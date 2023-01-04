Samsung, yeni Mikro LED TV'lerini duyurdu! 4.000 nit parlaklık, 240Hz yenileme hızı ve daha fazlası

Yeni Micro LED TV'ler neler sunuyor?
Günümüzde profesyonel kullanıcıları hedefleyen Mikro LED TV'ler, herhangi ışık arka ışık kaynağına ihtiyaç duymadan, her bir pixelin kendi ışığını ve rengini üretmesini sağlıyor. Ancak OLED TV ve LCD TV’lerin en iyi yönlerini birleştiren bu teknoloji, yalnızca modüler bir yapıda kullanıma sunuluyor ve henüz akıllı TV'lerde yerini almadı.
Samsung ise, yeni Micro LED serisinin 4.000 nite ulaşan parlaklık, 240Hz yenileme hızı, 20 bit siyah ayrıntılar ve 2 nanosaniye gibi oldukça düşük bir yanıt süresi sunacağını duyurdu. Böylece yeni paneller, daha parlak renkler ve derin siyahlar ile görüntü deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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