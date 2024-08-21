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Tam Boyutta Gör Tesla Semi, firmanın ilk elektrikli tırı olarak bir süredir yollarda ilerliyor. İlk teslimatını 2022’de yapan Tesla, halen düşük hacimli üretim gerçekleştiriyor ve 2025 yılında seri üretime geçilmesi bekleniyor. Bu takvim ilerlerken kısa bir süre önce ise bir Tesla Semi tırının Kaliforniya'da Nevada sınırı yakınlarında alev aldığı ortaya çıktı. Yangının ise bir kaza sonucu oluştuğu belirtiliyor.

Tesla Semi yandı

Aktarılanlara göre Tesla Semi, otoyolun kenarında ağaçlara çarparak alev aldı ve yolun 16 saat boyunca kapalı kalmasına neden oldu. İtfaiyecilerin Semi’ye su ile müdahale ettiği ve lityum-iyon batarya paketini yönetilebilir sıcaklığa kadar soğuttuğu, ardından ise hücrelerin yanmasının beklendiği bildiriliyor. Araçtan geriye kalanlar ise Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sine taşınacak.

Yetkililer kazadan kurtulan sürücünün sürüş sırasında uyuya kalıp kalmadığı da dahil olmak üzere kazanın nedenlerini araştırıyor. Öte yandan yanan Semi tırı Gigafactory Nevada'dan Tesla’nın Kaliforniya'daki otomobil üretim tesisine yeni üretilmiş bataryaları taşımak için kullanılıyordu. Kaza sırasında ise Semi’de bir yük bulunmuyordu.

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Tesla’nın bu bölgedeki yangını esasında bir ilk değil. Şirketin Megawatt enerji depolama bataryaları 2022 yılında yerel bir kamu kuruluşunda alev almıştı. Bununla birlikte genel algıya rağmen elektrikli araçların fosil yakıtla çalışan araçlardan daha yüksek oranda alev aldığına dair istatistiksel bir kanıt bulunmamakta. Daha modern elektrikli araçlarda bataryada oluşacak yangını yönetmek ve diğer hücrelere yangının sıçramasını önlemek için sistemler dahi bulunuyor.

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Tesla’nın elektrikli tırı Semi kaza sonrası alev alev yandı