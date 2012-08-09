Güney Kore'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada karar ertelendi





Dünyanın birçok ülkesinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davalardan Güney Kore'de gerçekleşenin, karar alım aşaması mahkeme tarafından ertelendi.





Ertelenmemesi halinde yarın sonuçlanması beklenen davanın neden ertelendiği konusunda detaylı bir açıklama yapılmasa da gelen ilk haberlere göre, ABD'de sürmekte olan davadan çıkacak sonuca bağlı olarak kararın verileceği belirtiliyor. Ancak mahkeme kararın ertelenmesine gerekçe olarak prosedür sebeplerini gösteriyor.





Samsung'un ABD'de sürmekte olan davayı kaybetmesi durumunda 2.5 milyar dolar tazminat ve satış yasağı ile karşı karşıya kalabileceği biliniyor. ABD'de süren dava gibi maddi açıdan büyük rakamlara ulaşmayan Güney Kore'deki davada ise 90 bin dolarlık bir tazminat söz konusu. Ayrıca, ABD'de talep edilen satış yasağı Güney Kore mahkemesinde söz konusu değil.





Güney Kore'de süren Apple ile Samsung arasındaki mahkemenin kararında şimdilik ertelenmeye gidilmiş olsa da sonucun hangi yönde olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://blogs.wsj.com/korearealtime/2012/08/09/south-korea-court-delays-samsung-apple-ruling/