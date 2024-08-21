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    Anlık Bildirim

    Tesla’nın elektrikli tırı Semi kaza sonrası alev alev yandı

    Tesla’nın elektrikli tırı Semi, ABD’de Kaliforniya'da Nevada sınırı yakınlarında alev aldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yangının Semi’nın ağaca çarpması sonucu oluştuğu belirtiliyor.
    Tesla’nın elektrikli tırı Semi kaza sonrası alev alev yandı Tam Boyutta Gör
    Tesla Semi, firmanın ilk elektrikli tırı olarak bir süredir yollarda ilerliyor. İlk teslimatını 2022’de yapan Tesla, halen düşük hacimli üretim gerçekleştiriyor ve 2025 yılında seri üretime geçilmesi bekleniyor. Bu takvim ilerlerken kısa bir süre önce ise bir Tesla Semi tırının Kaliforniya'da Nevada sınırı yakınlarında alev aldığı ortaya çıktı. Yangının ise bir kaza sonucu oluştuğu belirtiliyor.

    Tesla Semi yandı

    Aktarılanlara göre Tesla Semi, otoyolun kenarında ağaçlara çarparak alev aldı ve yolun 16 saat boyunca kapalı kalmasına neden oldu. İtfaiyecilerin Semi’ye su ile müdahale ettiği ve lityum-iyon batarya paketini yönetilebilir sıcaklığa kadar soğuttuğu, ardından ise hücrelerin yanmasının beklendiği bildiriliyor. Araçtan geriye kalanlar ise Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sine taşınacak.

    Yetkililer kazadan kurtulan sürücünün sürüş sırasında uyuya kalıp kalmadığı da dahil olmak üzere kazanın nedenlerini araştırıyor. Öte yandan yanan Semi tırı Gigafactory Nevada'dan Tesla’nın Kaliforniya'daki otomobil üretim tesisine yeni üretilmiş bataryaları taşımak için kullanılıyordu. Kaza sırasında ise Semi’de bir yük bulunmuyordu.

    Tesla’nın bu bölgedeki yangını esasında bir ilk değil. Şirketin Megawatt enerji depolama bataryaları 2022 yılında yerel bir kamu kuruluşunda alev almıştı. Bununla birlikte genel algıya rağmen elektrikli araçların fosil yakıtla çalışan araçlardan daha yüksek oranda alev aldığına dair istatistiksel bir kanıt bulunmamakta. Daha modern elektrikli araçlarda bataryada oluşacak yangını yönetmek ve diğer hücrelere yangının sıçramasını önlemek için sistemler dahi bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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