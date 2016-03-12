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Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri

Güneş tutulması çok sık gerçekleşen bir olay değil. Bu nadir gerçekleşen muhteşem doğa olayını en iyi şekilde gözlemlemek isteyen bazı astronomlar, 11 kilometre yüksekliğe çıktılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
1
34
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen güneş tutulması maalesef Türkiye'den gözlemlenememişti. Çok nadir gerçekleşen bu muhteşem doğa olayını deneyimlemek isteyen ABD'li astronomi meraklıları, Alaska Havayolları'nın Alaska'dan Hawaii'ye düzenlediği uçuşta bir koltuk kapmak istediler.

Tutulma gününü çok büyük bir merakla bekleyen astronomlar bu inanılmaz görüntüleri bir uçaktan, 11 kilometre yükseklikten gözlemlemenin planlarını neredeyse bir buçuk yıldır yapıyorlardı. Alaska Havayolları'nın düzenleyeceği uçusun tam da olması gereken rotada gerçekleşeceğini gören uzay meraklılarının önlerinde tek bir engel vardı. Uçuş 25 dakika erken gerçekleşecekti.

Durumu farkeden "tutulma avcısı" astronom Joa Rao, Alaska Havayolları'nı arayarak uçuş saatinde değişiklik yapmalarını istedi. Havayolu da bu isteğe karşılıksız kalmayınca Joa Rao ve diğer 7 astronom sadece tutulmayı deneyimlemek adına Alaska'dan Hawaii'ye uçtular.

Rao uçuş saati geldiğinde uçaktaki 163 yolcunun her biri için, tutulma hakkında bilgiler içeren 4 sayfalık bir kitapçık dahi hazırlamıştı. Rao, Space.com'a yazdığı yazıda,"Salı günkü tutulmanın en unutulmaz tarafı eliptik Ay gölgesiydi. " ifadelerini kullandı.

Bu şanslı uçusta kendisine de bir yer ayırtan American Astronomical Society'den astronom Mike Kenitrianakis, tutulmadan çok güzel anlar görüntüledi. Kenitrianakis'in yakaladığı bu muhteşem görüntüleri aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz.

http://www.space.com/32214-total-solar-eclipse-airline-flight-video.html Yorum Yaz
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kenan_0 3 yıl en beğenilen
Adamın sürekli "oh my god" demesinden rahatsız olanlar?
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Sirkadyen 3 yıl caneycaney
caneycaney

Vs. Vs.

m.sabah.com.tr/...

Bilimsel konuları vasat Türk basınından öğrenmeye kalkışacaksanız işiniz var.

Kanlı ay tutulması diye birşey yoktur. Tam ay tutulması sırasında Ay dünyanın gölgesi nedeniyle kızıl bir renge bürünür, buna millet kanlı diyor. Her yılda en az bir veya iki defa gerçekleşir. 3 ay tutulmasından bir tanesi tam tutulmadır.

Herneyse habere gelelim, öyle 500 yılda bir felan diye bir saçmalık olamaz. 2014-2015 ay tutulmalarının özelliği, dörtlü tetrad olmaları. Normalde farklı tür tutulmalar farklı aralıklarla gerçekleşir, ama bu haberini verdiğin zamanki tutulmalar aşağı yukarı 6 aylık aralıklarla gerçekleşen arka arkaya 4 tam tutulma şeklindeydi. Ay da yörüngesi sebebiyle Dünya'ya en yakın konumlarından birindeydi. Kısacası nadir olan tutulmalar değil, zamanlaması ve oluş şekli.
caneycaneyVs. Vs.m.sabah.com.tr/...Bilimsel konuları vasat Türk basınından öğrenmeye kalkışacaksanız...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-F8946C419 3 yıl
Çok haberi yapılınca eskisi kadar tutulmuyor diyolar, ne diyonuz?
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Burak_1912 2 yıl

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reis48 2 yıl
sesini kapatıp izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum!!
ov may gaat ov may gaatt. luk et deet. luk et dett. ov may gaat. ov may gaat ov may gaatt. luk et deet. luk et dett. ov may gaat.
ben 20 kere saydım!
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Captain_Ivy 3 yıl
OMG
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yoksulseytan22 3 yıl
Arapların her bir şeye Allahu Akbar!
Hristiyanlarinda her bir şeye oh my God! diyerek tepki vermesi çok sinir bozucu.
La oğlum sizin lügatta kelime yok mu? her ifade ve eyleme bu cümle ile tepki veriyorsunuz.
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personalcomputer 3 yıl
Görülmesi ender astronomi olaylardan biridir. Kaydı bu tutulmayı ölümsüzleştirmiş.
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PsychicPower 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Arapların her bir şeye Allahu Akbar!
Hristiyanlarinda her bir şeye oh my God! diyerek tepki vermesi çok sinir bozucu.
La oğlum sizin lügatta kelime yok mu? her ifade ve eyleme bu cümle ile tepki veriyorsunuz.

Aslına bakarsan bizimkilerin her gördüğüne küfretmesinden çok daha iyidir ikisi de.
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DH Misafiri 3 yıl
Adam ALLAHIN büyüklüğünü ve nelere kadir olduğunun küçük,ufacık bir kanıtında aslında ALLAHI zikrediyor evet çünkü bu görüntüyü gören başka ne diyebilirki dostlar..
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Herif oh my god demekten tutulmayı izleyemedi :D
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chtsydn 3 yıl
Videodan anladığım "Oh my god, look at that"
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Aman tanrım dedim!
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Fell on Black Days 3 yıl
20 saniye dayanabildim adamın konuşması çok rahatsız edici.
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Esat1993can 3 yıl
fotumda görmek isteyeceğim şeyler iste bunlar konuyu paylaşan arkadaşa teşekür ederim. ayın 380.000 km uzaktaki sureti ile güneşin 1.500.000 km uzaklıktaki sureti (km ler yaklaşık olarak birebir doğru olmayabilir .) aynı boyuta denk geldiği için güneşin kendi görünmüyor ve kendisi görünürken aşırı parlaklıktan dolayı görülemeyen güneş atmosfveri görünür hale geliyor. buda bilim adamlarına bir kapı açıyor. bunu bir belgeselde ögrenmiştirm konuya yazıyım dedim
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