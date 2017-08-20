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Güneş tutulmasını çekmek fotoğraf makinelerini kullanılamaz hale getirebilir

Güneş tutulmasını fotoğraflamak isteyenlerin makinelerini korumak için uygun güneş filtresi kullanmaları gerekli. Tutulmanın filtresiz çekilmesi fotoğraf makinelerinin iç kısmını eritebiliyor.
1 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebilecek güneş tutulmasını fotoğraflamayı planlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir konu var. Fotoğraf makinesini korumak için doğru güneş filtresi kullanılması gerekiyor. Güneşi herhangi bir koruma olmadan çekmenin DSLR makinesinin iç kısmını nasıl eritebileceğini gösteren 2 dakikalık bir video yayınlandı.
Güneşe bakmak gözlerde kalıcı hasara neden olabilir ancak önlem alınmadığı taktirde fotoğraf makinelerini de mahvedebilir. ABD'nin Iowa eyaletinin Dubuque şehrindeki Every Photo Store çalışanları fotoğraf makinesinde ir filtre kullanmadan güneş tutulması çekilmeye çalışıldığında ne olacağını gösteren bir video çekti.
Ayrıca Bkz. "Türk bilim adamları yapay deri üretiminde çığır açtı"
Yayınlanan görüntüde 10.000 dolarlık Canon 400mm f/2.8 IS II lensin eski bir Canon Rebel XT (350D) üzerine monte edildiğini ve güneşe doğrultulduğunu görüyoruz. Bu süre içinde ışık kameranın iç kısmını eritmeye başlıyor. Yani videonun amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak güneşi çekerken her zaman için uygun koruma kullanılması gerekli. Tutulmayı fotoğraflamayı planlamayanların ise sağlık açısından sertifikalı güneş gözlükleri edinmesi öneriliyor.

https://www.theverge.com/2017/8/19/16173784/total-solar-eclipse-photography-no-filter-dslr-camera-zoom-lens Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
400mm 2.8
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Babakedi 1 yıl
ee yakan oldumu ? :)
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Father Torque 1 yıl
Orijinal haberi yapan site iyi reklam yapmış klasik olta haberciliğiyle. Haberin konusu ne; "güneş tutulmasını doğru çekmezseniz kameranız yanabilir", hemen detaylarına inelim:
-Olta 1: Haberde yapılan çekim güneş tutulması esnasında değil tam güneş altında yapılmış.
-Olta 2: 2.8 diyaframlı bir tele lens kullanılmış ama çekimde diyafram 2.8 kullanılmış, tam güneş altında hiçbir şekilde bu kadar açık diyafram kullanılmaz.
-Olta 3: 6 saniye süreyle çekim yapılmış, aynı şekilde tam güneş altında bu kadar uzun süreli pozlama yapılmaz. Olta 2 ve 3 sonucu yanık bir sensörden önce bembeyaz bir fotoğraf elde edersiniz.
Haberde düzgün yapılan tek şey güneş tutulması gibi bir olayı çekmek için tele lens kullanılmış olması.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Paranla rezil olmak budur işte kim düşünür ki bunu kimin aklına gelir.
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Simplify 1 yıl
ben dişrek çıplak gözle bakmtım hiçbir şey oplmadıııı gayettee net gördgmm.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
sen git güneşe bak !
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VYC Majoris 1 yıl
Video biraz alakasız olmuş.

Tutulma sırasında güneş ışınları çok daha düşük seviyelere inecek. Ayrıca bu videoda güneşe karşı 6 saniye enstantane süresiyle çekim yapıyor. Bu gerekli süreden binlerce kat daha fazla.

Üstüne üstlük tutulma sırasında solar filtre takılacak. Yani sensör bu videodakinden onbinlerce kat daha düşük ısıya maruz kalacak.

Tüm bunlara ek olarak mercek etkisi yapsın diye diyaframı iyice kısmış. Sırf ışınlar tek bir noktaya toplanmasın diye diyaframı o kadar kısmamak ve hızlı bir enstantane süresi kullanmak lazım.

Yani yapılmaması gereken herşey "kasten" yapılırsa sensör tabii ki yakılabilir.
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X-FI 1 yıl
kamerayı bırak, çıplak gözle kesinlikle tutulma yaşanıyorken bile bakmayın diyorlar. dar bir ışık hüzmesi bile retinayı mahvediyor. kör olmuyorsunuz ama bulanık görmeye başlıyorsunuz, iyileşmesi mümkün olmuyor.
edit: tutulma yaşanıyorken güneşe bakmak, gözlerinize ağrı vermese bile denmiş, kalıcı zarar veriyor. yani duyularada güven yok bu konuda.
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Vatikanli Mumin 1 yıl
Benim külüstür s2980 ile denemeler yaptım ama etkilenmedi hala çalışıyor
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serafon 1 yıl
2006'daki güneş tutulmasında benim makine perte çıkmıştı :D
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ozturert 1 yıl
Gözleri eritmesin de
Asıl gözle bakmayın, aman. Makine değişir de, retina-kornea vs.. biraz zor...
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