit parlaklık ve %25-30 daha iyi düşme direnci sağlayan sağlam Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 teknolojisiyle geliyor. Her iki model de ıslak ellerle bile hızlı kilit açma sağlayan Goodix Technology'nin ultrasonik parmak izi algılamasını kullanıyor.
Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Qualcomm’un yeni yonga seti, Snapdragon 8 Gen 3'e göre tek çekirdek ve çok çekirdek performansında %45 artış sağlıyor. Xiaomi HyperCore ve markanın kendi geliştirdiği mikro mimari zamanlayıcı tarafından destekleniyor ve %45.7 daha hızlı uygulama başlatma yanıt süresi sağlıyor.
Düz Xiaomi 15 modeli, Leica ile birlikte geliştirilmiş üçlü Summilux 50MP kamerayla geliyor; Birincil Light Fusion 900 sensörü (1/1.3″, f/1.62, OIS), 50MP ultra geniş sensör (Samsung S5KJN1, f/2.2) ve 5x optik yakınlaştırma sağlayan 50MP telefoto lens (Samsung S5KJN5, 1/2.75″, f/2.0, OIS), telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor.
Xiaomi 15 Pro modeli ise 50 MP ana sensör (Sony LYT900, 1/1.3″, f/1.44 diyafram, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (Samsung S5KJN1, f/2.2) ve 50 MP periskop telefoto lens (Sony IMX858, OIS) ile Leica destekli üçlü kamera kurulumuna sahip. Periskop kamera, Xiaomi'nin ALD ultra şeffaf kaplaması ve gelişmiş görüntü netliği için Leica'ya özel optiklerle geliştirilmiş 5x optik zoom ve 10x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca daha fazla detayı yakalamak için UltraZOOM-20X özelliği mevcut. İki modelde de 32 MP OmniVision OV32B40 kamera bulunuyor.
Xiaomi 15, 90w kablolu, 50w kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5400 mAh bataryayla gelirken, Pro model aynı hızda ancak 6100 mAh pilden güç alıyor. 30w manyetik kablosuz şarj desteği de mevcut.
Xiaomi 15 Pro ayrıca uydu bağlantısını destekliyor ve Surge T1S sinyal geliştirme çipi aracılığıyla 3.5 km mesafeye kadar çevrimdışı iletişimi mümkün kılıyor.
Xiaomi 15 fiyatı ne kadar?
Xiaomi 15
- 12GB + 256GB: 630 dolar
- 12GB + 512GB: 672 dolar
- 16GB + 512GB: 700 dolar
- 16GB + 1TB: 770 dolar
Xiaomi 15 Pro
- 12GB + 256GB: 742 dolar
- 16GB + 512GB: 813 dolar
- 16GB + 1TB: 911 dolar
Xiaomi 15 özellikleri
- Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.0
- Batarya: 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 g
Xiaomi 15 Pro özellikleri
- Ekran: 6.73 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.5 5x (periscope telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.0
- Batarya: 6100 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75.3 x 8.4 mm, 213 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu