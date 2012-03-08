Green House, GH-SSDxS-1MA serisi 1.8-inç'lik SSD'lerini tanıttı

Haber Editörü
Son zamanlarda SSD teknolojisi konusunda atılımlar gerçekleştiren üreticilerden birisi de Green House oldu. Japonya merkezli firma, GH-SSDxS-1MA serisi SSD'lerini bugün itibarıyla tanıttı.
32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle gelen SSD'ler MLC tipi NAND Flash yongası kullanıyor ve SATA-II arayüzünü destekliyor. Performans konusuna geldiğimizde ise 64GB ve 128GB'lık versiyon 230MB/sn okuma - 190MB/sn yazma, 32GB'lık versiyon 220MB/sn okuma - 100MB/sn yazma hızına ulaşabiliyor.
Green House, 32GB için 129$, 64GB için 206$, 128GB için 310$ fiyat belirlemiş. SSD'lerin mart ayı ortasına doğru boy göstermesi bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ultrabook'lara uygun olmasi icin yakin bir zamandan beri bircok SSD ureticisi 2.5" ve 9.5mm olan urunlerini 7.5mm olarak uretmeye basladilar.
1.8" SSD'ler, 2.5" olanlardan hem kucuk, hafif ve incedir.Diger bir artisi ise 3.3v ile calismalaridir, 2.5" olanlar 5v ile calisir.
Bu urunun kontrolcusu Toshiba olabilir.
Eger haberde belirtilenler disinda baska bir +'si yok ise, fiyati halihazirda fazla olmus.
ultra mobil ürünler bunun kullanım yeri olacak büyük ihtimalle. o sebeple fiyatı biraz daha pahalı.
edit.