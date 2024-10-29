Xiaomi 15 serisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk telefonlar!

Xiaomi, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelen yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Xiaomi 15 Pro, en iyi mobil işlemciyi taşımanın yanı sıra, geliştirilmiş kamera, daha parlak ekran ve 6100 mAh devasa batarya dahil olmak üzere selefine göre dikkat çekici iyileştirmeler sunuyor.

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Xiaomi 15 serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15, ultra dar (1.38mm), simetrik çerçevelerle kompakt boyutta, 6.36 inç düz OLED ekrana sahip. Ekran, 2670x1200 çözünürlük, 1-120Hz LTPO değişken yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık sağlıyor. Ekran, önceki nesle göre düşmelere 10 kat daha dayanıklılık sağlayan markanın Dragon Crystal Glass teknolojisine sahip.

Xiaomi 15 Pro ise, daha yüksek çözünürlük (3200x1440) ve daha büyük (6.73 inç) 2K OLED kavisli ekrana sahip. Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla güç tüketimini %24 oranında azaltan çift katmanlı mikro boşluk emisyon yapısına sahip TCL CSOT'nin M9 ışıklı materyalini kullanıyor. Ekran, 1-120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızını ve üç seviyeli ekran bölümü yenilemesini destekliyor. Ekran, 3.200 nit parlaklık ve %25-30 daha iyi düşme direnci sağlayan sağlam Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 teknolojisiyle geliyor. Her iki model de ıslak ellerle bile hızlı kilit açma sağlayan Goodix Technology'nin ultrasonik parmak izi algılamasını kullanıyor.

Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Qualcomm’un yeni yonga seti, Snapdragon 8 Gen 3'e göre tek çekirdek ve çok çekirdek performansında %45 artış sağlıyor. Xiaomi HyperCore ve markanın kendi geliştirdiği mikro mimari zamanlayıcı tarafından destekleniyor ve %45.7 daha hızlı uygulama başlatma yanıt süresi sağlıyor.

Düz Xiaomi 15 modeli, Leica ile birlikte geliştirilmiş üçlü Summilux 50MP kamerayla geliyor; Birincil Light Fusion 900 sensörü (1/1.3″, f/1.62, OIS), 50MP ultra geniş sensör (Samsung S5KJN1, f/2.2) ve 5x optik yakınlaştırma sağlayan 50MP telefoto lens (Samsung S5KJN5, 1/2.75″, f/2.0, OIS), telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor.

Xiaomi 15 Pro modeli ise 50 MP ana sensör (Sony LYT900, 1/1.3″, f/1.44 diyafram, OIS), 50 MP ultra geniş sensör (Samsung S5KJN1, f/2.2) ve 50 MP periskop telefoto lens (Sony IMX858, OIS) ile Leica destekli üçlü kamera kurulumuna sahip. Periskop kamera, Xiaomi'nin ALD ultra şeffaf kaplaması ve gelişmiş görüntü netliği için Leica'ya özel optiklerle geliştirilmiş 5x optik zoom ve 10x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca daha fazla detayı yakalamak için UltraZOOM-20X özelliği mevcut. İki modelde de 32 MP OmniVision OV32B40 kamera bulunuyor.

Xiaomi 15, 90w kablolu, 50w kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5400 mAh bataryayla gelirken, Pro model aynı hızda ancak 6100 mAh pilden güç alıyor. 30w manyetik kablosuz şarj desteği de mevcut.

Xiaomi 15 Pro ayrıca uydu bağlantısını destekliyor ve Surge T1S sinyal geliştirme çipi aracılığıyla 3.5 km mesafeye kadar çevrimdışı iletişimi mümkün kılıyor.

Xiaomi 15 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15, mor, yeşil, siyah, beyaz ve parlak gümüş renkte geliyor. Xiaomi 15 Pro’da mor yerine gri renk bulunuyor. Xiaomi 15 serisi, 630 dolar başlangıç fiyatıyla 31 Ekim’de satışa çıkacak. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi 15 serisinin fiyatları şu şekilde:

Xiaomi 15

12GB + 256GB: 630 dolar

12GB + 512GB: 672 dolar

16GB + 512GB: 700 dolar

16GB + 1TB: 770 dolar

Xiaomi 15 Pro

12GB + 256GB: 742 dolar

16GB + 512GB: 813 dolar

16GB + 1TB: 911 dolar

Xiaomi 15 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED

: 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.0

: 32MP f/2.0 Batarya : 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj

: 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi : Android 15, HyperOS 2

: Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 g

Xiaomi 15 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.73 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED

: 6.73 inç, 1440x3200, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.5 5x (periscope telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

50MP f/1.4 (birincil) + 50MP f/2.5 5x (periscope telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.0

: 32MP f/2.0 Batarya : 6100 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj

: 6100 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2

Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 161.3 x 75.3 x 8.4 mm, 213 g

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