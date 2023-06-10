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    Anlık Bildirim

    Samsung, LG panele sahip 83 inçlik bir OLED TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Kore basını Samsung'un LG paneliyle donatılmış 83 inçlik bir OLED TV çıkarmaya hazırlandığını bildiriyor. İki şirket geçtiğimiz ay OLED panel tedariği konusunda tarihi bir anlaşmaya imza atmıştı
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    Samsung, LG panele sahip 83 inçlik bir OLED TV hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung Electronics, LG Display paneline sahip 83 inçlik bir OLED TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model Eylül ayında tanıtılabilir. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

    Geçtiğimiz Mayıs ayında Samsung ve LG arasında OLED panel tedariği konusunda tarihi bir anlaşma yapılmıştı. Buna göre LG Display, ezeli rakibine Samsung TV'lerde kullanılmak üzere her yıl milyonlarca WOLED (beyaz OLED) panel tedarik edecek.

    Samsung, LG panele sahip 83 inçlik bir OLED TV hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    S90C TV serisine dahil olabilir

    Samsung, Güney Kore'deki Ulusal Radyo Araştırma Enstitüsü'ne KQ83SC90A model numaralı 83 inçlik bir OLED TV kaydettirdi. Bildiğiniz gibi bir TV'nin üretilip satışa sunulabilmesi için sertifika alınması gerek. Şirket şu an bu prosedürü tamamlıyor.

    Burada ilginç bir ayrıntı var. Yeni 83 inç OLED TV'nin model numarası Samsung'un mevcut S90C serisinin bir parçası olacağını düşündürüyor. Ancak serideki mevcut 55, 65 ve 77 inçlik modeller QD-OLED panellere sahip olduğu için bu durum kafa karıştırıcı olabilir.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 19 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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