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Güney Kore'de Samsung Akıllı TV'lerin internet bağlantıları engellendi!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güney Kore'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan KT de buradan yola çıkarak Samsung ve LG'nin satmış olduğu Akıllı TV'ler nedeniyle internet trafiğinin olumsuz etkilendiğini ve televizyon üreticilerinin televizyonların neden olduğu trafik nedeniyle para ödemeleri gerektiğini düşünüyor.

Hatta düşünmekten de ileri giderek kendisiyle anlaşma masasına oturmaya yanaşmayan Samsung'un Akıllı TV'lerinin internet erişimini engellemiş durumda. Samsung yapılanın internet erişim özgürlüğüne aykırı ve yasa dışı olduğunu savunarak hakkını yargı yoluyla aramaya gitmiş olsa da LG, KT ile anlaşmaya çalışıyor ve şu an için televizyonları internete bağlanmaya devam ediyor.

Güney Kore'de  hızlı internet erişimi ülkenin %96'sını kapsamış durumda. Yüksek hızlı internet erişimi sayesinde Akıllı TV'ler yüksek çözünürlükte 3D içeriğe dahi kolayca ulaşabiliyorlar. Bu da popülerliklerinin her geçen gün artmasına neden oluyor zira Güney Kore'de şu ana kadar 1 milyon Akıllı TV satıldığı tahmin ediliyor.
KT, konuyla ilgili yaptığı açıklamada  Akıllı TV'lerin çoklu ortam içerikleri, oyunlar ve uygulamalara internet üzerinden erişmeleri nedeniyle diğer cihazlara oranla çok daha fazla data trafiği oluşturduklarını, Akıllı TV'ler için internet erişimi ücretsiz olarak verilmeye devam edilirse internet hızının büyük oranda etkileneceğini ve standart kullanıcıların internete erişimde güçlük yaşayacaklarını iddia ediyor.
Ek olarak Smart TV satışlarının bu hızla gitmesi durumunda internet bağlantı hızlarının 256 kata kadar yavaşlayabileceği de iddialar arasında. Yargı ne kadar verir, durum masıl çözülür bilinmez ama eğer durum KT'nin lehine olur ve Akıllı TV'lerin internet erişimi için para ödenmesi gerekirse bu satışları yavaşlatabilir.

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turexx 7 yıl en beğenilen Ethnicity
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Hani ttnet için bukadar olumsuz yorum yapıyoruz ama demekki dünyanın en hızlı bağlantısını kullanan güney korede bile sınırsız olmuyormuş bu işler :)Güney kore şirketide sınırsız kullanıcıların bir süre sonra 256 kata kadar hızları yavaşlatacağını ve tabandaki kullancıların olumsuz etkileneciğini belirtmiş.
Sanırsam burdan yola çıkarak,adil kullanım noktasının koyulmasının fakat şimdiye kadar uygulanmamasının nedeni hatların şuan kaldırması.Yani arz/talep denen şey şu an karşılanabiliyor,ileride ne olur bilemeyiz tabi :)
Ttnet'e hak verir gibiyim fakat yinede hedefleri bukadar büyük olan bir ülke için bu internet hızları çok düşük,özellikle upload hızlarının artması gerekiyor.

ttnetin net kari her yil 2.45 milyar tl ve ustu olan bir sirket kusura bakma ama kazandigi paranin yarisi kardar alt yapi ve arge calismasi yapan bir sirket guney koredeki sirketle kiyaslaman cok yaniltici olabilir cunku aralarinda fiyat/performans bakimindan ucurumlar var ayrica turkiyedeki bircok ISS'inde ttnete bagimli oldugunu dusunursek kazandigi paranin hakkını veren bir sirket oldugunu dusunmuyorum.bandwith'in bahane oldugunu dusunuyorum su cumle herseyi acikliyor
"Akıllı TV'lerin çoklu ortam içerikleri, oyunlar ve uygulamalara internet üzerinden erişmeleri nedeniyle diğer cihazlara oranla çok daha fazla data trafiği oluşturduklarını"
dunya genelinde korsan amaclı bircok paylasim engellenmeye basladi torrent siteleri host siteleri benim fikrim sadece illegal paylasimi engellemek icin boyle bir engelleme yapildigidir
Loading..Hani ttnet için bukadar olumsuz yorum yapıyoruz ama demekki dünyanın en hızlı bağlantısını kullanan güney korede bile sınırsız ...
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Turkforce 7 yıl
Loading..
Hani ttnet için bukadar olumsuz yorum yapıyoruz ama demekki dünyanın en hızlı bağlantısını kullanan güney korede bile sınırsız olmuyormuş bu işler :)Güney kore şirketide sınırsız kullanıcıların bir süre sonra 256 kata kadar hızları yavaşlatacağını ve tabandaki kullancıların olumsuz etkileneciğini belirtmiş.Sanırsam burdan yola çıkarak,adil kullanım noktasının koyulmasının fakat şimdiye kadar uygulanmamasının nedeni hatların şuan kaldırması.Yani arz/talep denen şey şu an karşılanabiliyor,ileride ne olur bilemeyiz tabi :)Ttnete hak verir gibiyim fakat yinede hedefleri bukadar büyük olan bir ülke için bu internet hızları çok düşük,özellikle upload hızlarının artması gerekiyor.

"yüksek çözünürlükte 3D içeriğe"
Acaba bu çözünürlükte internetten film izlemek için ne kadar bant genişliğine ihtiyaç duyulduğu hakkında bir fikrin var mı?
Hakkında fikrin olabilecek tek konu söyleyeyim.
TTNET ile bunu asla yapamazsın.
Loading..Hani ttnet için bukadar olumsuz yorum yapıyoruz ama demekki dünyanın en hızlı bağlantısını kullanan güney korede bile sınırsız olmuyor...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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ShaLer 7 yıl
Adamlar 3d izlesin biz de 240p izlemek için dakikalarca pc başında bekleyelim.
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sniper23 4 yıl
ignorant
Başlıktaki mesajların çoğunu okumadan yazıyorum, Teorik olarak online 3d içerik izlemek için şöyle bir hesap yapalım; Ortalama bir film 90 dakika sürer ve 3d bluray isosu tam çözünürlükte büyük ölçüde kayıpsız ise 50gb civarında yer kaplamaktadır. 50GB * 1024 MB/1GB = 51200 MB veri indirilmesi gerekir. Süremiz 90 dakika, bunu verimli izleyebilmek için 75 dakikada indirecek şekilde bir bağlantıya ihtiyaç duysak 51200 / 75 = 682 MB / dakika gibi bir bant genişliğine ihtiyacımız var 682 / 60 = 11,38 MB / saniye eder bu da 11,38 * 8 bit / 1 byte = 91 Mb/s Yani, bir filmi 3d olarak tam çözünürlükte izlemek için yaklaşık 100 Megabitlik bir bağlantı gerekmektedir. Superonline Fiber bunu veriyor. Fakat bana sorarsanız bu bant genişliğini bu amaç uğruna ve On Demand, yani talep anında keyfe keder tüketmek aşırı fuzuli bir şey. Dünyada internetin hızı gerçekten sanılandan çok daha fazla sıkıntılı. Biz TTNETi de Superonlineı da, kabloneti de yermeyi çok seven bir milletiz, ama kazın ayağı öyle değil. Hep dünyadaki en iyiler örnek veriliyor. Bir çok ülkede kota uygulaması da mevcut, internet fiyatları da sanıldığından pahalı, hızlar da sanılandan düşük.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tamam gerideyiz, ama ekonomik olarak gerisinde olmamıza rağmen, internet erişimi açısından çok ilerisinde olduğumuz TONLA ülke mevcut. Demek ki gelir seviyemize ve dünya arenasındaki pozisyonumuza göre internete erişimimiz ortalamadan daha hallice. Bilmem katılır mısınız..

Afrika ulkelerinden ilerideyiz orasi kesin.
Ben Liverpool, Birlesik Kralliktayim(Ingiltere) Burda 1 Gigabit(1 Gbps download/upload) 47 pound veriyorum(Burdakiler icin beles gibi) Buranin 10 mbps interneti ile TR'nin 10 mbps arasinda daglar kadar fark var. En basiti Ingiltere'nin 10 mbps ile 1080p hic donmuyor. TR'de dona dona gidiyor.
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wolwes 4 yıl
yurttaki 2 ayda bir ödedigim 50 liraya karşılık 0.95 mbit intenet akarrr üstelik 10 gb kotalı ve bütün siteler engelli sadece www.ALLAHUEKBERRRR.coma girebiliyorsunuz daha ne olsun allahtan google zenmate icat etmişte vpn degiştirip sabah dolmaya bıraktıgımız filmi gelip akşam izleyebiliyoruz yeaaa hayat budur işte adamım fuck the police comin straight from the underground
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tobepeople 5 yıl
ulan her ay zaten kullandığım cep telefonu kendi kendine haraç alıyor 1,5 lira civarı vergiymiş bak hele bak ulan kontör alıyoz paso sen ödesene onu da ama sömürecek ya illaa neyse ttnet kendi alt yazpısını diğerlerine de kullandırtıyor para kazanmak için bu yüzden kısması gerekiyor ancak şöyle bir durum var ki japonyada neyim 90 mbit kullanılıyor bizde hala 1-3 mbit adil kullanım sağolsun her ay geçriyor aştık mesela sınırı diyelim kota olarak 50 gb ı geçtik diye diğer aya sarkıtıyor bağlantıyı 16 saat evvelden kesmezsek ki kimse kesmiyor giriyor 5 gb direk ay başlar başlamaz :)
Herneyse şuan ttnet kullanıyorumk ben de 16 mbit ücreti ödüyorum sırf 75 adil kullanımı var diye ama 8 mbit kullanıyorum alt yapısı yokmuş ulan o kadar para alıyorsunuz bari hakkını verin bunu bile beceremiyor işte ttnet
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DH Misafiri 6 yıl
Bende smart tv kullanıyorum. İnternetten dizi seyretmek bir sıkıntı. Dahası diziyi tam seyredene kadar 200 kere donuyor yüklerken bu arada internet resmen çöküyor. Bilgisayardan normal bir sayfayı açmak bile dakikalar sürebiliyor
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thenefy 6 yıl
samsung cozdurur. 1 milyon satmıslar baksanıza..
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lideramca 6 yıl
servis sağlayıcı, dikkat ettiyseniz samsung tan lg den extra ücret talep etmiş.normal vatandaştan değil.bizde olsa bu fatura vatandaşa çıkartılırdı, şirketlere değil.
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cengizhan1903 6 yıl
hep bu Güney Kore..
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asaltek 7 yıl
Ben de para emici sülüklerin yanlızca bizim ülkemize has olduğunu sanıyordum. Biz zaten alışkınız aga ama güney kore gibi lokomotif bir ülkeye hiç hiç yakışmamış.
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ShaLer 7 yıl
Adamlar 3d izlesin biz de 240p izlemek için dakikalarca pc başında bekleyelim.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar.yazdıklarınızın hepsi iyi guzel de..maliyeti nedir ki bu işin? yanı alt yapıdan sonra??belli bir kar marjından sonra .internetin hızı ve kalitesi / fiatı oranı daha önemli değil mi??
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acbold 7 yıl
agtr
olay sadece hız değil ki. fransada livebox denen kutuyu alıyorsun orange tan, adam sana aynı kutu ile, 20 Mbps internetin yanında ücretsiz voip, 100e yakın dijital tv kanalı, 80 GB net üzerinde depolama alanı, cep telefonundan direk nette dosya depolama, bluetooth ile internete bağlanma vs gibi ekstra bir sürü özelliği ayda 30 Euroya veriyor. modeme normal telefon bağlıyorsun, ev telefonu gibi kullanıyor, çağrı alıyorsun. Tv ye hdmi la bağlıyorsun, HD tv izliyorsun. 10 dolarlık pikatel modem vermiyor adam, komple hizmet paketi satıyor

bu fena işte.Bir bilgim yok fakat dediğin gibi ise harika.hatta harikanın da üstünde. :)
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NoEroin 7 yıl
dünyadaki en hızlı neti Japonlar ve g.Koreliler kullanıyor .
Hala neyin geyiği dönüyor burda anlamış değilim

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DH Misafiri 7 yıl
tolsen
ben katılmıyorum 2003 senesinde kosovada çalışırken evime aylık 10€ karşılığında 4 mbit internet bağlatmıştım :D kosovanın altyapısı berbattır kablolar direklerin üstünde karmon çorman gider elektrik 2 saat var 4 saat yok 4 saat var 2 saat yok gibi dönüşümlü verilirdi aynı tarihte 1 mbit internet için türkiyede 4 katı para ödüyorlardı evdekiler bizden geride olan ülkeler veya pahalı satan ülkelerde var doğrudur ama ama o kadarda iyi değiliz bununda sebebi biraz tekelleştirme ve vergiler ortalamanın altındayız diyebilirim doğu bloğu ülker bizden daha ucuza kullanıyorlar interneti

Genellemen yanlış belkide o firma satılıyor ve daha fazla abone sayısına ulaşmak için ucuz bir yöntem bulmuştur. Telsim satılmadan önce hatlar ücretsizdi bedava dağıtılıyordu teklif yüksek olsun diye
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BrainDamaged 7 yıl
Akıllı TV'ler için internet erişimi ücretsiz olarak veriyorlarmış. Heyt be.
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agtr 7 yıl
olay sadece hız değil ki. fransada livebox denen kutuyu alıyorsun orange tan, adam sana aynı kutu ile, 20 Mbps internetin yanında ücretsiz voip, 100'e yakın dijital tv kanalı, 80 GB net üzerinde depolama alanı, cep telefonundan direk nette dosya depolama, bluetooth ile internete bağlanma vs gibi ekstra bir sürü özelliği ayda 30 Euro'ya veriyor. modeme normal telefon bağlıyorsun, ev telefonu gibi kullanıyor, çağrı alıyorsun. Tv ye hdmi la bağlıyorsun, HD tv izliyorsun. 10 dolarlık pikatel modem vermiyor adam, komple hizmet paketi satıyor
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