İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi

Hubble'ın sınırlarını da zorlayan bu yeni keşfi mümkün kılan bir diğer etken de yaşlı galaksinin aynı zamanda birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olmasıydı. Oldukça parlak olduğu gözlemlenen galakside yıllık 25 yeni yıldız oluşuyor. Bu sayı Big Bang'den çok kısa bir süre sonra oluşmuş GN-z11'in Samanyolu'ndan yaklaşık 20 kat daha hızlı yıldız ürettiğini gösteriyorHubble'ın yaptığı bu keşif her ne kadar bir hayli etkileyici olsa da bilim insanları 2018'de gönderilecek olan James Webb Uzay Teleskobu'yla beraber bu rekorun da kırılmasını umuyorlar. Çalışmanın yazarlarından Garth Illingworth da bu konu için,"Bu keşif Webb teleskobunun neler yapabileceğini de daha iyi anlamamızı sağlıyor. Webb teleskobuyla beraber ilk galaksilerin henüz oluşma evrelerindeki anlarına bakabileceğiz." ifadelerini kullandı.