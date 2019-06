HD kamera ile bisiklet farını birleştiren Fly12, Kickstater hedefine ulaştı

Bisiklet kullanıcıları için özellikle akşam saatlerinde far kullanımı büyük önem taşıyor. Hem yolun rahat görülebilmesi ve hem de aktif trafik içerisinde seyreden diğer araçların uyarılması için hayati önem taşıyan far birimleri yanında, artık olası kazalarda kanıt olması açısından bisikletçiler farklı kameralar modelleri de kullanıyor. Bu iki faydalı birimi bir araya getiren Fly12 ise, Kickstarter üzerinde koyduğu 245,000$ hedefi 374,266$ seviyesine getirerek ciddi bir talep görüyor.

Tek gövdede hem far hem de kamera birimi taşıyan Fly12, far birimiyle maksimum 400 lümen parlaklık ortaya koyabilirken, kamera birimiyle ise Full HD 1920x1080 piksel saniyede 30 kare videolar kaydedebiliyor. 130 derecelik geniş açı görüntü sağlayan bir lensle gelen kamera, kayıtları sürekli olarak üst üste yazmasıyla da hafıza kartının dolması gibi bir problemi yaşatmıyor ve bu şekilde kaydına sürekli devam ederek olası kazaların kaçırılmasını önlüyor. Kamera ve aydınlatma işlemleri için gereken gücünü 5200 mAh gücünüdeki dahili lityum-iyon bataryasından alan Fly12, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla kamera / far (Parlak) modunda 6 saat, 400 lümen / kamera modunda 2 saat, sadece kamera modunda ise 10 saat aktif kullanım süresi sunabiliyor. 209 gram ağırlığıyla çok büyük bir ek yük getirmeyen ürün, Wi-Fi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileriyle de çekilen içeriklerin paylaşılması noktasında akıllı telefonlardan yararlanabiliyor.

Yapılacak en az 300$ bağış miktarıyla (Şimdilik gönderim listesinde Türkiye yok) 2015 Kasım ayında elde edilebilen Fly12'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

