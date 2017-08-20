Güneş tutulmasını çekmek fotoğraf makinelerini kullanılamaz hale getirebilir

Haber Editörü
21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebilecek güneş tutulmasını fotoğraflamayı planlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir konu var. Fotoğraf makinesini korumak için doğru güneş filtresi kullanılması gerekiyor. Güneşi herhangi bir koruma olmadan çekmenin DSLR makinesinin iç kısmını nasıl eritebileceğini gösteren 2 dakikalık bir video yayınlandı.
Güneşe bakmak gözlerde kalıcı hasara neden olabilir ancak önlem alınmadığı taktirde fotoğraf makinelerini de mahvedebilir. ABD'nin Iowa eyaletinin Dubuque şehrindeki Every Photo Store çalışanları fotoğraf makinesinde ir filtre kullanmadan güneş tutulması çekilmeye çalışıldığında ne olacağını gösteren bir video çekti.Ayrıca Bkz. "Türk bilim adamları yapay deri üretiminde çığır açtı"
Yayınlanan görüntüde 10.000 dolarlık Canon 400mm f/2.8 IS II lensin eski bir Canon Rebel XT (350D) üzerine monte edildiğini ve güneşe doğrultulduğunu görüyoruz. Bu süre içinde ışık kameranın iç kısmını eritmeye başlıyor. Yani videonun amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak güneşi çekerken her zaman için uygun koruma kullanılması gerekli. Tutulmayı fotoğraflamayı planlamayanların ise sağlık açısından sertifikalı güneş gözlükleri edinmesi öneriliyor.
https://www.theverge.com/2017/8/19/16173784/total-solar-eclipse-photography-no-filter-dslr-camera-zoom-lens Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Olta 1: Haberde yapılan çekim güneş tutulması esnasında değil tam güneş altında yapılmış.
-Olta 2: 2.8 diyaframlı bir tele lens kullanılmış ama çekimde diyafram 2.8 kullanılmış, tam güneş altında hiçbir şekilde bu kadar açık diyafram kullanılmaz.
-Olta 3: 6 saniye süreyle çekim yapılmış, aynı şekilde tam güneş altında bu kadar uzun süreli pozlama yapılmaz. Olta 2 ve 3 sonucu yanık bir sensörden önce bembeyaz bir fotoğraf elde edersiniz.
Haberde düzgün yapılan tek şey güneş tutulması gibi bir olayı çekmek için tele lens kullanılmış olması.
Tutulma sırasında güneş ışınları çok daha düşük seviyelere inecek. Ayrıca bu videoda güneşe karşı 6 saniye enstantane süresiyle çekim yapıyor. Bu gerekli süreden binlerce kat daha fazla.
Üstüne üstlük tutulma sırasında solar filtre takılacak. Yani sensör bu videodakinden onbinlerce kat daha düşük ısıya maruz kalacak.
Tüm bunlara ek olarak mercek etkisi yapsın diye diyaframı iyice kısmış. Sırf ışınlar tek bir noktaya toplanmasın diye diyaframı o kadar kısmamak ve hızlı bir enstantane süresi kullanmak lazım.
Yani yapılmaması gereken herşey "kasten" yapılırsa sensör tabii ki yakılabilir.
edit: tutulma yaşanıyorken güneşe bakmak, gözlerinize ağrı vermese bile denmiş, kalıcı zarar veriyor. yani duyularada güven yok bu konuda.
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