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    Anlık Bildirim

    Tesla Semi yangınını söndürmek için tam 190 ton su harcandı

    Geçtiğimiz ay Tesla’nın elektrikli tırı Semi’nin yanarak kül olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi yaşananlarla ilgili paylaşılan ilk rapor, yangını söndürmek için 190 ton su harcandığını gösteriyor.
    Tesla Semi yangınını söndürmek için tam 190 ton su harcandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Tesla’nın elektrikli tırı Semi, ABD’de Kaliforniya'da Nevada sınırı yakınlarında bir kazaya karışarak alev aldı ve nihayetinde küle döndü. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (National Transportation Safety Board - NTSB) halen yangının kesin nedenini araştırıyor. Fakat paylaşılan ilk rapor, yaşananlara dair önemli detayları açığa çıkarmış durumda.

    Tesla Semi yangını

    Otomobil ve tır kazaları her gün meydana geliyor. Tesla Semi özelinde ise geçen ayki kaza bir ilkti. Aktarılanlara göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücünün aracın kontrolünü kaybedip yoldan çıkmasıyla başlayan olayda, önce bir çelik direğe sabitlenmiş yol işaretleyicisine ardından da ağaçlara çarpıldı. Yangın ise kazanın ardından batarya bölümünde çıktı. Bu süreçte kazanın yaşandığı yol 15 saat boyunca kapalı kaldı.

    Tesla Semi yangınını söndürmek için tam 190 ton su harcandı Tam Boyutta Gör
    Yangının söndürülmesi için kullanılan su miktarı oldukça dikkat çekici: 190 ton su, yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 10 metre çapında bir tankı dolduracak kadar büyük bir hacmi ifade ediyor. Ayrıca, yangının yayılmasını engellemek için çevreye yangın söndürücü kimyasallar da püskürtüldü. Termal izleyiciler, yangının 540 santigrat dereceye kadar çıktığını gösterdi ki bu sıcaklık, alüminyumun erimesi için yeterli.

    NTSB raporu, kaza sırasında Tesla Semi’nin otonom sürüş sistemlerinin devrede olmadığını da ortaya koydu. Ancak, sürücünün neden yoldan çıktığı ya da bataryanın nasıl bu derece hasar aldığı hala belirsizliğini koruyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kazaya dair daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 18 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 18 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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