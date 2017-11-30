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Karbondioksiti yakıta dönüştürecek yeni bir metot geliştirildi

MIT'de görevli bilim insanları, enerji santralleri tarafından salınan karbondioksiti yakıta dönüştürecek yeni bir metot geliştirdi. Bu yakıt birçok farklı alanda kullanılabilecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen teknik üniversitelerinden MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de görevli bilim insanları, karbon emisyonunu azaltma yolunda önemli bir çalışmaya imza attı. Bu bilim insanları, enerji santralleri tarafından salınan karbondioksitin birçok farklı alanda kullanılabilecek yakıta dönüştürülmesini mümkün hale getiren yeni bir metot geliştirdi.
Bu metot sayesinde karbondioksitten elde edilen madde; otomobillerde, kamyonlarda ve uçaklarda yakıt olarak kullanılabilecek. Bu madde ayrıca birçok farklı alanda kimyasal hammadde olarak da kullanılabilecek.
MIT'de görevli Xiao-Yu Wu ve Ahmed Ghoniem öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen bu metot, zar tabanlı bir sistemle çalışıyor. Lantan, kalsiyum ve demir oksitten oluşan bu zar (membran), oksijenin geçmesine izin verirken karbonmonoksiti geçirmiyor ve böylece karbondioksitten yakıt elde edilmesini mümkün hale getiriyor. Karbondioksitten oksijeni ayırmak için yapılan bu işlem yaklaşık 990 santigrat sıcaklıkta gerçekleşiyor.
Bu işlem sonucunda elde edilen karbonmonoksit tek başına yakıt olarak kullanılabildiği gibi su veya hidrojen ile karıştırılarak hidrokarbon yakıta da dönüştürülebiliyor. Elde edilen karbonmonoksit ayrıca metil alkol veya sentez gazı gibi kimyasalların elde edilmesi için de kullanılabiliyor.
Dünyanın dört bir yanından bilim insanları son yıllarda karbondioksitten yakıt elde etme yolunda önemli buluşlara imza atmış olsalar da MIT'de geliştirilen bu yeni metot diğerlerinden çok daha verimli olması ile dikkat çekiyor.

https://futurism.com/carbon-emissions-mit/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Çok saçma. Oksijeni geçirip karbonmonoksit'i geçirmeme diye bi olay olamaz çünkü karbonmonoksit zaten karbon ve oksijenden oluşuyor.
1 Yanıt Yanıtla
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sukrugzdm 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Çok saçma. Oksijeni geçirip karbonmonoksit'i geçirmeme diye bi olay olamaz çünkü karbonmonoksit zaten karbon ve oksijenden oluşuyor.

Hocam sizi alkışlıyorum, MIT projesini sizin bu cevabınızdan sonra rafa kaldırdığı söyleniyor, tebrikler.. :)
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arel.gr 1 yıl
"yeni bir metot" denmiş, var olanların konumları, verimlilikleri haber olması daha öncelikli.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Bizimkiler klorofilli yakıt hücresi bulmuştu o ne oldu? Sonuçta o da karbondioksitle çalışıyor. Fotosentez daha iyi incelenmeli.
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irish 1 yıl
Bu gerçekleşirse dünya "belki" kurtulur.
Yoksa hiç umut yok.
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