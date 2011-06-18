HP, dizüstü üretiminin bir kısmını Japonya'ya kaydırıyor





Çin pazarındaki ucuz hammadde ve işçilik son yıllarda teknoloji firmalarının üretim tesislerini buraya kaydırmalarına neden olmuştu. Üretim maliyetleri düşen firmalar böylece daha uygun fiyatlarla ürünlerini tüketici ile buluşturabiliyordu. Ancak yükselen Çin trendinde garip gelişmeler yaşanıyor.

Japon Nikkei gazetesine göre HP, önümüzdeki bir kaç ay içerisinde dizüstü bilgisayar üretim tesislerinden bazılarını Çin'den Japonya'ya kaydıracak. Tokyo şehri yakınlarındaki Akishime bölgesine konuşlanacak fabrika Japonya'da satılan tüm bilgisayar satışlarını karşılayacak.

Japonya'daki devasa depremin ardından tesisleri büyük zarara uğrayan firmaların tersine HP tüm riskleri alarak Japonya'ya yatırım yapıyor. Japonya'da işçilik maliyetleri Çin'e göre 4 kat daha fazla. Buna rağmen HP kurulacak fabrikadaki istihdam sayısını %50 artırdı ve sayı 450'ye çıktı.

Kaliforniyalı firmanın büyük risk almasındaki sebep ise Japonya'da satılan ürünlerin uzun kargo sürelerini yarıya indirmek, dizüstü fiyatlarını belirli bir seviyede tutmak ve Japon pazarında daha fazla etkiye sahip olmak. Hali hazırda HP Japon pazarının %10'unu elinde tutuyor ve üretimde 5. sırada. Acaba bu Çin'de üretim yaparak maliyeti ucuza getirmek modasının yavaş yavaş sona erdiğini mi gösteriyor?