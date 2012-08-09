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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada karar ertelendi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dünyanın birçok ülkesinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davalardan Güney Kore'de gerçekleşenin, karar alım aşaması mahkeme tarafından ertelendi.

Ertelenmemesi halinde yarın sonuçlanması beklenen davanın neden ertelendiği konusunda detaylı bir açıklama yapılmasa da gelen ilk haberlere göre, ABD'de sürmekte olan davadan çıkacak sonuca bağlı olarak kararın verileceği belirtiliyor. Ancak mahkeme kararın ertelenmesine gerekçe olarak prosedür sebeplerini  gösteriyor.

Samsung'un ABD'de sürmekte olan davayı kaybetmesi durumunda  2.5 milyar dolar tazminat ve satış yasağı ile karşı karşıya kalabileceği biliniyor. ABD'de süren dava gibi maddi açıdan büyük rakamlara ulaşmayan Güney Kore'deki davada ise 90 bin dolarlık bir tazminat söz konusu. Ayrıca, ABD'de talep edilen satış yasağı Güney Kore mahkemesinde söz konusu değil. 

Güney Kore'de süren Apple ile Samsung arasındaki mahkemenin kararında şimdilik ertelenmeye gidilmiş olsa da sonucun hangi yönde olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://blogs.wsj.com/korearealtime/2012/08/09/south-korea-court-delays-samsung-apple-ruling/ Yorum Yaz
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GAMBIT 6 yıl en beğenilen
bu resmi kim hazırladıysa tam bir apple hayranı. şuna bakarmısınız samsunglu olan kişinin eli kararmış ve tırnakları kirli. apple lı olan adamın eli ise tertemiz ve beyaz. enteresan cidden
bu resmi kim hazırladıysa tam bir apple hayranı. şuna bakarmısınız samsunglu olan kişinin eli kararmış ve tırnakları kirli. apple lı olan adamın eli ise tertemi...
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aceleciburak 6 yıl
amerikada ki davada karar çıkınca eğer Galaxy Nexus u etkilerse tek üzüleceğim o olur 349 usd cillop gibi fiyat yanarım yanarım ona yanarım harıl harıl cihazı temin edecek insan arıyorum doğrusu ...
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bafbaf 6 yıl
OverClocK1ng
Doğru ya. Hakim amcayı Apple bi Bahamalara falan tatile göndersin. Gelince kararı verir nasılsa, tarafsızca (!)

250 milyon iphone5'i nasıl sattırdı analiz şirketine sandın ?
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bafbaf 6 yıl
Siz bu resmide yanlış anlamışsınız resimde anlatılan şu, apple her zaman adaletle yanyanadır,hatta birazda üstündedir resimde görüldüğü gibi :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Doğru ya. Hakim amcayı Apple bi Bahamalara falan tatile göndersin. Gelince kararı verir nasılsa, tarafsızca (!)
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alpa07 6 yıl
ss isterük.
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myhotyro 6 yıl
GAMBIT
GAMBITbu resmi kim hazırladıysa tam bir apple hayranı. şuna bakarmısınız samsunglu olan kişinin eli kararmış ve tırnakları kirli. apple lı olan adamın eli ise tertemiz ve beyaz. enteresan cidden
resim değişmiş

Evet resim değişmiş, adaleti temsil eden kitao apple logosunun üstünde. Çok tarafsız olmuş çoook.
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Sharelock 6 yıl
Resim ss varsa atar mısın merak ettim?
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GAMBIT 6 yıl
GAMBIT
bu resmi kim hazırladıysa tam bir apple hayranı. şuna bakarmısınız samsunglu olan kişinin eli kararmış ve tırnakları kirli. apple lı olan adamın eli ise tertemiz ve beyaz. enteresan cidden

resim değişmiş
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GAMBIT 6 yıl en beğenilen
bu resmi kim hazırladıysa tam bir apple hayranı. şuna bakarmısınız samsunglu olan kişinin eli kararmış ve tırnakları kirli. apple lı olan adamın eli ise tertemiz ve beyaz. enteresan cidden
1 Yanıt Yanıtla +6
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Whole Lotta Rosie 6 yıl GAMBIT
GAMBIT
bu resmi kim hazırladıysa tam bir apple hayranı. şuna bakarmısınız samsunglu olan kişinin eli kararmış ve tırnakları kirli. apple lı olan adamın eli ise tertemiz ve beyaz. enteresan cidden

Yuh artik...
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