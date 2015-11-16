Grafen ile "gece görüşü" telefon ve otomobillere gelecek

Günümüzde kolluk kuvvetleri ya da askerler hem askeri operasyonlar hem de arama kurtarma faliyetleri için gece görüş başlıkları kullanıyorlar. Birçok durumda hayat kurtaran bu teknoloji, ciddi soğutma (Ağır, pahalı ve yavaş) ihtiyacı nedeniyle gündelik hayatımıza giremiyor ancak bu durumu grafen sayesinde yakın zamanda değişmeye hazırlanıyor.

Son dönemin en çok dikkat çeken ve gelecek vaadeden maddeleri arasında yer alan grafen, kısaca karbon atomlarının tek düzlemde bal peteği örgüsü şeklinde dizilmesiyle oluşan bir yapı olarak tanıtılıyor ve üst düzey esnekliği, dayanıklılığı ve yüksek elektrik iletkenlik kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin desteğinde geliştirilen yeni bir sensör, metalden 100 kat daha sağlam grafen ile üretiliyor. Mikroskobik gövdesiyle her akıllı telefon ve dizüstü bilgisayara dahili olarak entegre edilebileceği söylenen sensör, kızılötesi algılama yeteneği yüksek grafen temelide hazırlandığı için de herhangi bir ekstra soğutmaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Şimdilik yapılan ilk testlerde insan elinin sıcaklığını algılayabilen teknolojinin ilerleyen süreçte çözünürlüğün arttırılması hedefleniyor.

Çözünürlüğün artmasıyla otomobil modelleri içerisinde de kullanılabileceği belirtilen gece görüş sistemi, gelecekte sürücünün çok daha güvenli gece yolculuklarının önünü açabilir. Grafen'in gündelik hayatımıza aktif olarak dahil olmasını istiyor ve merakla bekliyoruz. Grafen ile alakalı oldukça önemli diğer haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/16/graphene-thermal-infrared-imaging/