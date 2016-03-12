Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen güneş tutulması maalesef Türkiye'den gözlemlenememişti. Çok nadir gerçekleşen bu muhteşem doğa olayını deneyimlemek isteyen ABD'li astronomi meraklıları, Alaska Havayolları'nın Alaska'dan Hawaii'ye düzenlediği uçuşta bir koltuk kapmak istediler.



Tutulma gününü çok büyük bir merakla bekleyen astronomlar bu inanılmaz görüntüleri bir uçaktan, 11 kilometre yükseklikten gözlemlemenin planlarını neredeyse bir buçuk yıldır yapıyorlardı. Alaska Havayolları'nın düzenleyeceği uçusun tam da olması gereken rotada gerçekleşeceğini gören uzay meraklılarının önlerinde tek bir engel vardı. Uçuş 25 dakika erken gerçekleşecekti.



Durumu farkeden "tutulma avcısı" astronom Joa Rao, Alaska Havayolları'nı arayarak uçuş saatinde değişiklik yapmalarını istedi. Havayolu da bu isteğe karşılıksız kalmayınca Joa Rao ve diğer 7 astronom sadece tutulmayı deneyimlemek adına Alaska'dan Hawaii'ye uçtular.



Rao uçuş saati geldiğinde uçaktaki 163 yolcunun her biri için, tutulma hakkında bilgiler içeren 4 sayfalık bir kitapçık dahi hazırlamıştı. Rao, Space.com'a yazdığı yazıda,"Salı günkü tutulmanın en unutulmaz tarafı eliptik Ay gölgesiydi. " ifadelerini kullandı.



Bu şanslı uçusta kendisine de bir yer ayırtan American Astronomical Society'den astronom Mike Kenitrianakis, tutulmadan çok güzel anlar görüntüledi. Kenitrianakis'in yakaladığı bu muhteşem görüntüleri aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz.

http://www.space.com/32214-total-solar-eclipse-airline-flight-video.html