Realme 5 ve Realme 5 Pro tanıtıldı

İki hafta önce 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptığını duyuran Realme yeni modellerini çıkarmaya devam ediyor. Şirket bugün agresif dört arka kamera ile donattığı ve agresif bir fiyat politikası belirlediği Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerini tanıttı.

Realme 5 Özellikleri

Realme 5, Pro modelinden daha büyük bir ekrana sahip. Su damlası çentikli 6.5 inçlik 720 x 1600 HD+ çözünürlüklü ekranı olan cihaz 20:9 en boy oranı sunuyor. Cihazın ekran kasa oranı ise yüzde 89 olarak belirtilmiş. Bu cihaz da tıpkı Pro modelinde olduğu gibi kristal bir arka tasarımla geliyor.

Snapdragon 665 yonga seti ile güçlendirilmiş Realme 5, 3-4 GB RAM kapasitesi sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun depolama alanı microSD yuvası desteği ile yükseltilebiliyor. Hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi olan Realme 5, 718 saat bekleme süresi, 49 saat çağrı süresi, 30 saat müzik çalma ve 21 saat Full HD video oynatma süresi vaat ediyor.

13 MP'lik ön kamerası olan cihazda 4 arka kamera mevcut. Akıllı telefon 12 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel portre lensi ve 2 megapiksel ultra makro lens içeren dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. 240 fps ağır çekim video desteği olan cihaz, 30 fps 4K video kaydı da yapabiliyor. Parmak izi okuyucunun ise arka panelin ortasına konumlandırıldığını görüyoruz.

Realme 5 Pro Özellikleri

Realme 5 Pro, 6.3 inçlik bir su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Bu dev ekran 1080 x 2340 piksel Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı sunuyor. Yüzde 90.6 ekran kasa oranı vaat eden cihazın arka paneli holografik renk efektine sahip kristal bir tasarımla geliyor.

Snapdragon 712 yonga setine sahip olan Realme 5 Pro, 4-8 GB Ram desteğine sahip. UFS 2.1 teknoljisi kullanan cihazın depolama kapasitesi ise 128 GB olarak belirtilmiş. microSD yuvası sayesinde bu depolama alanı daha da genişletilebiliyor. 4.035 mAh pil kapasitesi olan akıllı telefon 20W hızlı şarj teknolojisine sahip ve cihazın sıfırdan tam olarak şarj olma süresi ise 80 dakika olarak açıklandı.

Realme 5 Pro, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip Sony IMX471 16 megapiksel ön kamera barındırıyor. Telefonun arka tarafında sol üst köşede bir parmak izi tarayıcı ve dört kameralı bir yerleşim mevcut. Bunlar da sırasıyla Sony IMX586 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera olarak belirtilmiş. Telefonun 30 fps 4K video kaydı ve 960 fps ağır çekim özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim. Arka panelin orta kısmında ise parmak izi okuyucu yer alıyor.

Realme 5 serisi Android 9 Pie işletim sistemi ve ColorOS 6.0 arayüzü ile birlikte geliyor. Realme 5 Pro, optimize edilmiş performans için Hyper Boost 2.0 desteğine de sahip. Aynı zamanda cihazların Google ARCore desteği olduğunu da belirtelim.

Realme 5 ve Realme 5 Pro Fiyatlandırması

Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

Realme 5 Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 167 dolar

Realme 5 Pro Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 237 dolar

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3 GB RAM + 32 GB depolama alanı -4 GB RAM + 64 GB depolama alanı -4 GB RAM + 64 GB depolama alanı -6 GB RAM + 64 GB depolama alanı -Realme 5,tarihinde kristal mavi ve kristal mor seçenekleriyle satışa sunulacak. Realme 5 Pro'nun isetarihinde parlak mavi ve kristal yeşil renklerinde satışa sunulacağını da söyleyelim. Çinli şirket çok yakındaadlı yeni bir akıllı telefonu da piyasaya süreceğini duyurdu.