Güneş enerjisi ile çalışan uçak uzay sınırına kadar yükselecek

Elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan uçaklar geliştiren PC-Aero ile birlikte çalışan SolarStratos ekibi, güneş enerjili uçakların kabiliyetlerini gözler önüne serecek iddialı bir projeye imza atıyor. Yenilenebilir enerjinin nelere kadir olduğunu göstermek isteyen SolarStratos, tamamen güneş enerjisi ile çalışan iki kişilik bir uçak ile uzay sınırına kadar yükselmeyi planlıyor.

SolarStratos ekibi, PC-Aero'nun geliştirdiği güneş enerjili uçak ile 80 bin feet'e (24 bin metre) kadar yükselecek. Uzay sınırı olarak nitelendirilen bu noktadan Dünya'nın kıvrımı görülebilecek. 2014 yılında başlanan bu iddialı proje bu ayın başında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. SolarStratos ekibinin operasyon üssü olarak hizmet verecek hangarın yapımı tamamlandı. Bu hangar hem uçağın geliştirilmesi, hem de test uçuşlarının yapılması için kullanılacak.

Elektrik ile çalışan ödüllü uçak projesi Elektra One'ın arkasındaki firma olan PC-Aero'nun geliştireceği uçağın güneş panellerini ise CSEM (İsviçre Elektronik ve Mikroteknoloji Merkezi) geliştirecek. Projenin başarılı olarak hayata geçirilmesi halinde SolarStratos'un uçağı Stratosfer'e ulaşan ilk güneş enerjili uçak olarak tarihe geçecek.

8.5 metre uzunluğundaki uçağın ağırlığı 450 kg. Kanat genişliği 24.9 metre olan uçağın kanatlarını kaplayan 22 m² güneş paneli, bir yandan uçağın 32-kW'lık elektrikli motoruna güç sağlarken, bir yandan da 20-kWh'lık lityum iyon bataryayı şarj edecek. Bu da uçağın 24 saatten fazla süre havada kalmasını sağlayacak. SolarStratos ekibinin ilk uçuşunun ise 24 saatten çok daha kısa sürmesi planlanıyor. İlk test uçuşunun yaklaşık 5 saat süreceği söyleniyor.

Yapılacak uçuşlar sırasında ağırlığın az olması için kabin basınçlandırılmamış olacak. Bunun yerine uçağın pilotu Raphaël Domjan astronotlar gibi basınç giysisi giyecek. Basınç giysisi uçağa bağlı olacağı için herhangi bir aksilik durumunda pilotun kendisini fırlatması veya paraşüt kullanması mümkün olmayacak.

SolarStratos'un hangarı ve uçak 7 Aralık'ta tanıtılacak. Test uçuşlarına önümüzdeki yılın başında başlanırken, projenin kendisinin 2018'nin sonlarına doğru hayata geçirilmesi planlanıyor.

http://newatlas.com/solarstratos-solar-powered-flight-space/46680/