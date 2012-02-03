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HP 1040 ve 1050 faks makinelerini geri çağırıyor

7 yıl
8b
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Çevre Birimleri
enderc
Haber Editörü
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Tarihinde geri çağırma olayları bir hayli sık görülen Hewlett-Peckard, yine bir geri çağırmayla karşı karşıya. Özellikle dizüstü bilgisayar pillerinden dolayı geçmişte sık sık başı derde giren HP, bu kez de 2 adet faks makinesini geri çağırıyor.

Yapılan açıklamaya göre HP 1040 ve 1050 model numaralı bu faks cihazlarının düşük bir ihtimal de olsa alev alma riski taşıması. 2004 ve 2011 yılları boyunca satılan 1.1 milyon faks cihazının arasından resmi kayıtlara geçen yanma hadiselerinin sayısı 7 olarak belirtilmiş. Resmiyete dökülen olay sayısı az gibi gözükse de HP durumu ciddiye alıyor ve bu model faks cihazına sahip kullanıcılara geri ödeme yapıyor. Şayet bu ürünlerden birine sahipseniz söz konusu geri ödeme için Hewlett-Peckard ile telefon üzerinden iletişime geçmelisiniz.

http://www.engadget.com/2012/02/03/hp-recalls-1040-and-1050-fax-machines/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 7 yıl
ARÇELİK marka çamaşır makinem arızalandı servise gönderdim garantisi bitmişti ve 100 tl ödeme yaptım makine dahada fazla arızalı olarak tekrar döndü.tekrar gönderdim 50 tl daha istediler bende vermedim eski haline getirip para iadesi yaptılar , şu anda makine anası ağlamış vaziyette evde duruyor. Hp büyük firma...
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met@lrock 7 yıl
alevmi alıyormuş :O
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E_Aydin35 7 yıl
Hatalarını düzeltmesi iyi yine..Hp'ye yakışanıda bu olur.
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batkent 7 yıl
Forum donanım çok yavaşsın bu haber çıkalı 1 2 ay oluyor
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umutarslan.com 7 yıl
bu sabah baktım benim fax makinesi evden çıkıp gidiyor.. Nereye ulen dedim.Abi Emir büyük yerden hp çağırdı dedi :p
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