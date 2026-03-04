Giriş
    Her damla 110 volt: Yağmuru elektriğe dönüştüren perovskit güneş panelleri geliştirildi

    İspanya’da geliştirilen hibrit perovskit panel, yalnızca güneşten değil yağmur damlalarının çarpma etkisinden de elektrik üretiyor. Yeni kaplama tek damlada 110 volta kadar gerilim oluşturabiliyor.

    Her damla 110 volt: Yağmuru elektriğe dönüştüren perovskit güneş panelleri geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisinin silikon panellerle başlayan yolculuğu, son yıllarda perovskit tabanlı yeni nesil hücrelerle bambaşka bir ivme kazanmış durumda. Ancak işin doğası gereği güneş panellerinin en büyük düşmanı her zaman bulutlar ve yağmur oldu. Hava kapandığında üretim düşerken, şiddetli yağış ise özellikle hassas malzemeler için ciddi bir risk oluşturuyor. İspanya’dan gelen yeni bir çalışma ise bu denklemi tersine çevirebilecek bir yaklaşım sunuyor: Zira İspanyol araştırmacılar, yağmurdan elektrik üreten hibrit bir güneş paneli geliştirdi.

    İspanya’nın Sevilla Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMS) bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacılar tarafından geliştirilen cihaz, yalnızca güneş ışığını değil, yağmur damlalarının kinetik enerjisini de elektriğe dönüştürebiliyor. Sistem,yüksek verimli bir perovskit güneş hücresinin üzerine uygulanan, yalnızca 100 nanometre kalınlığındaki teflon benzeri ince filmden oluşuyor.

    Bu Hibrit Sistem, Perovskitin Önündeki Önemli Bir Engeli Ortadan Kaldırailir

    Bildiğiniz gibi perovskit güneş hücreleri son yıllarda yenilenebilir enerji dünyasının gözdesi hâline gelmiş durumda. Üretim maliyetlerinin silikona kıyasla daha düşük olması ve verimliliklerinin birkaç yıl içinde yüzde 4 seviyelerinden yüzde 25’in üzerine çıkması, bu malzemeyi oldukça cazip kılıyor. Ancak halojenli perovskitlerin en büyük sorunu neme karşı aşırı hassas olmaları. Yüksek nem veya doğrudan su teması, bu kristal yapıları kısa sürede bozarak kurşun iyodür benzeri sarımsı ve işlevsiz bir yapıya dönüştürebiliyor. Bu yüzden perovskit hücreler için yağmur, yalnızca üretimi düşüren bir faktör değil; aynı zamanda doğrudan bir tehdit. ICMS ekibinin çalışmasını önemli kılan da tam olarak bu: Yağmurun zararlı etkisini ortadan kaldırmakla kalmayıp, onu ek bir enerji kaynağına dönüştürmek.

    Triboelektrik Etkiyle Yağmurdan Elektrik Elde Ediliyor

    Yağmuru elektriğe dönüştüren hibrit güneş panelleri geliştirildi
    Geliştirilen hibrit panel, "triboelektrik etki" adı verilen fiziksel bir prensibi kullanıyor. Bu etki, iki farklı malzeme temas edip ayrıldığında aralarında elektriksel yük farkı oluşmasına dayanıyor. Yağmur damlası, özel olarak işlenmiş yüzeye çarpıp kayarken sürtünme nedeniyle yük ayrışması meydana geliyor. Örneğin damla yüzeyde pozitif iyon bırakırken yüzey negatif yüklenebiliyor. Oluşan bu potansiyel fark ise toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

    Araştırma ekibi, koruyucu ve fonksiyonel kaplamayı Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PECVD) yöntemiyle, oda sıcaklığında ve çözücü kullanmadan doğrudan hücre üzerine büyüttü. Bu detay kritik; çünkü perovskit katmanlar yüksek sıcaklık ya da kimyasal çözücülerden kolayca zarar görebiliyor. 100 nanometrelik florlu polimer kaplama üç temel işlev görüyor:

    1. Hidrofobik koruma: Su temas açısını 110 dereceye çıkararak hücrenin neme dayanımını yaklaşık iki kat artırıyor.
    2. Optik iyileştirme: Yansıma kaybını azaltıp ışık geçirgenliğini yüzde 90’ın üzerine çıkararak güneşten elde edilen verimi destekliyor.
    3. Damlaya dayalı triboelektrik nanogeneratör (D-TENG): Yağmur damlasının çarpma ve kayma anında oluşan yük farkını elektriğe dönüştürüyor.

    Laboratuvar testlerinde optimize edilmiş kaplama, tek bir yağmur damlasının çarpmasıyla 110 volta kadar açık devre gerilim zirvesi üretebildi. Toplam güç yoğunluğu ise santimetrekare başına yaklaşık 4 miliwatt seviyesinde. Bu değer büyük ölçekli enerji üretimi için düşük olsa da düşük güç tüketimli elektronik sistemler için yeterli görülüyor.

    Araştırmacılar laboratuvarda kendi kendini şarj edebilen bir prototip de geliştirdi. Özel bir “boost converter” (gerilim yükseltici) devresi kullanılarak elde edilen enerji yükseltildi ve sistem güneş ışığı altında kırmızı LED dizisini sürekli beslerken, her yağmur damlası çarpışında yeşil LED’ler yanıp söndü. Böylece hem fotovoltaik hem de triboelektrik üretim aynı platformda gösterilmiş oldu.

    Dayanıklılık testleri de dikkat çekici. Kapsüllenmiş hücreler, yüksek sıcaklık ve nem altında 10 gün sonunda başlangıç verimlerinin yüzde 50’sinden fazlasını korudu. Doğrudan suya daldırma testinde ise hibrit cihaz 15 dakikadan uzun süre performansını sürdürürken, kaplamasız hücreler neredeyse anında işlevini yitirdi.

    Hedef: IoT ve Akıllı Şehirler

    Bu teknoloji şimdilik çatılarımızdaki dev silikon panellerin yerini almayı hedeflemiyor. Asıl odak noktası, hızla büyüyen Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosistemi. Köprülerden tarım arazilerine, akıllı şehir altyapılarından deniz istasyonlarına kadar milyonlarca sensör sahaya dağıtılıyor. Ancak bu cihazların en büyük sorunu enerji: Pilleri düzenli olarak değiştirmek hem maliyetli hem de pratik değil. ICMS araştırmacılarına göre bu hibrit paneller; akıllı tabelalar, otonom yardımcı aydınlatma sistemleri, çevresel izleme sensörleri ve ulaşılması zor bölgelerdeki dağıtık enerji yapıları için uygun bir çözüm sunabilir. Yağmurun kinetik etkisinden “mikro enerji akışları” elde ederek, kablo ya da pil gerektirmeyen daha otonom sistemlerin önünü açabilir.

