HP notebook bataryalarını geri çağırıyor

Hp geçtiğimiz haziran ayındaki 41.000 geri çağırmaya ek olarak 101.000 bataryasını daha geri çağırdı. Söz konusu bataryalar 2013 yılı mart ayı ile geçtiğimiz yılın ekim arasında satılan HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario ve HP Pavillion cihazlarda bulunuyor. Olayla ilgili olarak ABD’nin Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, tüketicilerin can ve mal güvenliği için ilgili cihazları kullanan vatandaşlarından geri dönüşüm yapılana kadar bataryalarını cihazlarından ayırmaları ve bu şekilde kullanmaya devam etmelerini istedi.

Etkilenen Kısım %1'in Altında

Bataryayla ilgili sorun akıllara hemen Samsung’un Galaxy Note 7’deki yaşadığı sorunları getirirken bir Hp sözcüsü belirtilen zaman aralığında satılan cihazlardan %1’inden azının sorundan etkilendiğini açıkladı. Ayrıca Hp, bataryaların aşırı ısınmasına dair aldıkları raporda bunun 1.000 $’lık mal zararına yol açtığını aktardı.

Daha Önce de Geri Çağırma Yaşanmıştı

2014 yılında da 2010-2012 yılları arasında satılan notebooklarının güç kablolarında meydana gelen aşırı ısınmayla gündeme gelmiş, bu kapsamda Amerikada 5.5 milyon ve Kanada da 450.000 kablonun değişimini ücretsiz yapmıştı. Değişim için HP’nin açtığı destek sayfasına ise Hatırlayacağınız üzere firma,yılında dayılları arasında satılan notebooklarının güç kablolarında meydana gelen aşırı ısınmayla gündeme gelmiş, bu kapsamdavekablonun değişiminiyapmıştı. Değişim için HP’nin açtığı destek sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Güncelleme:

Tarafımıza ulaşan HP'nin resmi açıklamasını aynen aktarıyoruz;

HP, bazı ülkelerin düzenleyici kurumları ile yapılan işbirliği kapsamında, 2016 Haziran ayında dünya genelinde uyguladığı “gönüllü geri çağırma ve değiştirme” programını 24 Ocak 2017 tarihinde, belirli bazı dizüstü bilgisayar pillerini kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurmuştur. Bu geri çağırma, HP’nin Mart 2013 ile Ekim 2016 tarihleri arasında dünya genelinde satılan lityum-iyon pillere sahip dizüstü bilgisayarlarını kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde satılan HP dizüstü bilgisayarlarının yüzde 1’inden daha az kısmı, piller ile ilgili bu durumdan etkilenmiştir. HP, etkilenen bu pilleri ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir. HP, müşterilerine “HP Battery Recall” sayfası üzerinden pillerinin bu programa dahil olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etmektedir. http://www.HP.com/go/batteryprogram2016

http://www.theverge.com/2017/1/25/14384052/hp-laptop-battery-recall-2017