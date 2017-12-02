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Güneş enerjili akıllı pencereler enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir

Geliştirilen yeni akıllı pencereler, bir yandan ısı kaybını önlerken bir yandan da güneş enerjisinden elektrik elde ederek binalardaki enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir.
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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ABD'de bulunan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL), evlerdeki enerji tasarrufunu kayda değer ölçüde arttıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. NREL'in geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan akıllı pencerelerin ilk prototipi, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.
Bu akıllı pencereler, güneş ışığının güçlü geldiği vakitlerde saydamdan opağa dönüşerek binalardaki sıcaklığın düşmesini sağlıyor. Böylece binalarda soğutma için kullanılan enerjiye ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldıran akıllı pencere, ayrıca opak haldeyken güneş enerjisinden elektrik elde ederek havalandırma ve ısıtma gibi diğer enerji ihtiyaçlarına da katkıda bulunuyor.
Isıtma, soğutma ve havalandırma işlemlerinin binalardaki enerji maliyetlerinin yüzde 80'ini oluşturduğu göz önüne alındığında, NREL'in geliştirdiği bu akıllı pencerenin enerji tasarrufunda önemli etki yaratma potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Tanıtılan prototipin yüzde 11.3 verimliliğe ulaştığı ifade ediliyor.
Düşük ısı emisyonu sağlayan pencereler son yıllarda ABD'de son derece yaygın hale geldi. ABD Enerji Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ABD'de binaların yüzde 50'sinde düşük ısı emisyonu sağlayan pencereler kullanılıyor. Yerleşim bölgelerindeki evlerde ise bu oran yüzde 80'e kadar yükseliyor.
NREL'in geliştirdiği yeni akıllı pencereler ısı emisyonunu düşürmenin yanı sıra bir de güneş enerjisinden elektrik elde ederek enerji ihtiyacının karşılanması yolunda büyük katkı sağlayabilir. EGEG tarafından kısa bir süre önce yayınlanan rapor, akıllı pencereler sayesinde ABD'nin enerji ihtiyacının yüzde 40'ının karşılanabileceğini ortaya koymuştu.

https://electrek.co/2017/11/29/solar-smart-windows-11-percent-efficiency/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
arabalara ve evlere iyi olur bu teknoloji.
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maximus8282 1 yıl
BASF yapmamışmıydı zaten bunu.
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