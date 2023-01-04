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    Samsung, yeni Mikro LED TV'lerini duyurdu! 4.000 nit parlaklık, 240Hz yenileme hızı ve daha fazlası

    Samsung, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023 öncesinde yeni Micro LED TV'lerini tanıttı. Yeni modeller, 4.000 nit parlaklık, 240Hz yenileme hızı ve yeni özellikler ile güncelleniyor.
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    Samsung, yeni Mikro LED TV'lerini duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı televizyon pazarının başarılı oyuncuların Samsung, CES 2023 etkinliği kapsamında yeni nesil Micro LED TV'lerini tanıttı. Hatırlamak gerekirse firma, ilk Mikro LED modellerini 89 inç'ten başlayan boyut seçenekleriyle 2019 yılında piyasaya sürdü. 2023 Micro LED serisi ise, 50 inçten 140 inçe uzanan seçenekler ile güncelleniyor. İşte detaylar

    Yeni Micro LED TV'ler neler sunuyor?

    Günümüzde profesyonel kullanıcıları hedefleyen Mikro LED TV'ler, herhangi ışık arka ışık kaynağına ihtiyaç duymadan, her bir pixelin kendi ışığını ve rengini üretmesini sağlıyor. Ancak OLED TV ve LCD TV’lerin en iyi yönlerini birleştiren bu teknoloji, yalnızca modüler bir yapıda kullanıma sunuluyor ve henüz akıllı TV'lerde yerini almadı.

    Samsung ise, yeni Micro LED serisinin 4.000 nite ulaşan parlaklık, 240Hz yenileme hızı20 bit siyah ayrıntılar ve 2 nanosaniye gibi oldukça düşük bir yanıt süresi sunacağını duyurdu. Böylece yeni paneller, daha parlak renkler ve derin siyahlar ile görüntü deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

    Samsung, yeni Mikro LED TV'lerini duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    2023 model Micro LED TV'ler, 50 inç, 63 inç, 76 inç, 89 inç , 101 inç, 114 inç ve 140 inç ekran boyutu seçenekleriyle geliyor. Samsung yeni duyuruya ek olarak Micro LED teknolojisinden güç alan herhangi bir televizyon modelini duyurmadı. Ancak bu durumun gelecekte değişeceğini düşünüyoruz. 
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