Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore'nin ActiveX ile imtihanı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
573
1
15
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Kore'nin ActiveX ile imtihanı

Teknoloji kullanımı açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan ve dünya çapında faydalanılan pek çok teknolojiyi geliştiren Güney Kore, bununla birlikte ülke çapında olumsuz etkileri olan bir problemle mücadele ediyor. O da ActiveX.

Güney Kore sanal ticaretin ilk başladığı ülkelerden birisi ve 90'lı yıllarda güvenli bir elektronik ticaret için kanun desteği de sağlanmıştı. Ancak o dönemde Internet Explorer hakimiyeti olduğu için e-ticaret platformu da onun üzerine inşa edilmişti. 

Tüm platformun üzerine inşa edildiği IE tarayıcısı, güvenli bir kullanıcı etkileşimi için ActiveX protokolünün kullanılmasını zaruri kılıyordu. Bugüne kadar da e-ticaret siteleri IE uyumluluğu ve ActiveX zarureti sunmaya başladı.

Aradan geçen yıllar boyunca yaşanan gelişmeler pek çok şeyin hızlı bir şekilde değişmesini sağladı. Ancak Güney Kore'nin e-ticaret altyapısı aynı kaldı. Hali hazırda Taobao gibi yerel elektronik ticaret sitelerinde halen ActiveX kullanılıyor. Bu bakımdan OS X, iOS, Android ve modern Windows arayüzü kullanan cihazlar elektronik ticaret esnasında sıkıntılar yaşıyor. 

Microsoft da ActiveX konusunda firmalara uyarılarda bulunuyor ve fonksiyonel olarak çalışmayabileceğini belirtiyor. Özellikle OS X kullanıcılarının alternatif çözümlere yöneldiği ve ülkede Boot Camp kullanımının çok yüksek olduğu ifade ediliyor. 

Güney Kore ticaret sektörü ise hükümeti bu konuda adım atması için sıkıştırıyor. Vatandaşlar arasında yapılan anketlerde de ActiveX protokolünün sona erdirilmesi talepleri gündeme geliyor. ActiveX protokolünün devam etmesi nedeniyle Güney Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılasının sadece yüzde 0.24'ü elektronik ticaretten oluşuyor. Bu oran Çin'de yüzde 1.68, ABD'de ise yüzde 1.24.

Güney Kore devlet başkanı elektronik ticaret sektöründe ActiveX etkisinin farkında ve Bilim Bakanlığı'na bu problemin ortadan kalkması için talimat verdi. Bakanlık da mali kanun düzenleyiciler ile çalışmalara başladı.  

http://vr-zone.com/articles/koreas-activex-problem/74622.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Gelsinler bizim vergileri görüp yaşadıkları soruna şükretsinler
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faqa41 5 yıl myhotyro
myhotyro
Teknoloji haberi desen, değil. Sahibinden, Gittigidiyor, HepsiBurada vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Hadi onuda geçtim, Amazon, eBay vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Eeee o zaman bize ne?
Şu haberin burada olmasının az, çok çok azda olsa bir mantığı varsa biri söylesin, bilmek istiyorum gerçekten. Yada bu haber süper oldu, bildiğim iyi oldu diyen sadece bir kişi varsa oda söylesin lütfen.

arkadasim editörlerin bu buna lazim olur bu buna lazim olmaz diye haberleri filtrelemesimi lazim bi gelişme olarak haber yapmislar çok biliyorsan git kendi teknoloji üzerine haber siteni ac
myhotyroTeknoloji haberi desen, değil. Sahibinden, Gittigidiyor, HepsiBurada vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Hadi onuda g...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
colsuwin 5 yıl
Paylasim icin tesekkurler benim isime yaradi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferturktw 5 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: myhotyro
Teknoloji haberi desen, değil. Sahibinden, Gittigidiyor, HepsiBurada vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Hadi onuda geçtim, Amazon, eBay vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Eeee o zaman bize ne?
Şu haberin burada olmasının az, çok çok azda olsa bir mantığı varsa biri söylesin, bilmek istiyorum gerçekten. Yada bu haber süper oldu, bildiğim iyi oldu diyen sadece bir kişi varsa oda söylesin lütfen.
ActiveX i Türkiyede zorunlu kılan onlarca site var ve BootCamp olayının geçtiği forum konusu bile o kadar azken böyle bir yorum sadece ilgisiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropik17 5 yıl
Bizim ülkedeki devlet sitelerinin ie uyumluluğuna ne demek gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batterx One 5 yıl
Aklıma sabun geldi dedim bu ne alaka :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 yıl
Pardus neden yaygınlaşamadı. Tüm uygulamalar Windows üzerine kurulduğu için.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kampec 5 yıl
Derdinizi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 5 yıl interwap
interwap
Pardus neden yaygınlaşamadı. Tüm uygulamalar Windows üzerine kurulduğu için.

Devlet desteklemedi, bizim devletimiz garip işleri sever, yatırım yapar, para verir, kullanın der ama arkasında durmaz.
Askeriye de devlet dairelerinde gereğini yapıp Pardus dayatsa, 1 yıl sonra bakmışsın çoluk çocuk bilgisayar deyince Pardus muhabbetine başlamış, bu işler böyledir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlliedSL 5 yıl
AktiveX sabun sıvı sabun 8,99 tl
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl
faqa41 kardeş, süper zekisin. Demek "bi gelişme olarak haber yapmislar", o gelişmeyi neyse bize de anlat da bizde anlayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
facebook video başlığı gibi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl
Teknoloji haberi desen, değil. Sahibinden, Gittigidiyor, HepsiBurada vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Hadi onuda geçtim, Amazon, eBay vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Eeee o zaman bize ne?
Şu haberin burada olmasının az, çok çok azda olsa bir mantığı varsa biri söylesin, bilmek istiyorum gerçekten. Yada bu haber süper oldu, bildiğim iyi oldu diyen sadece bir kişi varsa oda söylesin lütfen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faqa41 5 yıl myhotyro
myhotyro
Teknoloji haberi desen, değil. Sahibinden, Gittigidiyor, HepsiBurada vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Hadi onuda geçtim, Amazon, eBay vs Güney Kore'den satış yapıyorlar desen o da değil. Eeee o zaman bize ne?
Şu haberin burada olmasının az, çok çok azda olsa bir mantığı varsa biri söylesin, bilmek istiyorum gerçekten. Yada bu haber süper oldu, bildiğim iyi oldu diyen sadece bir kişi varsa oda söylesin lütfen.

arkadasim editörlerin bu buna lazim olur bu buna lazim olmaz diye haberleri filtrelemesimi lazim bi gelişme olarak haber yapmislar çok biliyorsan git kendi teknoloji üzerine haber siteni ac
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Gelsinler bizim vergileri görüp yaşadıkları soruna şükretsinler
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
573 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: HTC One M8, Galaxy S5 ön sipariş, Nokia Lumia 930, Android 4.4.2 güncellemeleri ve dahası... 5 yıl Philips Gioco 27" 3D Monitör Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim