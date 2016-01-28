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Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket

ThermalTech tarafından geliştirilen akıllı kumaş teknolojisine sahip dünyanın ilk güneş enerjili akıllı ceketi güneşin UV ışınlarını vücudunuz için ısıya dönüştürebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket
ThermalTech, güneşin UV ışınlarını vücudunuz için ısıya dönüştürebilen akıllı kumaş teknolojisine sahip dünyanın ilk güneş enerjili akıllı ceket modelini geliştirdi. Giysinin dış yüzeyi ve astarı arasında yer alan paslanmaz çelik iplikten yapılmış "akıllı" kumaş katmanı güneş enerjisini emerek sadece iki dakika içersinde yaklaşık 10 derecelik bir ısı üretebiliyor. Bu özel kumaş ısı depolama özelliğinin yanı sıra hafif, ince ve su geçirmez olacak şekilde tasarlanmış durumda.

ThermalTech, ceketin ağırlığının kullanıcıya en fazla 1.3 kg. yük bindireceğini ve çamaşır makinesinde yıkanabileceğini söylüyor. Şirket aynı kumaşın kullanıldığı pantolon ve gömlek tasarımlarının da olduğunu ancak ilk olarak ceket sunmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.
Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket
 

Hem bay hem de bayanlar için sunulan güneş enerjili akıllı ceketin çeşitli sıcaklıklar için toplamda üç farklı stili mevcut. "Street" modeli şehir ortamında gündelik olarak kullanılabilecek bir model olarak dikkat çekiyor. "Explorer" ise kamp, yürüyüş ve balıkçılık için kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Zorlu hava koşulları için üretilmiş ekstra malzemeden oluşan "Extreme" modelinin ise dağcılık gibi aktiviteler için ideal olduğu belirtiliyor.
Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket


IndieGoGo fonlama platformunda finanse edilmeyi bekleyen dünyanın ilk güneş enerjili akıllı ceketi gerekli desteği bulduğu taktirde 2016 Ağustos ayında satışa sunulacak. Ceketin "Street" modelini 149 dolar + kargo ücretiyle satın alabileceğiniz gibi Explorer ve Extreme gibi daha ağır versiyonlar için sırasıyla 10 ve 20 dolar daha fazla ödemeniz gerekecek.

https://www.indiegogo.com/projects/thermaltech-the-first-solar-powered-smart-jacket--2#/ Yorum Yaz
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tekin-71 3 yıl en beğenilen

burakcoskunofficial
Corabi varmi bunun

Dışarda çorapla mi dolasacaksın. Gunes görmesi lazım ısının oluşması için
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DH Misafiri 3 yıl
Bende pilli çorap vardı 12V ile çalışan.. her bir teke bir pil takıyodum askerde çok faydasını gördüm güneydoğuda kışın.. Sıcacık oluyodu ve goretex bot da olsa -40larda ısınamayan ayaklarımı sıcacık yapıyodu geceleri.. 10 yıl geçti üstünden..bu montlar daha yeni çıkıyo.. Bu demek oluyoki çok ötesinde bir teknoloji var şuan özel kuvvetlerin nasanın kullandığı ve artıkları değerlendiriyorlar...
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chtsydn 3 yıl
Yaygınlaşsa çok güzel olur.
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Terrence96 3 yıl
solar enerji ile uğraşan bir insan olarak söyleyebilirim ki böyle ceketler için en az 30-40 sene daha beklememiz gerekiyor.
şimdilik güneş enerjisi mikro miktarlarda kendini amorte edemiyor.anca kaliforniyadaki gibi büyük solar parklar kurmak lazım.
bunlar sadece prototip
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Patren 3 yıl
birde otobüsün içinde yanmaya başlarsa büyük sıkıntı
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hollowman_ 3 yıl
Askerlerin montlarını bunlardan yapmak lazım. kış operasyonları ya da uzun soğuk cephe savaşları için çok iyi olur.
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smart1978 3 yıl
Faydali bir teknolji . Karliligi dusurup yayginlasmasi ile insanliga hayirli olacaktir yoksa belli bir kesimin konforu icin kalir gider ...
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kadirirdem 3 yıl
bence işe yarayacak birşey olmuş tebrik etmek lazım...
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Kartal Göz 3 yıl
Normal bir ceket de giyildiğinde 2 dk içinde ısıtıyor zaar.


Aşırı soğuk yerlerde belki bir faydası olur da her türlü ilk aşamada üşüyüp sonra ısınıyorsun. Bu arada Güneş battığında etkisiz.
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lterlemez 3 yıl
Asker için iyi bir teçhizat, güneşsiz ortamda da devamlılığı sağlanırsa güzel ürün olur. Bizimkilerinde yapması lazım böyle şeyleri...
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Macella 3 yıl
tekin-71
burakcoskunofficial Corabi varmi bunun
Dışarda çorapla mi dolasacaksın. Gunes görmesi lazım ısının oluşması için

Ayakkabısı yapılabilir.
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frostburn 3 yıl
Thermal tech ise fanlari gürültülü olur diye bir şüpheyle girdim habere. .

Edit : thermal take çağrışımi
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