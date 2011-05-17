HP ince profilli tasarımıyla öne çıkan 23-inç monitörünü duyurdu

Endüstride ilk defa WiFi desteği ile adaptör gerektirmeden kullanılabilen kablosuz fare hazırlayan HP, yeni donanımlarını lanse etmeye devam ediyor. Üreticiler arasında incelik ve şıklık yarışının yaşandığı monitör pazarı için yoğun bir çalışma içerisinde olan HP, tasarımıyla dikkat çeken x2301 isimli yeni monitörünü duyurdu. 23-inç boyutunda olan ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunan monitörde TN panel kullanılıyor ve LED backlit teknolojisine yer veriliyor.

Güç ve görüntü bağlantılarıyla ilgili tüm komponentlerin ayak kısmına taşınmasıyla 9.8mm gibi dikkat çekici bir kasa kalınlığına ulaşılan monitör, %72 renk gamut desteği sunuyor. Tepki süresi 3ms, karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi de 250cd/m2 olarak açıklanan monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. İnce profilli yapısı, tasarımı ve Full HD desteği ile öne çıkan HP x2301, 10 Haziranda 279.99 dolar seviyesinden satışa sunulacak.