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Güneş enerjisi ile çalışan uçak uzay sınırına kadar yükselecek

SolarStratos ekibi, tamamen güneş enerjisi ile çalışan iki kişilik bir uçak ile uzay sınırına kadar yükselecek. Ekip bu proje ile yenilenebilir enerjinin sunduğu imkanlara dikkat çekmek istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan uçaklar geliştiren PC-Aero ile birlikte çalışan SolarStratos ekibi, güneş enerjili uçakların kabiliyetlerini gözler önüne serecek iddialı bir projeye imza atıyor. Yenilenebilir enerjinin nelere kadir olduğunu göstermek isteyen SolarStratos, tamamen güneş enerjisi ile çalışan iki kişilik bir uçak ile uzay sınırına kadar yükselmeyi planlıyor.
SolarStratos ekibi, PC-Aero'nun geliştirdiği güneş enerjili uçak ile 80 bin feet'e (24 bin metre) kadar yükselecek. Uzay sınırı olarak nitelendirilen bu noktadan Dünya'nın kıvrımı görülebilecek. 2014 yılında başlanan bu iddialı proje bu ayın başında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. SolarStratos ekibinin operasyon üssü olarak hizmet verecek hangarın yapımı tamamlandı. Bu hangar hem uçağın geliştirilmesi, hem de test uçuşlarının yapılması için kullanılacak.
Elektrik ile çalışan ödüllü uçak projesi Elektra One'ın arkasındaki firma olan PC-Aero'nun geliştireceği uçağın güneş panellerini ise CSEM (İsviçre Elektronik ve Mikroteknoloji Merkezi) geliştirecek. Projenin başarılı olarak hayata geçirilmesi halinde SolarStratos'un uçağı Stratosfer'e ulaşan ilk güneş enerjili uçak olarak tarihe geçecek.
8.5 metre uzunluğundaki uçağın ağırlığı 450 kg. Kanat genişliği 24.9 metre olan uçağın kanatlarını kaplayan 22 m² güneş paneli, bir yandan uçağın 32-kW'lık elektrikli motoruna güç sağlarken, bir yandan da 20-kWh'lık lityum iyon bataryayı şarj edecek. Bu da uçağın 24 saatten fazla süre havada kalmasını sağlayacak. SolarStratos ekibinin ilk uçuşunun ise 24 saatten çok daha kısa sürmesi planlanıyor. İlk test uçuşunun yaklaşık 5 saat süreceği söyleniyor.
Yapılacak uçuşlar sırasında ağırlığın az olması için kabin basınçlandırılmamış olacak. Bunun yerine uçağın pilotu Raphaël Domjan astronotlar gibi basınç giysisi giyecek. Basınç giysisi uçağa bağlı olacağı için herhangi bir aksilik durumunda pilotun kendisini fırlatması veya paraşüt kullanması mümkün olmayacak.
SolarStratos'un hangarı ve uçak 7 Aralık'ta tanıtılacak. Test uçuşlarına önümüzdeki yılın başında başlanırken, projenin kendisinin 2018'nin sonlarına doğru hayata geçirilmesi planlanıyor.

http://newatlas.com/solarstratos-solar-powered-flight-space/46680/ Yorum Yaz
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
24 Km uzay sınırı diye nerede yazıyor? BM bu konuda bir fikir birliğine vardı mı?
Benim bildiğim (gene kabul) Uzay 100 km den sonra başlıyor.Bu durumda 24 km nasıl uzay sınırı oluyor?
Ayrıca uzay sınırı demek atmosferin bittiği nokta demek değil mi? Öyle bir noktada (Atmosferin bittiği yada çok inceldiği) tepkimesiz çalışan bir uçak nasıl itme ve kaldırma kuvveti sağlayacak? Bırakın atmosferi olmayan noktayı çok aşırı inceldiği noktada bile kaldırma kuvveti sağlayacak bir şey bulamazsınız.
24 Km uzay sınırı diye nerede yazıyor? BM bu konuda bir fikir birliğine vardı mı?Benim bildiğim (gene kabul) Uzay 100 km den sonra başlıyor.Bu durumda 24 ...
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bayraak 2 yıl
Evrenin sınırı sandım başlığı okuyunca
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arel.gr 2 yıl
hatta oraya kadar yukselmişken dışına çıkıversin tekrar dalsın, yanarak daha büyüleyici olur.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hava daha doğrusu atmosfer yoğunluğunun neredeyse -0- yoğunluk olduğu bir ortama pervane ile mi çıkmayı düşünüyor bu yoksa !?
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kadirirdem 2 yıl
hiç fena fikir değil aslında...
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hanımneder 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
hiç fena fikir değil aslında...

Uzaylılar görürse FENA
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
24 Km uzay sınırı diye nerede yazıyor? BM bu konuda bir fikir birliğine vardı mı?
Benim bildiğim (gene kabul) Uzay 100 km den sonra başlıyor.Bu durumda 24 km nasıl uzay sınırı oluyor?
Ayrıca uzay sınırı demek atmosferin bittiği nokta demek değil mi? Öyle bir noktada (Atmosferin bittiği yada çok inceldiği) tepkimesiz çalışan bir uçak nasıl itme ve kaldırma kuvveti sağlayacak? Bırakın atmosferi olmayan noktayı çok aşırı inceldiği noktada bile kaldırma kuvveti sağlayacak bir şey bulamazsınız.
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herocem 2 yıl
Almanlar bunlari da kiskaniyor mu acaba?
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WB 2 yıl
Aman dusmesin de


(Nerdesin comar, bu habere yok mu siyasi yorum
)
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