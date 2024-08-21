Tesla’nın elektrikli tırı Semi kaza sonrası alev alev yandı

Tesla Semi yandı
Aktarılanlara göre Tesla Semi, otoyolun kenarında ağaçlara çarparak alev aldı ve yolun 16 saat boyunca kapalı kalmasına neden oldu. İtfaiyecilerin Semi’ye su ile müdahale ettiği ve lityum-iyon batarya paketini yönetilebilir sıcaklığa kadar soğuttuğu, ardından ise hücrelerin yanmasının beklendiği bildiriliyor. Araçtan geriye kalanlar ise Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sine taşınacak.
Yetkililer kazadan kurtulan sürücünün sürüş sırasında uyuya kalıp kalmadığı da dahil olmak üzere kazanın nedenlerini araştırıyor. Öte yandan yanan Semi tırı Gigafactory Nevada'dan Tesla’nın Kaliforniya'daki otomobil üretim tesisine yeni üretilmiş bataryaları taşımak için kullanılıyordu. Kaza sırasında ise Semi’de bir yük bulunmuyordu.
Tesla’nın bu bölgedeki yangını esasında bir ilk değil. Şirketin Megawatt enerji depolama bataryaları 2022 yılında yerel bir kamu kuruluşunda alev almıştı. Bununla birlikte genel algıya rağmen elektrikli araçların fosil yakıtla çalışan araçlardan daha yüksek oranda alev aldığına dair istatistiksel bir kanıt bulunmamakta. Daha modern elektrikli araçlarda bataryada oluşacak yangını yönetmek ve diğer hücrelere yangının sıçramasını önlemek için sistemler dahi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.