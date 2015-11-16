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Grafen ile "gece görüşü" telefon ve otomobillere gelecek

Geleceği en parlak materyaller arasında yer alan ancak şuan için gündelik hayatımıza dahil olmayan grafen, yakı zamanda içerisinde gece görüş sistemlerinde devrim yaşatabilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Grafen ile
Günümüzde kolluk kuvvetleri ya da askerler hem askeri operasyonlar hem de arama kurtarma faliyetleri için gece görüş başlıkları kullanıyorlar. Birçok durumda hayat kurtaran bu teknoloji, ciddi soğutma (Ağır, pahalı ve yavaş) ihtiyacı nedeniyle gündelik hayatımıza giremiyor ancak bu durumu grafen sayesinde yakın zamanda değişmeye hazırlanıyor.
Son dönemin en çok dikkat çeken ve gelecek vaadeden maddeleri arasında yer alan grafen, kısaca karbon atomlarının tek düzlemde bal peteği örgüsü şeklinde dizilmesiyle oluşan bir yapı olarak tanıtılıyor ve üst düzey esnekliği, dayanıklılığı ve yüksek elektrik iletkenlik kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin desteğinde geliştirilen yeni bir sensör, metalden 100 kat daha sağlam grafen ile üretiliyor. Mikroskobik gövdesiyle her akıllı telefon ve dizüstü bilgisayara dahili olarak entegre edilebileceği söylenen sensör, kızılötesi algılama yeteneği yüksek grafen temelide hazırlandığı için de herhangi bir ekstra soğutmaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Şimdilik yapılan ilk testlerde insan elinin sıcaklığını algılayabilen teknolojinin ilerleyen süreçte çözünürlüğün arttırılması hedefleniyor.
Çözünürlüğün artmasıyla otomobil modelleri içerisinde de kullanılabileceği belirtilen gece görüş sistemi, gelecekte sürücünün çok daha güvenli gece yolculuklarının önünü açabilir. Grafen'in gündelik hayatımıza aktif olarak dahil olmasını istiyor ve merakla bekliyoruz. Grafen ile alakalı oldukça önemli diğer haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/16/graphene-thermal-infrared-imaging/ Yorum Yaz
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E_Aydin35 4 yıl
Grafen kelimesinin geçtiği her makale, haber, bildirim beni epey heyecanlandırıyor. Bizzat meraktan ötürü zamanında yaptığım yoğun araştırmalarda gerçekten çok umut vaat edici, geleceğe yönelik parıltılar görülebiliyor.. Ham madde her şeyin temelidir. Günümüzde artık silisyum, germanyum vb. yarı ıletkenlerle gelinebilecek son noktalardayız.. Artık Grafen gibi yeni ham madde arayışında olmamız ve en kısa sürede verimli bir şekilde pratiğe dönüştürmek burada ilgili kişilere düşen önemli bir sorumluluk oluyor.. :)
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IUnknown 4 yıl
Buradaki gece görüşteki kasıt termal kamera. Termal kameralar cisimlerin sıcaklarına göre yazdığı kızılötesi ışınlarını algılayan maddeler sayesinde çalışır. Bu maddeler hassas kızılötesi algılama için -70 gibi düşük sıcaklıklara ihtiyacı vardır. O yüzden termal kameralar daha çok askeri ve endüstriyel olarak kullanılır. Böyle bir maddenin bulunması termal kameraların ufalıp ucuzlayıp son kullanıcıya gelmesi uygulama alanlarını daha da geliştirir diye tahmin ediyorum.
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kadirirdem 4 yıl
Güzel olur bu kazalari önler telefonlarda geve iyo ise yarar...
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DarkHellKnightX 4 yıl
patren
gece gorusu hala neden telefonlara gelmiyor anlam veremiyorum

Haberde teknolojinin ciddi soğutma ihtiyacı olduğundan bahsedilmiş. Pek çok telefon modeli gece görüş sensörü olmadan da soğutmaya ihtiyaç duyuyor zaten.
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Patren 4 yıl
gece gorusu hala neden telefonlara gelmiyor anlam veremiyorum
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