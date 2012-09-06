Grooveshark, HTML5 destekli yeni mobil sitesi ile uygulamalara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyor

Müzik aktarım sitesi Grooveshark'ın Android platformu için geliştirilen uygulaması geçtiğimiz hafta Google Play'de yerini almıştı. Ancak, uygulama Google Play'e giriş yaptığı gibi tekrar çıkış yaparak Android kullanıcılarının kafasında bir takım soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu.





Grooveshark'ın tekrar Google Play'e dönüş yapması beklenirken, sitenin HTML5 tabanlı yeni mobil sitesi kullanıcıların beğenisine sunuldu. HTML5 tabanlı bu yeni mobil site sayesinde çeşitli platformlara uygulama yayınlama gereği ortadan kalkarken, iOS ve Android platformları başta olmak üzere HTML5 destekli birçok platforma hizmet sunulabiliyor. Sitenin geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan beta sürümünün aksine kullanıcıların Grooveshark hesabını kullanarak daha önce oluşturmuş oldukları şarkı listelerine ulaşma imkanı da veriliyor. Ancak, Türkiye'de Grooveshark'ın halen beta sürümünün kullanılabildiğini belirtmekte fayda var.





Söz konusu mobil site bünyesinde pek çok reklam içeriyor olsa da, işitsel hizmet verildiği için bu durum kullanımı önemli bir şekilde etkilemiyor. Arka planda çalışma özelliğine de sahip olan site, çevrimdışı hizmet vermiyor. Şimdilik ABD sınırları içerisinde tam anlamıyla hizmet veren sitenin ilerleyen dönemlerde dünyanın diğer bölgelerinde de aynı şekilde hizmet vermesi bekleniyor.

http://blog.grooveshark.com/post/30952028369/theres-a-new-player-in-town