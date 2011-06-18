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HP, dizüstü üretiminin bir kısmını Japonya'ya kaydırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin pazarındaki ucuz hammadde ve işçilik son yıllarda teknoloji firmalarının üretim tesislerini buraya kaydırmalarına neden olmuştu. Üretim maliyetleri düşen firmalar böylece daha uygun fiyatlarla ürünlerini tüketici ile buluşturabiliyordu. Ancak yükselen Çin trendinde garip gelişmeler yaşanıyor.
Japon Nikkei gazetesine göre HP, önümüzdeki bir kaç ay içerisinde dizüstü bilgisayar üretim tesislerinden bazılarını Çin'den Japonya'ya kaydıracak. Tokyo şehri yakınlarındaki Akishime bölgesine konuşlanacak fabrika Japonya'da satılan tüm bilgisayar satışlarını karşılayacak.
Japonya'daki devasa depremin ardından tesisleri büyük zarara uğrayan firmaların tersine HP tüm riskleri alarak Japonya'ya yatırım yapıyor. Japonya'da işçilik maliyetleri Çin'e göre 4 kat daha fazla. Buna rağmen HP kurulacak fabrikadaki istihdam sayısını %50 artırdı ve sayı 450'ye çıktı.
Kaliforniyalı firmanın büyük risk almasındaki sebep ise Japonya'da satılan ürünlerin uzun kargo sürelerini yarıya indirmek, dizüstü fiyatlarını belirli bir seviyede tutmak ve Japon pazarında daha fazla etkiye sahip olmak. Hali hazırda HP Japon pazarının %10'unu elinde tutuyor ve üretimde 5. sırada. Acaba bu Çin'de üretim yaparak maliyeti ucuza getirmek modasının yavaş yavaş sona erdiğini mi gösteriyor?

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müntekim 8 yıl
Basit bir montaj hattı kurup ürünlerin üzerine japon malı yazdırmak istiyor olabilir.Son işlem noktası genelde menşei olarak basılabiliyor. Montajıda olabildiğince otomatik yaparlarsa problem kalmaz.
Kargo, muhtemel vergi indirimleri vs gibi konularda gözardı edilemez
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f(x) 8 yıl
Japonya teknoloji merkezi zaten iyi ciro yapar orada...
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acbold 8 yıl
mehmednaim
Japon müşteriler kaliteli üretilmiş malı tarcih ediyor demek ki. Yıllarca Made in Japan yazısını tercih ettik ve şahsen ben hala tercihimi o yonde kullanıyorum, HPnin Japonyada ürettiği ürünleri bu taraflara getireceğini zannetmiyorum ama ürettikleri diğer şeylerde çok kaliteli olan ve bilinçli olan bir Japonya yeter onlara.

aynısını ben yazıcaktım, +1 =))
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DH Misafiri 8 yıl
toshiba karşısında tutunmaya çalışıyor ama nafile.
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Callum 8 yıl
Hiçbişe olmaz
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kımyasal 8 yıl
Bence japon komponentlerıne sevkıyat ucretlerı olmaksızın daha hızlı sekılde uretım ıcın kaydırmıslardır herhalde
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Nu.D.38 8 yıl

kımyasal

Bence japon komponentlerıne sevkıyat ucretlerı olmaksızın daha hızlı sekılde uretım ıcın kaydırmıslardır herhalde


+11111
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mehmednaim 8 yıl
Japon müşteriler kaliteli üretilmiş malı tarcih ediyor demek ki. Yıllarca "Made in Japan" yazısını tercih ettik ve şahsen ben hala tercihimi o yonde kullanıyorum, HP'nin Japonya'da ürettiği ürünleri bu taraflara getireceğini zannetmiyorum ama ürettikleri diğer şeylerde çok kaliteli olan ve bilinçli olan bir Japonya yeter onlara.
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