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Güney Kore Başbakanı dijital para birimlerinden endişeli

Dünyanın en yoğun Bitcoin alışverişlerinden birinin yaşandığı Güney Kore’de hükümet üyeleri dijital para birimlerinin gençleri olumsuz etkilemesinden korkuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitcoin dijital para biriminin 10 bin dolar seviyesini geride bıraktığı günlerde Güney Kore’den ilginç bir çıkış geldi. Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon dijital para birimlerinin olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

Uzun vadede olumsuz etkiler

Dijital para birimlerinin genç kullanıcı kitlesine etkilerinin tartışıldığı kabine toplantısında, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon gençlerin titan zincirlerine ve uyuşturucu suçlarına yönlendirildiği konusunda endişelerini paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekâ alanında Samsung’dan önemli bir satın alım"

Nak-yon, özellikle hızlı para kazanma arzusunda olan gençlerin dijital para birimlerine yöneldiğini ve suç örgütlerine yem olduğunu, eğer sürece seyirci kalınırsa gelecekte önü alınamaz patolojik durumların ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

Dijital para birimleri Güney Kore’de çok önemli bir yere sahip. Dünyanın en önemli Bitcoin döviz değişim platformlarından Bithumb, Güney Kore kaynaklı. Bu platformda alışverişi yapılan Bitcoin biriminin değeri Kosdaq borsasının değerini yani yaklaşık 252 milyar doları geçiyor. Bu bakımdan genç kullanıcıların dijital para birimlerine ilgisi daha fazla. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-28/korea-s-prime-minister-is-worried-bitcoin-is-corrupting-kids Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NimbleSoul 2 yıl
:spoiler:
Güney Kore Kendi Bitcoin'ini Kullanmaya Başladı...
:spoiler:
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bahner 2 yıl
O nasıl bi gençlik 252 milyar dolarlık bitcoin borsası oluşturmuş.
Bizim bırak gençleri, ülkeyi silkelesen o para zor çıkar.
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Lumibrite 2 yıl
Bu lafları eden Başbakan'ın Güney Koresi , Bitcoin ticaretinde dünyada 3.sırada ve bitcoin hacminin %25'ni elinde tutuyor!
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maximan2008 2 yıl
Hala "sanal para" yazıyorsunuz. Allah aşkına okuyun şu yorumlardaki açıklamaları. Sanal para değil kripto-para. bu kadar inatla sanal para diye diye sizin yüzünüzden insanlar ve hatta dini kurumlar bu para birimini yanlış tanıyor. "SANAL PARA" değil "KRİPTO-PARA"
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dr20mouse 2 yıl maximan2008
Eline alıp tutamadıktan sonra ha sanal ha kripto ha soyut ne fark eder.
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sniper23 2 yıl
Başbakan uyuşturucu satın almanın bitcoin ile icat edildiği söylememiş. Bunlar sadece Bitcoini düşürmek için yapılan şeyler.
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Conqueror26 2 yıl
Boş işlerle uğraşıyorlar, halbuki bizim gündemimiz daha eğlenceli
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