Samsung, LG panele sahip 83 inçlik bir OLED TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung Electronics, LG Display paneline sahip 83 inçlik bir OLED TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model Eylül ayında tanıtılabilir. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Samsung ve LG arasında OLED panel tedariği konusunda tarihi bir anlaşma yapılmıştı. Buna göre LG Display, ezeli rakibine Samsung TV'lerde kullanılmak üzere her yıl milyonlarca WOLED (beyaz OLED) panel tedarik edecek.

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S90C TV serisine dahil olabilir

Samsung, Güney Kore'deki Ulusal Radyo Araştırma Enstitüsü'ne KQ83SC90A model numaralı 83 inçlik bir OLED TV kaydettirdi. Bildiğiniz gibi bir TV'nin üretilip satışa sunulabilmesi için sertifika alınması gerek. Şirket şu an bu prosedürü tamamlıyor.

Burada ilginç bir ayrıntı var. Yeni 83 inç OLED TV'nin model numarası Samsung'un mevcut S90C serisinin bir parçası olacağını düşündürüyor. Ancak serideki mevcut 55, 65 ve 77 inçlik modeller QD-OLED panellere sahip olduğu için bu durum kafa karıştırıcı olabilir.

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Samsung, LG panele sahip 83 inçlik bir OLED TV hazırlıyor