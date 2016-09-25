HAVELSAN ve TÜBİTAK ortaklığıyla PARDUS’un yaygınlaştırılması sağlanacak

TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtım işletim sistemi olan PARDUS'un yaygınlaştırılması adına işbirliğine giden HAVELSAN, 09 Eylül 2016 tarihinde imzalanan anlaşma ile resmi kurumsal dönüşüm ortağı olduğunu duyurdu.

İşbirliği neticesinde hazırlanan uygulama planına göre PARDUS öncelikle HAVELSAN olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kurumlarda ve Milli Savunma Bakanlığı’nda yaygınlaştırılacak.

İşletim sisteminin bakımı ve yeni özelliklerinin geliştirilmesi konusunda da bundan böyle HAVELSAN ile TÜBİTAK ortak çalışma yürütecek. Öncelikli kurumların ardından PARDUS'un diğer kamu kurumlarında yaygınlaştırılmasına devam edilecek. İlk versiyonu 2003 yılında piyasaya sürülen PARDUS’un şu ana kadar 5 ana ve 2 kurumsal sürümü bulunuyor.

http://www.havelsan.com.tr/TR/Main/haber/4441/pardus%E2%80%99u-havelsan-yayginlastiracak