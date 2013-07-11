Grup fotoğraf çekme uygulaması: groopic

Grup halinde arkadaşlar ya da aile ile çekilen fotoğraflarda, fotoğrafı çekmek için çoğu zaman ya başkalarından yardım istenir ya da bir gönüllü kişi fotoğraflar içerisinde yer almaz. Geliştirilen groopic isimli uygulama ise bu sorunu basit bir şekilde çözebiliyor.

EYEDEUS LABS (PVT.) LIMITED tarafından hazırlanan groopic uygulaması, aynı açıdan çekilen iki fotoğrafı birleştirerek ortaya herkesin dahil olduğu tek bir fotoğraf çıkartabiliyor. Bu hazırlanan fotoğrafların farklı sosyal ağlar üzerinde de paylaşılmasına imkan sağlayan groopic, iOS 6.0 ve üzeri iPhone/iPad modelleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Groopic uygulamasına 3,59 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id584710005?mt=8