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HP Windows 8 yüklü Intel ve ARM işlemcili tabletler üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılını webOS ve uyumlu cihazlar konusundaki büyük hayalkırıklığı ile kapatan HP, üzerine bir de tepe yöneticisi değişikliği yaşamıştı. Bir süredir mobil cihaz çalışmaları hakkında fazla gündeme gelmeyen HP'nin yeni tepe yöneticisi Meg Whitman yeni yıl planları hakkında bilgiler verdi.
HP, Windows 8 işletim sisteminin muhtemel çıkış tarihi olan yılın 4. çeyreğinden itibaren tablet pazarına Windows 8 ürünler ile yeniden giriş yapmayı planlıyor. HP'nin bilgisayar bölümü bu yıl X86 mimarisi üzerinde çalışan Windows cihazlarına odaklanacak. HP ilk etapta 2 Intel Atom işlemcili tablet piyasaya sürmeyi planlıyor.
HP, yeni netbook modellerinde gördüğümüz Intel'in Cedar Trail platformunun gelişmiş versiyonu olan 32nm fabrikasyon sürecine sahip Clover Trail platformunu yeni tabletlerinde kullanacak. Tabletlerden birisinin laptop/tablet hibridi olması bekleniyor.
Intel'in Atom işlemcileri yanında firma ARM tabanlı Qualcomm işlemcisini kullanacak bir tablet üzerinde daha çalışıyor. Bu tablet de Windows 8 işletim sistemini barındıracak.
Intel işlemcili tabletlerin Aralık ayında piyasaya çıkacağını belirten Whitman, Qualcomm işlemcili tablet için şimdilik bir zaman veremeyeceğini belirtti.
HP'nin 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte bir Windows 8 tableti üzerinde çalışmalara devam ettiği endüstri kaynaklarından sızdırılan bilgiler arasında yer almıştı. Ancak HP'den bununla ilgili resmi bir doğrulama gelmedi.

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Rainbow6 7 yıl
win8 problemsiz cikarsa hp bu urunle yeniden cikis yapabilir kaybettiklerini geri kazanabilir mi bilmiyorum ama zararini bi nebze kapatir gibi geliyor bana ... tabi hersey win8 in vaatlerine bagli genelde microsoftun iyi kotu gibi bi urun siralamasi var su anki win7 iyi simdi sirada kotu urun var :) tabi bu sirayi kirmasini umit ediyorum
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E_Aydin35 7 yıl
Hp iyi bir çıkarsa iyi olur..Özlemişiz hp markalı ürün görmeyi..
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alp0007 7 yıl
Sektöre bir girip bir çıkan HP marka imajı iyi olmasına rağmen bana güven vermiyor.
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lordrdley 7 yıl
latife geçtim hemen eksilemeyin :p
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lordrdley 7 yıl
ana bu da bir "Ekrem Çukurca" haberi imiş.Çok gidiyosunuz yazarımızın üstüne yok Apple fanı yok çok taraflı diye. Aşıyor kendini farkına varın =)
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erci501 7 yıl
Hp ve win8 ilk tabletim olabilir ama ekranlar büyümeli
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erci501 7 yıl
Hp ve win8 ilk tabletim olabilir ama ekranlar büyümeli
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