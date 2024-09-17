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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Tesla’nın elektrikli tırı Semi, ABD’de Kaliforniya'da Nevada sınırı yakınlarında bir kazaya karışarak alev aldı ve nihayetinde küle döndü. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (National Transportation Safety Board - NTSB) halen yangının kesin nedenini araştırıyor. Fakat paylaşılan ilk rapor, yaşananlara dair önemli detayları açığa çıkarmış durumda.

Tesla Semi yangını

Otomobil ve tır kazaları her gün meydana geliyor. Tesla Semi özelinde ise geçen ayki kaza bir ilkti. Aktarılanlara göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücünün aracın kontrolünü kaybedip yoldan çıkmasıyla başlayan olayda, önce bir çelik direğe sabitlenmiş yol işaretleyicisine ardından da ağaçlara çarpıldı. Yangın ise kazanın ardından batarya bölümünde çıktı. Bu süreçte kazanın yaşandığı yol 15 saat boyunca kapalı kaldı.

Tam Boyutta Gör Yangının söndürülmesi için kullanılan su miktarı oldukça dikkat çekici: 190 ton su, yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 10 metre çapında bir tankı dolduracak kadar büyük bir hacmi ifade ediyor. Ayrıca, yangının yayılmasını engellemek için çevreye yangın söndürücü kimyasallar da püskürtüldü. Termal izleyiciler, yangının 540 santigrat dereceye kadar çıktığını gösterdi ki bu sıcaklık, alüminyumun erimesi için yeterli.

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NTSB raporu, kaza sırasında Tesla Semi’nin otonom sürüş sistemlerinin devrede olmadığını da ortaya koydu. Ancak, sürücünün neden yoldan çıktığı ya da bataryanın nasıl bu derece hasar aldığı hala belirsizliğini koruyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kazaya dair daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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Tesla Semi yangınını söndürmek için tam 190 ton su harcandı