Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Green House, GH-SSDxS-1MA serisi 1.8-inç'lik SSD'lerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,6b
1
8
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Son zamanlarda SSD teknolojisi konusunda atılımlar gerçekleştiren üreticilerden birisi de Green House oldu. Japonya merkezli firma, GH-SSDxS-1MA serisi SSD'lerini bugün itibarıyla tanıttı.
32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle gelen SSD'ler MLC tipi NAND Flash yongası kullanıyor ve SATA-II arayüzünü destekliyor. Performans konusuna geldiğimizde ise 64GB ve 128GB'lık versiyon 230MB/sn okuma - 190MB/sn yazma, 32GB'lık versiyon 220MB/sn okuma - 100MB/sn yazma hızına ulaşabiliyor.
Green House, 32GB için 129$, 64GB için 206$, 128GB için 310$ fiyat belirlemiş. SSD'lerin mart ayı ortasına doğru boy göstermesi bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Solid State Disk 7 yıl
Bu SSD 1.8" ve kalinligi ise 5mm.
Ultrabook'lara uygun olmasi icin yakin bir zamandan beri bircok SSD ureticisi 2.5" ve 9.5mm olan urunlerini 7.5mm olarak uretmeye basladilar.
1.8" SSD'ler, 2.5" olanlardan hem kucuk, hafif ve incedir.Diger bir artisi ise 3.3v ile calismalaridir, 2.5" olanlar 5v ile calisir.
Bu urunun kontrolcusu Toshiba olabilir.
Eger haberde belirtilenler disinda baska bir +'si yok ise, fiyati halihazirda fazla olmus.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
SSD'lerde incelmeye başladı Ultrabook'lar için çok güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Acaba DH'nin 1 aylık sunucu masrafı ne kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi SSD'ler geliştriyorlar ancak bunlar bizim evlere,kasalara gelene kadar..:):) Okuma-yazmaları güzel fiyat bunlardan daha agüzel :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 7 yıl
Bu diskleri daha küçük yapmaları lazım laptop ve netbook için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Biz hala 16MB hıza devam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 7 yıl
berkaylive

310 dolara ben sata3 240 gb alırım şakamı yapıyolar :D


ultra mobil ürünler bunun kullanım yeri olacak büyük ihtimalle. o sebeple fiyatı biraz daha pahalı.

edit.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaylive 7 yıl
310 dolara ben sata3 240 gb alırım şakamı yapıyolar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -17- 7 yıl 1e1:Haber - 09 Mart/2012 "İzleyeni Mutlu Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme 7 yıl Yeni iPad değerlendirme ve video ön inceleme 7 yıl Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim