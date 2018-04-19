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JavaScript öğrenmek isteyenlere Google'dan oyun: Google Grasshopper

Kullanıcılar artık Google'ın Area 120'sinden bir uygulama olan Grasshopper ile JavaScript yazmayı öğrenebilir veya pratik yapabilirler. Google'ın uygulaması ile Kodlama öğrenmek artık daha kolay.
1 yıl
7,4b
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2
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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JavaScript öğrenmek isteyenlere Google'dan oyun: Google Grasshopper
Google Area 120 atölyesinden güzel ve eğitici bir uygulama kullanıma sunuldu. Area 120'den çıkan diğer uygulamalara benzemeyen Google Grasshopper'ı JavaScript yazmayı öğrenmek veya kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Uygulama için aslında JavaScript’in temellerini öğrenmenize yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir mobil oyun da diyebiliriz. 
Google Grasshopper'ın ilk hedefi kodlama konusunda hiç tecrübesi olmayan kesim. Bu nedenle uygulamayı ilk kez açtıktan sonra, kodlama konusunda herhangi bir tecrübeniz olup olmadığı sorusu karşınıza gelecek. Ardından eğitici asistanı tamamlayıp uygulama planınızı seçebileceksiniz. Grasshopper, bir dizi bulmaca ve sınav şeklinde akıllıca tasarlanmış giderek daha da zorlaşan derslerden oluşuyor. 
Grasshopper‘ın kurucusu Laura Holmes uygulama hakkında; "Her bir kod yazılımcının, özel olarak oluşturulmuş bir kod düzenleme ortamı kullanarak gerçek bir JavaScript kodu yazan öğrencisi var. Öğrenciye bir sınav verilir ve kullanıcı kodu kullanarak çözmek zorunda kalır. Öğrencinin kodu çalıştırdığı her seferde, onlara sorunun çözümü için rehberlik edecek gerçek zamanlı geri bildirim verilir. Birçok öğrenci bize bu gerçek zamanlı geri bildirimin bir öğretmen gibi hissettirdiğini, çünkü geri bildirimin öğrencinin halihazırdaki durumuna uyarlandığını söyledi.” ifadelerini kullandı. JavaScript'i öğrenmek istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Google Grasshopper iyi bir başlangıç olabilir.
Google Grasshopper: Google Play Store II App Store 

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Tensi 1 yıl
Ben de telefonda oynayacak adam gibi Hidden Object oyunu bulamiyordum. Biraz eglenmek icin iyi, toplu tasima kullaniyorsaniz mal mal sosyal medyada takilacaginiza beyin jimnastigi yapiyorsunuz. JavaScript ile ilgilenmeseniz bile eglenceli bir yontem izlemisler, vakit gecirtir.
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9Tales 1 yıl
Telefonda vakit geçirecek uygulama sıkıntısı çektiğim şu sıralarda hızır gibi yetişti
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