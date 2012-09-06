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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Grooveshark, HTML5 destekli yeni mobil sitesi ile uygulamalara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Müzik aktarım sitesi Grooveshark'ın Android platformu için geliştirilen uygulaması geçtiğimiz hafta Google Play'de yerini almıştı. Ancak, uygulama Google Play'e giriş yaptığı gibi tekrar çıkış yaparak Android kullanıcılarının kafasında bir takım soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu.

Grooveshark'ın tekrar Google Play'e dönüş yapması beklenirken, sitenin HTML5 tabanlı yeni mobil sitesi kullanıcıların beğenisine sunuldu. HTML5 tabanlı bu yeni mobil site sayesinde çeşitli platformlara uygulama yayınlama gereği ortadan kalkarken, iOS ve Android platformları başta olmak üzere HTML5 destekli birçok platforma hizmet sunulabiliyor. Sitenin geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan beta sürümünün aksine kullanıcıların Grooveshark hesabını kullanarak daha önce oluşturmuş oldukları şarkı listelerine ulaşma imkanı da veriliyor. Ancak, Türkiye'de Grooveshark'ın halen beta sürümünün kullanılabildiğini belirtmekte fayda var. 

Söz konusu mobil site bünyesinde pek çok reklam içeriyor olsa da, işitsel hizmet verildiği için bu durum kullanımı önemli bir şekilde etkilemiyor. Arka planda çalışma özelliğine de sahip olan site, çevrimdışı hizmet vermiyor. Şimdilik ABD sınırları içerisinde tam anlamıyla hizmet veren sitenin ilerleyen dönemlerde dünyanın diğer bölgelerinde de aynı şekilde hizmet vermesi bekleniyor.

http://blog.grooveshark.com/post/30952028369/theres-a-new-player-in-town Yorum Yaz
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Mulsanne 6 yıl
Rahat,stabil.Güzel olmuş
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çay 6 yıl
html5.grooveshark.com üzerinden kullanabilirsiniz 1 yıldan uzun zamandır var
ben bunu uzun süredir kullanıyorum hiç uygulama gereği duymamıştım
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trsinapsis 6 yıl
HTML 5 platformdan bağımsız uygulama geliştirmek için çok önemli bir platform olacak.
HTML 5 uygulamaları yeni trend olabilir.
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Whole Lotta Rosie 6 yıl
Jailbreak ile uygulama şeklinde indirilebiliyor. 14 gün deneme süresi var ancak bunu da ilaçlamışlar. Ayrıca offline olarak indirdiğiniz şarkıları müzik uygulamasına atabiliyorsunuz. Şahane


- Reklamlar bitti.
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-gg- 6 yıl
Sitedeki şu sorun çözülsün artık ilk mesajdan sonrası görünmüyor
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Raven 6 yıl
Kendi uygulamasında üye olmadan şarkı dinlenmiyor. Üye olsanız bile para vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde seçtiğiniz şarkıyı değil karışık şekilde radyo modunda çalıyor. Sitesinde ise bu kısıtlama yok serbestsiniz. Yani uygulaması olmasın daha iyi.
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