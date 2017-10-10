Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı

Geçtiğimiz günlerde güneş enerjisi konusunda iki önemli rekora imza atıldı. Güneş paneli üreticisi JinkoSolar, en çok kullanılan solar hücre çeşidi olan P-tipi polikristalin (çok kristalli) silikon hücrelerde yüzde 22.04 verimliliğe ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Neredeyse eş zamanlı olarak bir rekor da güneş enerjisi araştırma tesisi Fraunhofer ISE'den geldi. Fraunhofer ISE de N-tipi poliklistrain hücrelerde yüzde 22.3 verimliliğe ulaşarak N-tipi hücrelerde verimlilik rekoru kırdı.

Polikristalin solar hücreler, bugün dünya genelinde kurulu güneş panellerinin büyük bölümünde kullanılan solar hücre türü. Günümüzde dünya genelindeki güneş paneli üretim kapasitesinin yüzde 60'ını polikristalin güneş panelleri oluşturuyor.

Polikristalin güneş panelleri yüzde 15 - 16.5 verimlilik sunarken, monokristalin (tek kristalli) güneş panellerinde bu oran yüzde 18 - 22'ye yükseliyor. Ancak polikristalin güneş panelleri monokristalin panellerden daha hesaplı olduğu için genelde polikristalin paneller tercih ediliyor.

Ne var ki son yıllarda monokristalin güneş hücreleri konusunda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde bu tür paneller yeniden yükselişe geçmiş durumda. Özellikle Lorgi Group'un bu alana yaptığı yatırımlar güneş panelleri pazarında dengelerin değişmesine neden oldu. 2018 yılında kurulacak güneş panellerinde mono ve poli oranının yüzde 50 - 50 olacağı söyleniyor. Bu noktadan sonra ise monokristalin panellerin pazara hakim hale gelmesi bekleniyor.

Kırılan her iki rekor da güneş enerjisinin yaygınlaşması için son derece önemli olsa da JinkoSolar'ın rekoru daha kayda değer bir başarı olarak görülüyor. Zira Fraunhofer ISE N-tipi hücrelerde verimlilik rekorunu "laboratuvar boyu" solar hücrelerde kırarken, JinkoSolar kullanıma uygun boyutta solar hücrelerde rekor kırarak kısa vadede etkileri gözlemlenecek bir başarıya imza attı.

Aynı poli ve mono kristalin güneş hücrelerinde olduğu gibi P-tipi ve N-tipi tercihinde de sektörde önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Günümüzde solar panellerde daha çok P-tipi yarı iletkenler tercih ediliyor olsa da son dönemde P-tipinden N-tipine geçiş oldukça hızlanmış durumda. Bunun başlıca sebebi ise N-tipi yarı iletkenlerin güneş panellerinde daha yüksek verimlilik sunması.

JinkoSolar bu yeni solar hücre teknolojisi ve yeni üretim sürecini çok yakında seri üretim aşamasına geçirmeyi amaçlıyor. Fraunhofer ISE yeni teknolojisini seri üretim aşamasına geçirmeye biraz daha uzak olsa da N-tipine yaptığı yatırımla, yakın gelecekte, değişen güneş enerjisi pazarının önemli oyuncularından biri olma potansiyeline sahip.

https://electrek.co/2017/10/09/jinkosolar-and-fraunhofer-ise-break-solar-efficiency-records-22-04-and-22-3/