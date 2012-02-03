HP 1040 ve 1050 faks makinelerini geri çağırıyor

http://www.engadget.com/2012/02/03/hp-recalls-1040-and-1050-fax-machines/

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Tarihinde geri çağırma olayları bir hayli sık görülen Hewlett-Peckard, yine bir geri çağırmayla karşı karşıya. Özellikle dizüstü bilgisayar pillerinden dolayı geçmişte sık sık başı derde giren HP, bu kez de 2 adet faks makinesini geri çağırıyor.Yapılan açıklamaya göre HP 1040 ve 1050 model numaralı bu faks cihazlarının düşük bir ihtimal de olsa alev alma riski taşıması. 2004 ve 2011 yılları boyunca satılan 1.1 milyon faks cihazının arasından resmi kayıtlara geçen yanma hadiselerinin sayısı 7 olarak belirtilmiş. Resmiyete dökülen olay sayısı az gibi gözükse de HP durumu ciddiye alıyor ve bu model faks cihazına sahip kullanıcılara geri ödeme yapıyor. Şayet bu ürünlerden birine sahipseniz söz konusu geri ödeme için Hewlett-Peckard ile telefon üzerinden iletişime geçmelisiniz.