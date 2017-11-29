Güney Kore Başbakanı dijital para birimlerinden endişeli

Bitcoin dijital para biriminin 10 bin dolar seviyesini geride bıraktığı günlerde Güney Kore’den ilginç bir çıkış geldi. Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon dijital para birimlerinin olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

Uzun vadede olumsuz etkiler

Dijital para birimlerinin genç kullanıcı kitlesine etkilerinin tartışıldığı kabine toplantısında, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon gençlerin titan zincirlerine ve uyuşturucu suçlarına yönlendirildiği konusunda endişelerini paylaştı.

Ayrıca Bkz.

"Yapay zekâ alanında Samsung’dan önemli bir satın alım"

Nak-yon, özellikle hızlı para kazanma arzusunda olan gençlerin dijital para birimlerine yöneldiğini ve suç örgütlerine yem olduğunu, eğer sürece seyirci kalınırsa gelecekte önü alınamaz patolojik durumların ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

Dijital para birimleri Güney Kore’de çok önemli bir yere sahip. Dünyanın en önemli Bitcoin döviz değişim platformlarından Bithumb, Güney Kore kaynaklı. Bu platformda alışverişi yapılan Bitcoin biriminin değeri Kosdaq borsasının değerini yani yaklaşık 252 milyar doları geçiyor. Bu bakımdan genç kullanıcıların dijital para birimlerine ilgisi daha fazla.