Güney Kore'de Samsung Akıllı TV'lerin internet bağlantıları engellendi!

Güney Kore'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan KT de buradan yola çıkarak Samsung ve LG'nin satmış olduğu Akıllı TV'ler nedeniyle internet trafiğinin olumsuz etkilendiğini ve televizyon üreticilerinin televizyonların neden olduğu trafik nedeniyle para ödemeleri gerektiğini düşünüyor.

Hatta düşünmekten de ileri giderek kendisiyle anlaşma masasına oturmaya yanaşmayan Samsung'un Akıllı TV'lerinin internet erişimini engellemiş durumda. Samsung yapılanın internet erişim özgürlüğüne aykırı ve yasa dışı olduğunu savunarak hakkını yargı yoluyla aramaya gitmiş olsa da LG, KT ile anlaşmaya çalışıyor ve şu an için televizyonları internete bağlanmaya devam ediyor.

Güney Kore'de hızlı internet erişimi ülkenin %96'sını kapsamış durumda. Yüksek hızlı internet erişimi sayesinde Akıllı TV'ler yüksek çözünürlükte 3D içeriğe dahi kolayca ulaşabiliyorlar. Bu da popülerliklerinin her geçen gün artmasına neden oluyor zira Güney Kore'de şu ana kadar 1 milyon Akıllı TV satıldığı tahmin ediliyor.

KT, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Akıllı TV'lerin çoklu ortam içerikleri, oyunlar ve uygulamalara internet üzerinden erişmeleri nedeniyle diğer cihazlara oranla çok daha fazla data trafiği oluşturduklarını, Akıllı TV'ler için internet erişimi ücretsiz olarak verilmeye devam edilirse internet hızının büyük oranda etkileneceğini ve standart kullanıcıların internete erişimde güçlük yaşayacaklarını iddia ediyor.

Ek olarak Smart TV satışlarının bu hızla gitmesi durumunda internet bağlantı hızlarının 256 kata kadar yavaşlayabileceği de iddialar arasında. Yargı ne kadar verir, durum masıl çözülür bilinmez ama eğer durum KT'nin lehine olur ve Akıllı TV'lerin internet erişimi için para ödenmesi gerekirse bu satışları yavaşlatabilir.