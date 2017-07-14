Gündem | VR Kaskların geleceği ve son durum

Genel Yayın Yönetmeni
|200 dolar olsa dedıgınız ozellıklerde ben satın alırdım hemen.
|htc vive'ı denedim ama daha çok yolu var bu teknolojinin. pikselleri görmek tam manasıyla beni gerçek dünyadan koparamadı ama idare eder parasının karşılığı değil tabiki. Bu teknolojiye ilerde insandaki duyu organları entegre edilip sanal ve gerçeği birbirinden ayıramadığın bir teknoloji olucak bana göre.Ve bunları yatar vaziyette yapıcaksın rüyayı kontrol eder gibi.
|en az 2-3 sene için çok gerekisiz bir teknoloji
|Bence cihazda olması gereken sadece kablosuz olarak bilgisyarda açtığımız oyunun görüntüsünü direk aktarması yeterli. Ancak çözünürlük olarak da kaliteli bir ekranı olması lazım. Steam VR oyunlarını direk oradan oynayabilmeliyiz. Ekstra hiçbir şeye gerek yok, şimdilik. İleride tahminimce aynını lens olarak gözümüze takıp oynayabileceğimizi düşünüyorum. Ve son halindeyse içerisinde işlemcisi ekran kartı yani donanımı dahil halde kullanacağız. Muhtemelen bunlar hazır ancak daha da geliştiriliyor ve sırasını bekliyorlar. Önce ellerindeki önceki teknolojileri satacaklar sonrasındaysa bu tip premium cihazlar çıkartılacak aşırı pahalı olacak zamanla onlar da herkesin alabileceği fiyata gelecektir. Tahminimce son seviyelere ulaşmak için 2025-2030 yıllarına denk gelecektir...
|bir ara heves ettim, dirt rally oyununu oynayayım diye fiyatlarına bakayım dedim. 2500tl ikinci ellerine para istiyorlar. Bir oyun için bile değil, 10 oyun için bile fazlalıktır bu para bana göre. Fiyatların kesinlikle düşmesi lazım. Bu da daha çok yaygınlaşıp insanların kabul ettiği bir ürüne dönüşmesiyle olur. Böyle olursa üretim adetleri artar, adetler artarsa üretim teknikleri optimize hale gelir, böyle olunca da aynı arabalar- telefonlar gibi ucuzlamaya başlar.
|Bu işin sonu 3D televizyonlar gibi olacak, piyasa tutmadıysa ne yaparsan yap boşa . Her yeni teknolojiye talep olacak diye birşey yok.
|Araba Leon mu ?
neo01470
Evet :)
|Şahsen 4k vr ile ilgili beklentim mevcut. Şu ara pimax 8k vr çalışması var. Geleceği Varsa da vakit alacak gibi. Çok acele ettiğim söylenemez.
|Youtube görseli paint terk oldu idare edin
Lütfen sırf ilgi çekmek için boş boş yazmayın.
Eller serbest modunda telefon ile görüşmek ile ne farkı var bunun?
Arkada oturan biri ile sohbet ya da arkayı boş verin yanınızda oturan biri ile sohbet çok daha tehlikeli.
Ama yok illa artı için takla atılacak değil mi?
Bir de kınıyorum diyor. Hey Allah'ım.