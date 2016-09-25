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HAVELSAN ve TÜBİTAK ortaklığıyla PARDUS’un yaygınlaştırılması sağlanacak

Yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaştırılmasında kurumsal dönüşüm ortağı olan HAVELSAN, kamu kurum ve kuruluşların PARDUS’a geçmesi için önemli bir adım attı.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtım işletim sistemi olan PARDUS'un yaygınlaştırılması adına işbirliğine giden HAVELSAN, 09 Eylül 2016 tarihinde imzalanan anlaşma ile resmi kurumsal dönüşüm ortağı olduğunu duyurdu.
İşbirliği neticesinde hazırlanan uygulama planına göre PARDUS öncelikle HAVELSAN olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kurumlarda ve Milli Savunma Bakanlığı’nda yaygınlaştırılacak.
İşletim sisteminin bakımı ve yeni özelliklerinin geliştirilmesi konusunda da bundan böyle HAVELSAN ile TÜBİTAK ortak çalışma yürütecek. Öncelikli kurumların ardından PARDUS'un diğer kamu kurumlarında yaygınlaştırılmasına devam edilecek. İlk versiyonu 2003 yılında piyasaya sürülen PARDUS’un şu ana kadar 5 ana ve 2 kurumsal sürümü bulunuyor.

http://www.havelsan.com.tr/TR/Main/haber/4441/pardus%E2%80%99u-havelsan-yayginlastiracak Yorum Yaz
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alprkrkmz 2 yıl en beğenilen
Elimizde bunu yayginlastirabilecek büyük fırsat vardı ve kaçırdı. Fatih projesine başlarken sadece Pardus kurulsa ve sistem akıllı tahtada kullanılabilecek şekilde duzenlense enfes olabilirdi ama proje başlangıcında bilerek yapilmadi bu. E aşina olan Windows işletim sistemi dururken kimse de ikinci sistem olan Pardus u açmıyor.
Elimizde bunu yayginlastirabilecek büyük fırsat vardı ve kaçırdı. Fatih projesine başlarken sadece Pardus kurulsa ve sistem akıllı tahtada kullanılabilecek şeki...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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fifo 2 yıl zafercalskan
zafercalskan

Pardus benim için 2013'de bitmiştir. Çünkü O zamana kadar başka bir linux dağıtımını temel almıyordu tamamen kendisi geliştiriyordu fakat 2013'den sonra pisi çomar yalı müdür kaptan terk edilerek debian sürümüne geçmiştir ve başka bi linux dağıtımıyla benim için bi farkı kalmadı


Bunun sebebi; hayvanat bahçesi müdürünün tübitak'ın başına gelmesi sonucu dağıttığı pardus ekibinin, gönüllü olarak geliştirme sürecinde çekirdek ile uğraşacak kapasitesinin kalmamasıdır. İleride cehape hükümetinin nasıl da yerli işletim sistemimizi yok ettiği anlatılacaktır.
zafercalskanPardus benim için 2013'de bitmiştir. Çünkü O zamana kadar başka bir linux dağıtımını temel almıyordu tamamen kendisi gelişti...
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4 Yanıt Yanıtla +58
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tahir40 2 yıl
Projede çalışan, işletim sistemini gelistiren ekibi dağıtıp yerlerine Tübitak'a daha sonra milli projeleri sızdıracak Fetocuları yerleştiren, başlarına da hayvanat bahçesi müdürünü yerleştirenlere, Sandığa saygı deyip Üniversitelerdeki seçimleri umursamayıp arka sıralardaki Fetocu Rektörleri atayanlara en içten saygılarımı sunarım.
Projede çalışan, işletim sistemini gelistiren ekibi dağıtıp yerlerine Tübitak'a daha sonra milli projeleri sızdıracak Fetocuları yerleştiren, başlarına da hayva...
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1 Avatar
FatihAsl 1 yıl
Pardus 17.2 versiyonu çıktı. distrowatch sayfası için link distrowatch.com/...
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unflattering 2 yıl
Geç kalınmış bir konu daha. Zararın neresinden dönülse kardır.
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beyazsoy 2 yıl
Yıl kaç olmuş hala hayvanat bahçesi müdürü yalanına sığınıp duruyorlar. Az biraz Twitteri bırakın sağlam haber okuyin.. Hayvanat bahçesi müdürü kaç kez dedik dergi gurubunun başına geçti tubitak ile alakasi yok.. Hayvanat bahçesi müdürü başa gelse tubitak bu adımları atabilir mi.. Cemaatin Türkiyedeki bilimsel gelişmeyi baltaladigi ve çöpe attığı Pardus yeniden canlanıyorken hala yalan dolanla ergen attarlığı yapılıyor))
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black_flood 2 yıl
Pardus yazılımını daha önce kullanan biri olarak söylemek isterim windowstan neredeyse hiç farkı yok çok kolay bir ara yüzü ve kullanımı var fakat bazı akadaşların dediği gibi geliştirilmedi ve ayrıca destek istendiğinde " bana ne lan ne halt yersen ye " cevabı verildiği için hiç yer edinememiştir. driver ihtiyacı çok fazla yazılım kaynak tüketimi ise olabildiğince düşük Windows gibi çuvalla kaynak tüketmiyor. güzel bir sürücü desteği + uygulama desteği getirilirse iş yapabilecek bir yazılım.
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symbiat 2 yıl
burda hala debian'a diş bileyen arkadaşlara sevgilerle; debian kadar kafanıza taş düşsün !
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cemecem21 2 yıl
Fatih ilk çıktığında Pardus'u açmak için bilgisayar açılırken fiziksel klavye bağlamak lazımdı. Sonraki sürümlerde Virtual Machine ile eklendi. Ama süs gibi kaldı orada. Keşke hiç önemini kaybetmeseydi.
Öte yandan gündelik hayatta ve özellikle oyunlarda Q klavyeye aşina olmasaydık, F klavyenin güzelliğini anlardık. F klavyenin var oluş nedeni klavye yapısını Türkçe'ye uyarlamak. Misal Türkçe'de a en çok kullanılan harf ve bu yüzden F klavyede 10 parmak yazıldığında sol işaret parmağının altına(Q klavyede f harfinin yerinde) konumlandırılmış. Zamanında Q klavye kullanılırken Q klavye yüzünden insanların serçe parmağı kilitlenince(sürekli sol el işaret parmağını kullanmak esasen eziyet) F klavye hazırlanmış. Klavyeyi biz o kadar kullanmadığımız için bilmiyoruz ama F klavye velinimet.
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LORDTEK 2 yıl
Bu arada, Fatih projesinde Pardus kullanılamaması ile ilgili olarak, sürücü sorunlarından kaynaklandığını duymuştum.
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linuxuzman 2 yıl
Zamanında bu projeye gönüllü olarak destek olmuş, düşük sistemlerde çalışabilecek imajlarını geliştiren biri olarak söylüyorum bu proje ölmüştür.
Projede çalışan yetkin kişilerin yetkin olmayan yönetiler tarafından bertaraf edilmesi ve muhtemelen burayada el atan fetöcülerin, hiçbir şekilde linux gelitştiriciliğinden anlamayan kişileri getirip o harika python tabanlı paket ve servis sistemini bırakıp debian tabanına geçmesiyle bu belkide modern zamanların en başarılı linux dağıtımı tarihin tozlu raflarına karışmıştır.
Tavsiye etmiyorum kullanacaksanız gidin ayağı yere basan başka köklü dağıtımları kullanın, şuan ki haline harcanan her saniye israftır.
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FatihAsl 2 yıl linuxuzman
linuxuzman

Zamanında bu projeye gönüllü olarak destek olmuş, düşük sistemlerde çalışabilecek imajlarını geliştiren biri olarak söylüyorum bu proje ölmüştür.

Projede çalışan yetkin kişilerin yetkin olmayan yönetiler tarafından bertaraf edilmesi ve muhtemelen burayada el atan fetöcülerin, hiçbir şekilde linux gelitştiriciliğinden anlamayan kişileri getirip o harika python tabanlı paket ve servis sistemini bırakıp debian tabanına geçmesiyle bu belkide modern zamanların en başarılı linux dağıtımı tarihin tozlu raflarına karışmıştır.

Tavsiye etmiyorum kullanacaksanız gidin ayağı yere basan başka köklü dağıtımları kullanın, şuan ki haline harcanan her saniye israftır.

eğer pisi paket yöneticisi gerçekten söylendiği gibi harika olsaydı dünyadaki diğer bağımsız linux toplulukları geliştirmeye devam ederdi. illa devlet desteği gerekmiyor.
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myalperen 2 yıl
Hayvanat bahçesi müdürü atandı, milli savunma sanayinde çalışan mühendisler evlerinde bir şekilde tüpü açık unutarak(?) öldü. Pardus projesi ekibi dağıtıldı, çünkü birileri Microsoft'a milyonlarca $ lisans parası ödetmek istedi. Fatih projesi yapacağız dediniz onu pardus ile eşzamanlı çalışır şekilde yapsaydınız Microsoft'a lisans parası ödemekten kurtulurdunuz kalan parayla da bütçeniz olmadığı için(!) 5 kuruş yardım yapmadığınız anadolu liselerine bakım yapıp kolu olmayan kapıları değiştirebilir, peçete olmayan tuvaletlere peçete koyabilirdiniz.
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FatihAsl 2 yıl myalperen
myalperen

Hayvanat bahçesi müdürü atandı, milli savunma sanayinde çalışan mühendisler evlerinde bir şekilde tüpü açık unutarak(?) öldü. Pardus projesi ekibi dağıtıldı, çünkü birileri Microsoft'a milyonlarca $ lisans parası ödetmek istedi. Fatih projesi yapacağız dediniz onu pardus ile eşzamanlı çalışır şekilde yapsaydınız Microsoft'a lisans parası ödemekten kurtulurdunuz kalan parayla da bütçeniz olmadığı için(!) 5 kuruş yardım yapmadığınız anadolu liselerine bakım yapıp kolu olmayan kapıları değiştirebilir, peçete olmayan tuvaletlere peçete koyabilirdiniz.

Fetö temizlendikçe bunların yapılacağına ümidim var.
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Audi383848 2 yıl
Şu hıyar mikrozorttan kurtuluruz artık.Bir vmware'da kullanayım.
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