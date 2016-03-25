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Güneş'ten 100 trilyon kat daha parlak galaksiler

Evrenin en parlak galaksileri keşfedildi. University of Massachuetts Amherst astronomları bu galaksilerin parlaklıklarını niteleyecek herhangi bir bilimsel terimin olmadığını belirtiyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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University of Massachusetts Amherst'den bir grup araştırmacı evrenin en parlak galaksilerini keşfettiklerini duyurdu. Astronomların "aşırı parlak" olarak tanımladığı galaksilerin 100 trilyon Güneş parlaklığında olduğu ifade ediliyor.

Keşif için Meksika'daki Large Millimetre Telescope'unu ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck ve Herschel gözlemevlerinden elde ettiği bilgileri kullanan araştırmacılar "ultra-parlak" ve "hiper-parlak" gibi bilimsel terimlerin bu galaksilerin parlaklığını nitelemek için yeterli olmadığını belirtiyorlar.

Parlaklıklarını niteleyecek bir kelime bulamadılar

Astronomide herhangi bir kaynağın parlaklığının sınıflandırılmasında genellikle "Güneşsel aydınlatma gücü" kullanılır. Bir galaksi 1 trilyon Güneşsel aydınlatma gücüne sahip olduğunda ultra-parlak, 10 trilyon güneşsel aydınlatma gücüne sahip olduğundaysa hiper-parlak olarak nitelendirilir. Peki eğer bir galaksi 100 trilyon güneşsel aydınlatma gücüne sahipse bu galaksiyi nasıl tanımlarız?

Astronom Min Yun keşfedilen yeni galaksiler için herhangi bir tanım olmadığını belirtiyor. Teorik anlamda böyle galaksilerin var olabileceğinin tahmin edilmediğini belirten Yun,"Çok parlak ve çok büyükler, kimse bu galaksilerin var olabileceğini düşünmüyordu." ifadelerini kullandı.

Evrenin erken dönemlerinin araştırılması için kullanılacaklar

Günümüzden yaklaşık 10 milyar yıl önce oluştuğu düşünülen galaksiler aslında evrenin erken dönemlerinin araştırılması için de büyük önem arz ediyorlar. Araştırmacı Min Yun bu konu için şu ifadeleri kullanıyor:

"Big Bang'in 4 milyar yıl sonrasında var olmaları ve bu kadar büyüyebilmeleri aynı zamanda o dönemler içerisinde bu galaksilerin oluşumu için yeterli materyallerin olduğunu da gösteriyor. Onların varlıkları galaksilerin oluşum sürecine dair çok önemli bilgiler sunuyor."
Ayrıca Bkz. "İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi"
Dünya'dan göründükleri kadar parlak değiller

University of Massachusetts Amherst araştırma grubu aynı zamanda yeni bulunan galaksilerin kütleçekimsel merceklenme nedeniyle aslında göründükleri kadar büyük ve parlak olmadıklarını da belirtti. Einstein'ın genel görelilik çerçevesinde bundan 100 yıl önce tahmin ettiği kütleçekimsel merceklenme galaksilerin Dünya'dan 10 kat daha parlak gözlemlenmesine yol açıyor. 

http://www.umass.edu/newsoffice/article/umass-amherst-astronomers-report-most Yorum Yaz
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bayraak 3 yıl en beğenilen
Kütle çekimsel mercekleme ışığın kütlesi büyük cisimlerin yanından geçtiği zaman bükülmesinden dolayı daha ışık kaynağının belli bir süre için daha parlak görünmesine neden olur. Ingilizcesi Gravitational Lensin olan bu yöntem sayesinde karanlık madde tespiti yapılabilir
Kütle çekimsel mercekleme ışığın kütlesi büyük cisimlerin yanından geçtiği zaman bükülmesinden dolayı daha ışık kaynağının belli bir süre için daha parlak görün...
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DH Misafiri 3 yıl
GüZel bir keşif ancak sanırım bu kesifle alakalı çoğu gelişmeden dünya kamuoyu haberdar edilmeyecek veya az ve merak uyandırıcı şekilde söylenecek. Hayırlısı olsun
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homebird 3 yıl
İnsan beyninin eror verdiği andır...
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alp0007 3 yıl
Büyük patlama fotoğraflandığı zaman bir şeylerin değişeceğini umuyorum. Bence onla ilgili. hayırlısı...
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bayraak 3 yıl en beğenilen
Kütle çekimsel mercekleme ışığın kütlesi büyük cisimlerin yanından geçtiği zaman bükülmesinden dolayı daha ışık kaynağının belli bir süre için daha parlak görünmesine neden olur. Ingilizcesi Gravitational Lensin olan bu yöntem sayesinde karanlık madde tespiti yapılabilir
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mrtvc666 3 yıl
Kütleçekimsel merceklenme nedir bilen varsa açıklayabilir mi? Kendi anladığımı anlatayım; dünyanın kendi yer çekim kuvvetinden dolayı bize gelen ışığın hızı ve frekansı arttığı için bize daha parlak görünüyor öyle mi?
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ssbrutality 3 yıl
Bismillah...
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