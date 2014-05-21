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Güvenlik amacıyla da kullanılabilen 360 derece kamera modeli 360cam, Kickstarter hedefine ulaşmak üzere

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güvenlik amacıyla da kullanılabilen 360 derece kamera modeli 360cam, Kickstarter hedefine ulaşmak üzere
Özellikle popüler bağış platformu Kickstarter'ın katkısıyla sayıları artan 360 derece kamera modelleri, kullanıcılardan genel büyük talep doğrultusunda farklı firmalardan da gelmeye devam ediyor. Diğer benzerlerinden ilginç bir noktada güvenlik amacıyla kullanılabiliyor olmasıyla ayrılan 360 derece kamera modeli 360cam, Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Site üzerinde GIROPTIC tarafından başlatılan 360cam, 360 derece görüntüyü kompakt gövdesinde (6.9 x 6.9 cm) yer alan üç adet 185 derece balık gözü objektif ile oluşturuyor ve bu lensler birbirleriyle bağlantı halinde olduğu için direkt olarak kamera içerisinde kopukluk olmayan sonuçlar elde edilebiliyor. 180 gram ağırlığa sahip olan ve 10 metre derinliğe kadar su geçirmiyor olmasıyla aksiyon anlarında da aktif olarak kullanılabilen kamera, GPS birimiyle konum tabanlı işaretleme yapabiliyor, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden canlı video aktarımı yapabiliyor, 3 adet mikrofonu ile çevresel ses kaydı alabiliyor ve microSD kartlar ile 64GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Elde yapılan çekimlerin çok daha stabil olması için jiroskop birimi ve görüntü sabitleme teknolojisi ile donatılan 360cam, video tarafında 2048 x 1024 piksel (30 FPS), fotoğraf tarafında ise 4096 x 2048 (Saniyede 3 kare seri çekim hızı) piksel çözünürlük ortaya koyabiliyor. TimeLapse ya da zaman atlamalı diyebileceğimiz fotoğraf temelli videolar da çekebilen ürün, microUSB üzerinde şarj edilebilen 1180 mAh gücündeki bataryasıyla da 60 dakika boyunca çekim yapabiliyor.
360cam'in en ilginç özellikleri arasında ise ampul adaptörü ile gelmesi yer alıyor. Kamera bu sayede standart duylara takılarak ev içerisinde 360 derece çekim yapabilen bir güvenlik kamerası haline dönüşebiliyor. Güvenlik amaçlı çekilen bu görüntüleri de Wi-Fi üzerinden canlı olarak aktarabilen kamera, iOS ve Android sürümleri bulunan özel bir kontrol uygulamasına da sahip. 360cam ayrıca alt bölümünde yer alan evrensel bağlantı ile her türlü üç ayak birimine bağlanabiliyor ve çektiği 360 derece görüntüler sayesinde Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlüklerinde ilginç bir deneyim yaşatabiliyor.
Kickstarter'da konan 150,000$'lık hedefin bitimine 44 gün kala 121,337$'lık kısmını toplamayı başaran 360cam, yapılacak en az 299$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Güvenlik amacıyla da kullanılabilen 360 derece kamera modeli 360cam, Kickstarter hedefine ulaşmak üzere

https://www.kickstarter.com/projects/giroptic/the-worlds-first-full-hd-360-camera Yorum Yaz
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caglet 5 yıl en beğenilen
Kesinlikle müthiş , denemeyi çok isterim , fotoğraf kalitesinden memnun kalırsam alabilirim .. TEBRİKLER !!!
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Whisper 5 yıl
Bence süper ama fiyatlar çok yüksek.. Gerçi her şeyin fiyatı yüksek artık bir telefona 2500 - 3000 tl veriyoruz..
Daha fazla geliştirilmeli bence boyut süper olmuş..
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MrKemal17 5 yıl
Gerçekten güzel ve kullanışlı cihaz.Ampül yerine takılması efsane olmuş.
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speedyrazor 5 yıl
yayginlasmasi cok uzun zaman alir
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ouzqan 5 yıl
Güzel düşünce ama daha oçok üretilip fiyatının düşmesi lazım birde gerçekte tam anlamıyla güç teketimi nasıl ?
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DH Misafiri 5 yıl
goPro 360Heroya verecek parası olan tabi ki buna bakmasın. sırf aparatı bile $600 olan bir çözümü buna alternatif olarak göstermek biraz abartı olmuş.
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SteveMeade 5 yıl
Ya biz çok fakiriz ya da kickstarter buluşları çok pahalı, 1 saat video çekebilen cihaza 299 dolar verilmez bence
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maximus8282 5 yıl
Pahalı geldi bana
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oray 5 yıl
goPro 360Hero varken bu alınır mı bilemiyorum.
360heros.com/...
Bir çok alternatifi mevcut iken hele fransızdan almam...
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matmuhendisi 5 yıl
Helal olsun
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Vipracing 5 yıl
Güzel fikir umarım başarılı olurlar.
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caglet 5 yıl en beğenilen
Kesinlikle müthiş , denemeyi çok isterim , fotoğraf kalitesinden memnun kalırsam alabilirim .. TEBRİKLER !!!
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