Güneş tutulmasını çekmek fotoğraf makinelerini kullanılamaz hale getirebilir

21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebilecek güneş tutulmasını fotoğraflamayı planlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir konu var. Fotoğraf makinesini korumak için doğru güneş filtresi kullanılması gerekiyor. Güneşi herhangi bir koruma olmadan çekmenin DSLR makinesinin iç kısmını nasıl eritebileceğini gösteren 2 dakikalık bir video yayınlandı.

Güneşe bakmak gözlerde kalıcı hasara neden olabilir ancak önlem alınmadığı taktirde fotoğraf makinelerini de mahvedebilir. ABD'nin Iowa eyaletinin Dubuque şehrindeki Every Photo Store çalışanları fotoğraf makinesinde ir filtre kullanmadan güneş tutulması çekilmeye çalışıldığında ne olacağını gösteren bir video çekti.

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Yayınlanan görüntüde 10.000 dolarlık Canon 400mm f/2.8 IS II lensin eski bir Canon Rebel XT (350D) üzerine monte edildiğini ve güneşe doğrultulduğunu görüyoruz. Bu süre içinde ışık kameranın iç kısmını eritmeye başlıyor. Yani videonun amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak güneşi çekerken her zaman için uygun koruma kullanılması gerekli. Tutulmayı fotoğraflamayı planlamayanların ise sağlık açısından sertifikalı güneş gözlükleri edinmesi öneriliyor.

https://www.theverge.com/2017/8/19/16173784/total-solar-eclipse-photography-no-filter-dslr-camera-zoom-lens