Güvenlik amacıyla da kullanılabilen 360 derece kamera modeli 360cam, Kickstarter hedefine ulaşmak üzere

Özellikle popüler bağış platformu Kickstarter'ın katkısıyla sayıları artan 360 derece kamera modelleri, kullanıcılardan genel büyük talep doğrultusunda farklı firmalardan da gelmeye devam ediyor. Diğer benzerlerinden ilginç bir noktada güvenlik amacıyla kullanılabiliyor olmasıyla ayrılan 360 derece kamera modeli 360cam, Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde GIROPTIC tarafından başlatılan 360cam, 360 derece görüntüyü kompakt gövdesinde (6.9 x 6.9 cm) yer alan üç adet 185 derece balık gözü objektif ile oluşturuyor ve bu lensler birbirleriyle bağlantı halinde olduğu için direkt olarak kamera içerisinde kopukluk olmayan sonuçlar elde edilebiliyor. 180 gram ağırlığa sahip olan ve 10 metre derinliğe kadar su geçirmiyor olmasıyla aksiyon anlarında da aktif olarak kullanılabilen kamera, GPS birimiyle konum tabanlı işaretleme yapabiliyor, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden canlı video aktarımı yapabiliyor, 3 adet mikrofonu ile çevresel ses kaydı alabiliyor ve microSD kartlar ile 64GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Elde yapılan çekimlerin çok daha stabil olması için jiroskop birimi ve görüntü sabitleme teknolojisi ile donatılan 360cam, video tarafında 2048 x 1024 piksel (30 FPS), fotoğraf tarafında ise 4096 x 2048 (Saniyede 3 kare seri çekim hızı) piksel çözünürlük ortaya koyabiliyor. TimeLapse ya da zaman atlamalı diyebileceğimiz fotoğraf temelli videolar da çekebilen ürün, microUSB üzerinde şarj edilebilen 1180 mAh gücündeki bataryasıyla da 60 dakika boyunca çekim yapabiliyor.

360cam'in en ilginç özellikleri arasında ise ampul adaptörü ile gelmesi yer alıyor. Kamera bu sayede standart duylara takılarak ev içerisinde 360 derece çekim yapabilen bir güvenlik kamerası haline dönüşebiliyor. Güvenlik amaçlı çekilen bu görüntüleri de Wi-Fi üzerinden canlı olarak aktarabilen kamera, iOS ve Android sürümleri bulunan özel bir kontrol uygulamasına da sahip. 360cam ayrıca alt bölümünde yer alan evrensel bağlantı ile her türlü üç ayak birimine bağlanabiliyor ve çektiği 360 derece görüntüler sayesinde Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlüklerinde ilginç bir deneyim yaşatabiliyor.

Kickstarter'da konan 150,000$'lık hedefin bitimine 44 gün kala 121,337$'lık kısmını toplamayı başaran 360cam, yapılacak en az 299$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/giroptic/the-worlds-first-full-hd-360-camera