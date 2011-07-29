Güney Kore Çinli korsanları 35 milyon vatandaşının bilgilerini çalmakla suçluyor





Teknoloji dünyasının son dönemlerde odaklandığı en önemli konulardan birisi Anonymous ve LulzSec hacker gruplarının ele geçirdiği sitelerden çaldıkları milyonlarca özel veri oldu. ABD askerlerine ait eposta verileri, NATO'ya ait bazı özel operasyon dökümanları bu grupların elinden internete sızdırıldı. Ancak son hacker olayı hepsini unutturacak kadar büyük.





Hacker saldırısının kurbanı bu kez Güney Kore oldu. BBC'nin haberine göre Güney Kore, Çinli hackerların popüler sosyal ağlardan 35 milyon kullanıcının özel bilgilerini çaldığını belirtiyor.

Yapılan incelemede Güney Kore'de SK Telecom tarafından yayınlanan iki sosyal ağ Cyworld ve Nate'e üye olan 35 milyon kişinin telefon numaraları, isimleri, eposta adresleri ve kriptolu bilgilerinin hackerlar tarafından çalındığı anlaşıldı.





Güney Kore İletişim Komisyonu tarafından açıklanan detaylarda sosyal ağlara hacker saldırısı yapan kişilerin IP adreslerinin takip edilmesi sonucu Çin'de bazı adreslere ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca Meclis, bakanlıklar ve askeri genel merkez de saldırıya uğrayan kurumlardan.





Nate ağı kullanıcıların eposta alıp gönderebildiği, Cyworld ise Facebook benzeri bir sosyal platform. Güney Kore'nin milyonlarca vatandaşı bu sosyal ağlara üye.





Güney Kore, kısa süre önce de Kuzey Kore tarafından organize edildiği düşünülen ve Hyundai Capital'e ait 2 milyon müşteri hesabının çalındığı bir saldırıya da maruz kalmıştı. Hükümetin hayata geçirdiği siber koruma ekibi ise henüz tam randımanlı olarak faaliyetlerine başlamadı.