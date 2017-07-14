Şu anda 1 kişi burada

Gündem | VR Kaskların geleceği ve son durum

Gündem'de bugünkü konu VR kasklar. Prototip aşamasında denemeye başladığım ve çok heyecan duyduğum teknoloji şu anda kitlelere ulaşmakta güçlük yaşıyor. Nedenleri ne? Geleceği ne olacak?