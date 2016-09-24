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Facebook Messenger’da sohbetlere anket ekleme özelliği geldi

Yayınlanan son güncelleme ile anket özelliğine kavuşan Facebook Messenger’da artık grup sohbetlerinde arkadaşlarınızın fikirlerini oylama yöntemiyle alabileceksiniz.
2 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook Messenger’da sohbetlere anket ekleme özelliği geldi
 
Yaklaşık iki ay önce 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başaran Facebook Messenger yeteneklerini arttırmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda iletileri uçtan uca şifrelemeye başlayan servise ayrıca kendi kendini imha eden süreli mesajlar gelmişti.
Bu kez anket özelliğine kavuşan uygulamada artık arkadaşlarınızın bir konu hakkındaki fikirlerini oylama yöntemiyle alabileceksiniz. Konuşma penceresinin hemen altına eklenen anket simgesine tıkladıktan sonra soruyu ve şıkları girmeniz yeterli. Hangi kullanıcının hangi seçeneğe oy verdiğinin görülebildiği anketler sayesinde uzun süren tartışma içerikli mesajların azaltılması hedefleniyor.
Diğer taraftan para gönderme fonksiyonunu yenileyen Facebook’ta artık sohbet sırasında "para" kelimesi geçtiğinde ekranda otomatik olarak "Para gönder" butonu beliriyor. Örneğin arkadaşınıza "200 TL para göndereceğim." yazdığınız takdirde uygulama devreye girerek anında para transferi yapmanızı mümkün hale getirecek. Kademeli olarak hayata geçirilen yeniliklerin kısa süre içerisinde tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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DH Misafiri 2 yıl
gereksiz bi program browserdan griyorsun zaten face e programa gerek yok
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alemburda34 2 yıl
Iyi hos ozellik getiriyorlar ama bazilari asiri gereksiz ve telefondan harcadigi ram miktari yukseliyor. Umarim whatsapp'da eklenen yeni ozellikler yuzunden uygulama acilis hizi vs etkilenmez.
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Barni Moloztaş 2 yıl
İyi oldu bu ama uygulama cidden çöp ramı sömürüyor
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wustti 2 yıl
facebook uygulamasıyla birlikte çok şarj harcıyor ve yüksek bağlantı kalitesi istiyor videolu ve sesli aramalarda o yüzden ikisini de uzun süredir kullanmıyorum. telefonuma dahi kurmuyorum.
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Umutcan 2 yıl
Messengerı ayarlardan çevrimdışı yapsanız da sizi telefonunuz internete bağlıyken facebookta karşı tarafa sürekli online gösteriyor, en basit özelliği çalışmazken neden kullanayım ki?
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bkaakco 2 yıl
Android tarafında bununla ilgili henüz bir güncelleme yok.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Buna getireceğine Whatsapp'a getireydi iyiydi.
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