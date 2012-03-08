Green House, GH-SSDxS-1MA serisi 1.8-inç'lik SSD'lerini tanıttı







Son zamanlarda SSD teknolojisi konusunda atılımlar gerçekleştiren üreticilerden birisi de Green House oldu. Japonya merkezli firma, GH-SSDxS-1MA serisi SSD'lerini bugün itibarıyla tanıttı.



32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle gelen SSD'ler MLC tipi NAND Flash yongası kullanıyor ve SATA-II arayüzünü destekliyor. Performans konusuna geldiğimizde ise 64GB ve 128GB'lık versiyon 230MB/sn okuma - 190MB/sn yazma, 32GB'lık versiyon 220MB/sn okuma - 100MB/sn yazma hızına ulaşabiliyor.



Green House, 32GB için 129$, 64GB için 206$, 128GB için 310$ fiyat belirlemiş. SSD'lerin mart ayı ortasına doğru boy göstermesi bekleniyor.

