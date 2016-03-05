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İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi

Hubble Uzay Teleskobu sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Hubble'ın görüntülediği 13.4 milyar yıl yaşındaki yeni galaksi, Big Bang'den 400 milyon yıl sonrasına tanık olma fırsatı tanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,4b
1
40
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hubble Uzay Teleskobu bulunan en uzak, en yaşlı galaksinin keşfini yaptı. Astrophysical Journal'da 8 Mart günü yayımlanacak makaleye göre yeni galaksi, rekorun sahibi bir önceki galaksiden 150 milyon yıl daha yaşlı.

GN-z11 ismi verilen galaksi Big Bang'den yalnızca 400 milyon yıl sonra oluşmuş. Yaklaşık 13.4 milyar yıl yaşında olan galaksiden Dünya'ya ulaşan ışıklar, evrenin genişlemesinden dolayı 32 milyar ışık yılından daha fazla mesafe kat ettiler. Bir başka deyişle GN-z11 bizlere Big Bang'in sadece 400 milyon yıl sonrasını görme fırsatı tanıyor.

Hubble'dan umulanın çok ötesinde bir keşif yaptıklarını belirten araştırmacı Pascal Oesch,"GN-z11'i evrenin şu anki yaşının %3'ü kadar olduğu bir zamanda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Evrenin sonu ne zaman geliyor?"
Keşif uzaydaki bir nesneden yayılan görülebilir ışığın elektromanyatik tayfının kırmızıya kayma oranı ölçülerek yapıldı. Işığın kırmızılığının artması galaksininin de yaşının arttığı anlamına geliyor. Önceki en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma oranı 8.68 çıkarken, GN-z11'in bu alandaki oranı 11.1 olarak tespit edildi.
İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi
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Hubble'ın sınırlarını da zorlayan bu yeni keşfi mümkün kılan bir diğer etken de yaşlı galaksinin aynı zamanda birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olmasıydı. Oldukça parlak olduğu gözlemlenen galakside yıllık 25 yeni yıldız oluşuyor. Bu sayı Big Bang'den çok kısa bir süre sonra oluşmuş GN-z11'in Samanyolu'ndan yaklaşık 20 kat daha hızlı yıldız ürettiğini gösteriyor

Hubble'ın yaptığı bu keşif her ne kadar bir hayli etkileyici olsa da bilim insanları 2018'de gönderilecek olan James Webb Uzay Teleskobu'yla beraber bu rekorun da kırılmasını umuyorlar. Çalışmanın yazarlarından Garth Illingworth da bu konu için,"Bu keşif Webb teleskobunun neler yapabileceğini de daha iyi anlamamızı sağlıyor. Webb teleskobuyla beraber ilk galaksilerin henüz oluşma evrelerindeki anlarına bakabileceğiz." ifadelerini kullandı.
 

http://www.space.com/32150-farthest-galaxy-smashes-cosmic-distance-record.html Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl
Evrende yanlız değiliz arkadaş. Sadece evren o kadar büyük ki taraflar birbirine ulaşacak teknolojiye sahip değil henüz.
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adanus0107 3 yıl
Bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bu yerde neden allah hangisinde gibi kendince komik bi espiri yaptığını sanan boş insanlar bulunur anlamam inanmıyorsan inanma konuya gir oku bilgilen varsa yorumunu yap çık git
Bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bu yerde neden allah hangisinde gibi kendince komik bi espiri yaptığını sanan boş insanlar bulunur anlamam inanmıyorsan inanma...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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AirSupport 3 yıl
Acaba Evrendeki diğer canlılarla konuşamamısın sebebi boyut farkı olabilirmi?
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kaptan666 3 yıl
Işınlanmayı keşke bulabilseydik. O zaman ışığın ters yönünde 400 milyon ışık yılı öteye ışınlanıp bigbang'in ışığını yakalayabilirdik ve doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanırdı.
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alp0007 3 yıl
Ömrüm yetecek mi bilmiyorum ama büyük patlamadan daha önce oluşmuş galaksilerin bulunacağını, büyük patlama teorisinin değişeceğini düşünüyorum. Buraya "ben demiştim" demek için yazıyorum.
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adanus0107 3 yıl
Bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bu yerde neden allah hangisinde gibi kendince komik bi espiri yaptığını sanan boş insanlar bulunur anlamam inanmıyorsan inanma konuya gir oku bilgilen varsa yorumunu yap çık git
1 Yanıt Yanıtla +6
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bionic1 3 yıl adanus0107
adanus0107
Bilimsel bilgilerin paylaşıldığı bu yerde neden allah hangisinde gibi kendince komik bi espiri yaptığını sanan boş insanlar bulunur anlamam inanmıyorsan inanma konuya gir oku bilgilen varsa yorumunu yap çık git

Çünkü tüm forumlarda olduğu gibi burada da herhangi bir filtre yok, bu konu da tüm topluma açık. Hal böyle olunca toplumdaki bilinç seviyesi neredeyse aynen bu başlık altındaki yorumlara da yansıyor. Toplumun nabzını ister istemez tutuyor insan.
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gs09gs09 3 yıl
elektro_gadget
mrtvc666 Işık tayfının kırmızıya kayması bize göre uzaklaştığını göstermez mi? En yaşlı olduğunu nerden anlamışlar, İngilizce bilenler açıklayabilir mi.
13.4 milyar ışık yılı uzaklığında. Bu rakam aynı zamanda cismin yaşını da verir.

cismin yaşını niye versin :D 10 km uzaktayım hadi yaşımı bul 13.4 milyar ışık yılı uzaklık bize o ışığın 13.4 milyar yıl sonra geldiğini gösterir yani oyundaki ping gibi düşünülebilir hareket edersin ama pingden dolayı 10 sn sonra görürsün buda öyle 13.4 milyar yıl önceki olan şeyi görebilirsin belki suan orda o galaksi olmaya bilir ama saçtığı ışıklar yeni ulaşıyo olabilir ben zor anlatırım biraz ama :D anlatma gıtlığı var anlıyom anlatamıyom anlayana işte :D
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C.CEMİL 3 yıl
uzaklığı konusuna bir şey diyemeyeceğim ama bu yaş olayının tahmini, biraz Nasrettin Hoca misali geliyor :)
nasılsa kimse yok o kadar olamaz diyemez
gerçi dünyanın yaşı olayı dahi tahminden öte bir şey değil
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chtsydn 3 yıl gs09gs09
Işığının bize yeni ulaşması demek galaksinin yeni oluşuyor olmasından kaynaklanıyor. Yani galaksinin doğum aşaması. Ve bu ışık bize 13.4 milyar ışık yılında geldiyse bu galaksinin yaşı 13.4 milyardır demek oluyor evet. Tabi hala oradaysa.
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rearder 3 yıl
CadenArcher
Allah hangisinde?

Acelen ne öldüğün zaman gösterirler... Toprak olmak ne kolay olurdu...
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Ridianod 3 yıl
aynen öyle.
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chtsydn 3 yıl
Yeni keşfedilmesinin nedeni ışığının bize yeni ulaşmış olması mı? Eğer öyleyse galaksinin oluşum aşamalarını mı izliyorlar şu an?
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astralll 3 yıl
Simdi bu gözlemin amacı nedir kime ne faydası var?
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montevo 3 yıl astralll
astralll
Simdi bu gözlemin amacı nedir kime ne faydası var?

Sus ve konuyu terket
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eulogy 3 yıl
NoCommand

Bilim insanları çok zeki gibi görünüyorlar. Anladığım hala bazıları galaksi kendi kendine oluştu zannediyor ve bir yaratıcının olduğunu kabullenemiyorlar. Birde yanlış hesaplama yapıyorlar gibi bazen insan kemikleri buluyorlar 10 milyon yıl öncesine ait falan diyorlar oysaki ilk insan hz. Adem ayet ve hadislerin anlatımına göre yaklaşık 5000 yıl önce dünyaya gönderilmiş..


Çok başarılı. Bu durumda 124000/5000= 25 (yuvarlak)

Yıllık nerdeyse 25 peygamber gelmiş desene :) 365/25 = 14 (yuvarlak) 14 günde 1 peygamber gelmiş :) Kendinde söylediğinin traş olduğunun farkındasın ya neyse :)

Trollediğini varsayıyorum. O yüzden uzatmıcam.
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V4LKyR 3 yıl
Neden böyle ilginç bir isim koymuşlar? Nedir anlamı? Gsnjdoq-sd2393478s diye isim mi olur allasen. (O)ldest(G)alaxies-001 OG-001 olabilirdi mesela di mi.
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Mister.Noob 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Neden böyle ilginç bir isim koymuşlar? Nedir anlamı? Gsnjdoq-sd2393478s diye isim mi olur allasen. (O)ldest(G)alaxies-001 OG-001 olabilirdi mesela di mi.

Bir belgeselde izlemiştim,koyulabilecek ingilizce kelimeleri ve var olan bütün dillerdeki sözükleri,bir anlam ifade eden herşeyii kullanmışlar ve kelime kalmayınca böyle şifreli şekilde isimler veriyorlar gezegen,yıldız ve galaksilere.Hatta önem arz etmeyen cisimleri bilgisayar kendi kendine isimlendiriyor.
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