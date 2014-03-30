Güney Kore'nin ActiveX ile imtihanı





Teknoloji kullanımı açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan ve dünya çapında faydalanılan pek çok teknolojiyi geliştiren Güney Kore, bununla birlikte ülke çapında olumsuz etkileri olan bir problemle mücadele ediyor. O da ActiveX.





Güney Kore sanal ticaretin ilk başladığı ülkelerden birisi ve 90'lı yıllarda güvenli bir elektronik ticaret için kanun desteği de sağlanmıştı. Ancak o dönemde Internet Explorer hakimiyeti olduğu için e-ticaret platformu da onun üzerine inşa edilmişti.





Tüm platformun üzerine inşa edildiği IE tarayıcısı, güvenli bir kullanıcı etkileşimi için ActiveX protokolünün kullanılmasını zaruri kılıyordu. Bugüne kadar da e-ticaret siteleri IE uyumluluğu ve ActiveX zarureti sunmaya başladı.





Aradan geçen yıllar boyunca yaşanan gelişmeler pek çok şeyin hızlı bir şekilde değişmesini sağladı. Ancak Güney Kore'nin e-ticaret altyapısı aynı kaldı. Hali hazırda Taobao gibi yerel elektronik ticaret sitelerinde halen ActiveX kullanılıyor. Bu bakımdan OS X, iOS, Android ve modern Windows arayüzü kullanan cihazlar elektronik ticaret esnasında sıkıntılar yaşıyor.





Microsoft da ActiveX konusunda firmalara uyarılarda bulunuyor ve fonksiyonel olarak çalışmayabileceğini belirtiyor. Özellikle OS X kullanıcılarının alternatif çözümlere yöneldiği ve ülkede Boot Camp kullanımının çok yüksek olduğu ifade ediliyor.





Güney Kore ticaret sektörü ise hükümeti bu konuda adım atması için sıkıştırıyor. Vatandaşlar arasında yapılan anketlerde de ActiveX protokolünün sona erdirilmesi talepleri gündeme geliyor. ActiveX protokolünün devam etmesi nedeniyle Güney Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılasının sadece yüzde 0.24'ü elektronik ticaretten oluşuyor. Bu oran Çin'de yüzde 1.68, ABD'de ise yüzde 1.24.





Güney Kore devlet başkanı elektronik ticaret sektöründe ActiveX etkisinin farkında ve Bilim Bakanlığı'na bu problemin ortadan kalkması için talimat verdi. Bakanlık da mali kanun düzenleyiciler ile çalışmalara başladı.

http://vr-zone.com/articles/koreas-activex-problem/74622.html