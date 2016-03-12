Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen güneş tutulması maalesef Türkiye'den gözlemlenememişti. Çok nadir gerçekleşen bu muhteşem doğa olayını deneyimlemek isteyen ABD'li astronomi meraklıları, Alaska Havayolları'nın Alaska'dan Hawaii'ye düzenlediği uçuşta bir koltuk kapmak istediler.
Tutulma gününü çok büyük bir merakla bekleyen astronomlar bu inanılmaz görüntüleri bir uçaktan, 11 kilometre yükseklikten gözlemlemenin planlarını neredeyse bir buçuk yıldır yapıyorlardı. Alaska Havayolları'nın düzenleyeceği uçusun tam da olması gereken rotada gerçekleşeceğini gören uzay meraklılarının önlerinde tek bir engel vardı. Uçuş 25 dakika erken gerçekleşecekti.
Durumu farkeden "tutulma avcısı" astronom Joa Rao, Alaska Havayolları'nı arayarak uçuş saatinde değişiklik yapmalarını istedi. Havayolu da bu isteğe karşılıksız kalmayınca Joa Rao ve diğer 7 astronom sadece tutulmayı deneyimlemek adına Alaska'dan Hawaii'ye uçtular.
Rao uçuş saati geldiğinde uçaktaki 163 yolcunun her biri için, tutulma hakkında bilgiler içeren 4 sayfalık bir kitapçık dahi hazırlamıştı. Rao, Space.com'a yazdığı yazıda,"Salı günkü tutulmanın en unutulmaz tarafı eliptik Ay gölgesiydi. " ifadelerini kullandı.
Bu şanslı uçusta kendisine de bir yer ayırtan American Astronomical Society'den astronom Mike Kenitrianakis, tutulmadan çok güzel anlar görüntüledi. Kenitrianakis'in yakaladığı bu muhteşem görüntüleri aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz.
Tutulma gününü çok büyük bir merakla bekleyen astronomlar bu inanılmaz görüntüleri bir uçaktan, 11 kilometre yükseklikten gözlemlemenin planlarını neredeyse bir buçuk yıldır yapıyorlardı. Alaska Havayolları'nın düzenleyeceği uçusun tam da olması gereken rotada gerçekleşeceğini gören uzay meraklılarının önlerinde tek bir engel vardı. Uçuş 25 dakika erken gerçekleşecekti.
Durumu farkeden "tutulma avcısı" astronom Joa Rao, Alaska Havayolları'nı arayarak uçuş saatinde değişiklik yapmalarını istedi. Havayolu da bu isteğe karşılıksız kalmayınca Joa Rao ve diğer 7 astronom sadece tutulmayı deneyimlemek adına Alaska'dan Hawaii'ye uçtular.
Rao uçuş saati geldiğinde uçaktaki 163 yolcunun her biri için, tutulma hakkında bilgiler içeren 4 sayfalık bir kitapçık dahi hazırlamıştı. Rao, Space.com'a yazdığı yazıda,"Salı günkü tutulmanın en unutulmaz tarafı eliptik Ay gölgesiydi. " ifadelerini kullandı.
Bu şanslı uçusta kendisine de bir yer ayırtan American Astronomical Society'den astronom Mike Kenitrianakis, tutulmadan çok güzel anlar görüntüledi. Kenitrianakis'in yakaladığı bu muhteşem görüntüleri aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz.
http://www.space.com/32214-total-solar-eclipse-airline-flight-video.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilimsel konuları vasat Türk basınından öğrenmeye kalkışacaksanız işiniz var.
Kanlı ay tutulması diye birşey yoktur. Tam ay tutulması sırasında Ay dünyanın gölgesi nedeniyle kızıl bir renge bürünür, buna millet kanlı diyor. Her yılda en az bir veya iki defa gerçekleşir. 3 ay tutulmasından bir tanesi tam tutulmadır.
Herneyse habere gelelim, öyle 500 yılda bir felan diye bir saçmalık olamaz. 2014-2015 ay tutulmalarının özelliği, dörtlü tetrad olmaları. Normalde farklı tür tutulmalar farklı aralıklarla gerçekleşir, ama bu haberini verdiğin zamanki tutulmalar aşağı yukarı 6 aylık aralıklarla gerçekleşen arka arkaya 4 tam tutulma şeklindeydi. Ay da yörüngesi sebebiyle Dünya'ya en yakın konumlarından birindeydi. Kısacası nadir olan tutulmalar değil, zamanlaması ve oluş şekli.