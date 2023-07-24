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    Samsung, 100.000 dolar fiyat etiketine sahip bir televizyon çıkardı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung ilk 89 inç Micro LED TV'sini satışa sundu. Şirketin kendi ana vatanında piyasaya sürdüğü televizyon 100.000 dolarlık fiyat etiketiyle resmen cep yakıyor.
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    Samsung, 100.000 dolar fiyata sahip bir televizyon çıkardı Tam Boyutta Gör
    Samsung daha önce Çin'deki AWE 2023 fuarında sergilediği ilk 89 inç Micro LED TV'sini kendi ülkesinde satışa sundu. Şirketin Güney Kore'de piyasaya sürdüğü Samsung MNA89MS1BACXKR isimli modelin fiyat etiketi 130 milyon won yani 100.000 doların biraz üzerinde.

    Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere televizyon yüksek kullanım ömrü, verimlilik ve performans sunan yenilikçi MicroLED teknolojisine sahip. HDR10 ve HDR10+ teknolojilerini destekleyen 4K çözünürlüğündeki panel aynı zamanda 2.000 nitlik etkileyici parlaklık değeriyle öne çıkıyor.

    Samsung, 100.000 dolar fiyata sahip bir televizyon çıkardı Tam Boyutta Gör

    76, 101 ve 114 inçlik modeller de yolda

    Samsung MNA89MS1BACXKR, 6.2.2 kanallı 100W ses sistemiyle donatıldı. Buna ek olarak Dolby Atmos, OTS Pro ses ve video izleme teknolojisinin yanı sıra AVA akıllı ses yönetimi ve TV ile stereo sistemin uyumlu ses çıkarmasını sağlayan Q-symphony teknolojisini destekliyor.

    Televizyonda altı HDMI bağlantı noktası ve iki USB portu mevcut. Samsung Electronics Kore Başkan Yardımcısı Taehwan Hwang konuyla ilgili açıklamasında 89 inçlik modelden başlayarak MicroLED serisini 76, 101 ve 114 inçlik modellerle genişletmek istediklerini söyledi.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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