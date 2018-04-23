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Günlük uygulamasına ihtiyaç duyanlara: Diaro

Diaro, gün içerisinde yaptığınız aktiviteleri, duygu ve düşüncelerinizi kategorisel sınıflayan harika bir dijital günlük uygulaması. Günlük tutmayı sevenlerin faydalanabileceği gelişmiş bir uygulama.
1 yıl
1,7b
1
1
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Diaro'nun diğer günlük uygulamalardan ayrılan en önemli özelliği kayıtlarınızı sınıflandırabilmesi ve bu sınıflandırmaya göre listeleyebilmesi. Diaro, içerisinde barındırdığı giriş güvenlik şifresi sayesinde 3. parti uygulamalara ihtiyaç duymadan günlüklerinizi saklayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlarınızın kaybolmaması için de Cloud servislerine yedekleyebilir, ihtiyaç durumunda tekrar geri çekebilirsiniz. 
Diaro dijital günlük uygulaması, sizin gün içerisinde duygu ve düşüncelerinizi görseller ekleyerek kaydetmenizi sağlar. Bu kayıtlarınıza klasör ve etiket ekleme özelliği sayesinde sınıflandırabilir daha sonra bulmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin, gittiğiniz bir yer hakkında gördüklerinizi günlüğünüze eklemek istediğiniz zaman, oranın fotoğraflarını, videosunu çekip gördükleriniz hakkında bilgileri etiketler kullanarak ekleyebilirsiniz. Geçmiş tarihli (1900 sonrası) kayıtta yapabildiğiniz uygulama ile kronolojik tarih oluşturabilirsiniz. 
Uygulama ayrıca, konum tespiti, metin boyutu değiştirme, arayüz kişiselleştirme, PDF dosyası halinde çıktısını alma ve web arayüzü ile notlarınızı inceleme olanaklarını da barındırıyor.

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Psydia 1 yıl
22 TL çok pahalı, zoho notebook her işimi görüyor hem tasarımı güzel hem de aynı işleri bedavaya yapıyor
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