Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket

ThermalTech, ceketin ağırlığının kullanıcıya en fazla 1.3 kg. yük bindireceğini ve çamaşır makinesinde yıkanabileceğini söylüyor. Şirket aynı kumaşın kullanıldığı pantolon ve gömlek tasarımlarının da olduğunu ancak ilk olarak ceket sunmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.

Hem bay hem de bayanlar için sunulan güneş enerjili akıllı ceketin çeşitli sıcaklıklar için toplamda üç farklı stili mevcut. "Street" modeli şehir ortamında gündelik olarak kullanılabilecek bir model olarak dikkat çekiyor. "Explorer" ise kamp, yürüyüş ve balıkçılık için kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Zorlu hava koşulları için üretilmiş ekstra malzemeden oluşan "Extreme" modelinin ise dağcılık gibi aktiviteler için ideal olduğu belirtiliyor.

IndieGoGo fonlama platformunda finanse edilmeyi bekleyen dünyanın ilk güneş enerjili akıllı ceketi gerekli desteği bulduğu taktirde 2016 Ağustos ayında satışa sunulacak. Ceketin "Street" modelini 149 dolar + kargo ücretiyle satın alabileceğiniz gibi Explorer ve Extreme gibi daha ağır versiyonlar için sırasıyla 10 ve 20 dolar daha fazla ödemeniz gerekecek.

https://www.indiegogo.com/projects/thermaltech-the-first-solar-powered-smart-jacket--2#/

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ThermalTech, güneşin UV ışınlarını vücudunuz için ısıya dönüştürebilen akıllı kumaş teknolojisine sahip dünyanın ilk güneş enerjili akıllı ceket modelini geliştirdi. Giysinin dış yüzeyi ve astarı arasında yer alan paslanmaz çelik iplikten yapılmış "akıllı" kumaş katmanı güneş enerjisini emerek sadece iki dakika içersinde yaklaşık 10 derecelik bir ısı üretebiliyor. Bu özel kumaş ısı depolama özelliğinin yanı sıra hafif, ince ve su geçirmez olacak şekilde tasarlanmış durumda.