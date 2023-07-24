Samsung, 100.000 dolar fiyat etiketine sahip bir televizyon çıkardı

Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere televizyon yüksek kullanım ömrü, verimlilik ve performans sunan yenilikçi MicroLED teknolojisine sahip. HDR10 ve HDR10+ teknolojilerini destekleyen 4K çözünürlüğündeki panel aynı zamanda 2.000 nitlik etkileyici parlaklık değeriyle öne çıkıyor.
76, 101 ve 114 inçlik modeller de yolda
Samsung MNA89MS1BACXKR, 6.2.2 kanallı 100W ses sistemiyle donatıldı. Buna ek olarak Dolby Atmos, OTS Pro ses ve video izleme teknolojisinin yanı sıra AVA akıllı ses yönetimi ve TV ile stereo sistemin uyumlu ses çıkarmasını sağlayan Q-symphony teknolojisini destekliyor.
Televizyonda altı HDMI bağlantı noktası ve iki USB portu mevcut. Samsung Electronics Kore Başkan Yardımcısı Taehwan Hwang konuyla ilgili açıklamasında 89 inçlik modelden başlayarak MicroLED serisini 76, 101 ve 114 inçlik modellerle genişletmek istediklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)