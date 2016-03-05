İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi

Hubble Uzay Teleskobu bulunan en uzak, en yaşlı galaksinin keşfini yaptı. Astrophysical Journal'da 8 Mart günü yayımlanacak makaleye göre yeni galaksi, rekorun sahibi bir önceki galaksiden 150 milyon yıl daha yaşlı.
GN-z11 ismi verilen galaksi Big Bang'den yalnızca 400 milyon yıl sonra oluşmuş. Yaklaşık 13.4 milyar yıl yaşında olan galaksiden Dünya'ya ulaşan ışıklar, evrenin genişlemesinden dolayı 32 milyar ışık yılından daha fazla mesafe kat ettiler. Bir başka deyişle GN-z11 bizlere Big Bang'in sadece 400 milyon yıl sonrasını görme fırsatı tanıyor.
Hubble'dan umulanın çok ötesinde bir keşif yaptıklarını belirten araştırmacı Pascal Oesch,"GN-z11'i evrenin şu anki yaşının %3'ü kadar olduğu bir zamanda görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Evrenin sonu ne zaman geliyor?"
Keşif uzaydaki bir nesneden yayılan görülebilir ışığın elektromanyatik tayfının kırmızıya kayma oranı ölçülerek yapıldı. Işığın kırmızılığının artması galaksininin de yaşının arttığı anlamına geliyor. Önceki en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma oranı 8.68 çıkarken, GN-z11'in bu alandaki oranı 11.1 olarak tespit edildi.
GN-z11 ismi verilen galaksi Big Bang'den yalnızca 400 milyon yıl sonra oluşmuş. Yaklaşık 13.4 milyar yıl yaşında olan galaksiden Dünya'ya ulaşan ışıklar, evrenin genişlemesinden dolayı 32 milyar ışık yılından daha fazla mesafe kat ettiler. Bir başka deyişle GN-z11 bizlere Big Bang'in sadece 400 milyon yıl sonrasını görme fırsatı tanıyor.
Hubble'dan umulanın çok ötesinde bir keşif yaptıklarını belirten araştırmacı Pascal Oesch,"GN-z11'i evrenin şu anki yaşının %3'ü kadar olduğu bir zamanda görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Evrenin sonu ne zaman geliyor?"
Keşif uzaydaki bir nesneden yayılan görülebilir ışığın elektromanyatik tayfının kırmızıya kayma oranı ölçülerek yapıldı. Işığın kırmızılığının artması galaksininin de yaşının arttığı anlamına geliyor. Önceki en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma oranı 8.68 çıkarken, GN-z11'in bu alandaki oranı 11.1 olarak tespit edildi.
Hubble'ın sınırlarını da zorlayan bu yeni keşfi mümkün kılan bir diğer etken de yaşlı galaksinin aynı zamanda birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olmasıydı. Oldukça parlak olduğu gözlemlenen galakside yıllık 25 yeni yıldız oluşuyor. Bu sayı Big Bang'den çok kısa bir süre sonra oluşmuş GN-z11'in Samanyolu'ndan yaklaşık 20 kat daha hızlı yıldız ürettiğini gösteriyor
Hubble'ın yaptığı bu keşif her ne kadar bir hayli etkileyici olsa da bilim insanları 2018'de gönderilecek olan James Webb Uzay Teleskobu'yla beraber bu rekorun da kırılmasını umuyorlar. Çalışmanın yazarlarından Garth Illingworth da bu konu için,"Bu keşif Webb teleskobunun neler yapabileceğini de daha iyi anlamamızı sağlıyor. Webb teleskobuyla beraber ilk galaksilerin henüz oluşma evrelerindeki anlarına bakabileceğiz." ifadelerini kullandı.
http://www.space.com/32150-farthest-galaxy-smashes-cosmic-distance-record.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çünkü tüm forumlarda olduğu gibi burada da herhangi bir filtre yok, bu konu da tüm topluma açık. Hal böyle olunca toplumdaki bilinç seviyesi neredeyse aynen bu başlık altındaki yorumlara da yansıyor. Toplumun nabzını ister istemez tutuyor insan.
cismin yaşını niye versin :D 10 km uzaktayım hadi yaşımı bul 13.4 milyar ışık yılı uzaklık bize o ışığın 13.4 milyar yıl sonra geldiğini gösterir yani oyundaki ping gibi düşünülebilir hareket edersin ama pingden dolayı 10 sn sonra görürsün buda öyle 13.4 milyar yıl önceki olan şeyi görebilirsin belki suan orda o galaksi olmaya bilir ama saçtığı ışıklar yeni ulaşıyo olabilir ben zor anlatırım biraz ama :D anlatma gıtlığı var anlıyom anlatamıyom anlayana işte :D
nasılsa kimse yok o kadar olamaz diyemez
gerçi dünyanın yaşı olayı dahi tahminden öte bir şey değil
Acelen ne öldüğün zaman gösterirler... Toprak olmak ne kolay olurdu...
Sus ve konuyu terket
Çok başarılı. Bu durumda 124000/5000= 25 (yuvarlak)
Yıllık nerdeyse 25 peygamber gelmiş desene :) 365/25 = 14 (yuvarlak) 14 günde 1 peygamber gelmiş :) Kendinde söylediğinin traş olduğunun farkındasın ya neyse :)
Trollediğini varsayıyorum. O yüzden uzatmıcam.
Bir belgeselde izlemiştim,koyulabilecek ingilizce kelimeleri ve var olan bütün dillerdeki sözükleri,bir anlam ifade eden herşeyii kullanmışlar ve kelime kalmayınca böyle şifreli şekilde isimler veriyorlar gezegen,yıldız ve galaksilere.Hatta önem arz etmeyen cisimleri bilgisayar kendi kendine isimlendiriyor.
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