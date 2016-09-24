Facebook Messenger’da sohbetlere anket ekleme özelliği geldi

Bu kez anket özelliğine kavuşan uygulamada artık arkadaşlarınızın bir konu hakkındaki fikirlerini oylama yöntemiyle alabileceksiniz. Konuşma penceresinin hemen altına eklenen anket simgesine tıkladıktan sonra soruyu ve şıkları girmeniz yeterli. Hangi kullanıcının hangi seçeneğe oy verdiğinin görülebildiği anketler sayesinde uzun süren tartışma içerikli mesajların azaltılması hedefleniyor.

Diğer taraftan para gönderme fonksiyonunu yenileyen Facebook’ta artık sohbet sırasında "para" kelimesi geçtiğinde ekranda otomatik olarak "Para gönder" butonu beliriyor. Örneğin arkadaşınıza "200 TL para göndereceğim." yazdığınız takdirde uygulama devreye girerek anında para transferi yapmanızı mümkün hale getirecek. Kademeli olarak hayata geçirilen yeniliklerin kısa süre içerisinde tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.