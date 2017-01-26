Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP notebook bataryalarını geri çağırıyor

Hp bazı dizüstü cihazlarındaki bataryalarını aşırı ısınma sebebiyle geri çağırdı. 101.000 adet bataryanın değişim çerçevesinde dönmesi beklenirken, firma dönüşüm için hazırlıklara başladığını belirtti
2 yıl
3,4b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hp geçtiğimiz haziran ayındaki 41.000 geri çağırmaya ek olarak 101.000 bataryasını daha geri çağırdı. Söz konusu bataryalar 2013 yılı mart ayı ile geçtiğimiz yılın ekim arasında satılan HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario ve HP Pavillion cihazlarda bulunuyor. Olayla ilgili olarak ABD’nin Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, tüketicilerin can ve mal güvenliği için ilgili cihazları kullanan vatandaşlarından geri dönüşüm yapılana kadar bataryalarını cihazlarından ayırmaları ve bu şekilde kullanmaya devam etmelerini istedi.

Etkilenen Kısım %1'in Altında 

Bataryayla ilgili sorun akıllara hemen Samsung’un Galaxy Note 7’deki yaşadığı sorunları getirirken bir Hp sözcüsü belirtilen zaman aralığında satılan cihazlardan %1’inden azının sorundan etkilendiğini açıkladı. Ayrıca Hp, bataryaların aşırı ısınmasına dair aldıkları raporda bunun 1.000 $’lık mal zararına yol açtığını aktardı.

Daha Önce de Geri Çağırma Yaşanmıştı

Hatırlayacağınız üzere firma, 2014 yılında da 2010-2012 yılları arasında satılan notebooklarının güç kablolarında meydana gelen aşırı ısınmayla gündeme gelmiş, bu kapsamda Amerikada 5.5 milyon ve Kanada da 450.000 kablonun değişimini ücretsiz yapmıştı. Değişim için HP’nin açtığı destek sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Güncelleme:
Tarafımıza ulaşan HP'nin resmi açıklamasını aynen aktarıyoruz;
HP, bazı ülkelerin düzenleyici kurumları ile yapılan işbirliği kapsamında, 2016 Haziran ayında dünya genelinde uyguladığı “gönüllü geri çağırma ve değiştirme” programını 24 Ocak 2017 tarihinde, belirli bazı dizüstü bilgisayar pillerini kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurmuştur. Bu geri çağırma, HP’nin Mart 2013 ile Ekim 2016 tarihleri arasında dünya genelinde satılan lityum-iyon pillere sahip dizüstü bilgisayarlarını kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde satılan HP dizüstü bilgisayarlarının yüzde 1’inden daha az kısmı, piller ile ilgili bu durumdan etkilenmiştir. HP, etkilenen bu pilleri ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecektir. HP, müşterilerine “HP Battery Recall” sayfası üzerinden pillerinin bu programa dahil olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etmektedir. http://www.HP.com/go/batteryprogram2016

http://www.theverge.com/2017/1/25/14384052/hp-laptop-battery-recall-2017 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mila12 1 yıl
En son yapılan probook seri için yapılan çağırmalarda batarya LG tarından üretilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Fetö yaptı derler olay kapanır Türkiye için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yahyaardadur 2 yıl
Tüh ya bataryam değişecek diye sevinmiştim kendisi şu an ölü de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem650 2 yıl
bataryaları üreten firma aynı olunca sorun domino etkisi gibi tüm firmalarda olması normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 2 yıl
Kontrol ettim temiz çıktı. Eğer yaklaşık 2 yıldır kullandığım cihazın bataryası tehlikeli çıksaydı benden çok sağlam bir küfür yemişlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 2 yıl
batarya değişim kervanına hp de katıldı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iOS'te güvenlik açığı bulan PTT çalışanı Apple'ın sitesine adını yazdırdı 2 yıl Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor 2 yıl Snapdragon 820’li Samsung Galaxy Tab S3 benchmark skorlarında göründü 2 yıl Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi 2 yıl macOS’e mavi ışık azaltma özelliği (Night Shift) geliyor 2 yıl AppStore'da beklenen yenilik: uygulamalar içerden oylanabilecek 2 yıl Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu 2 yıl Apple, Hindistan pazarındaki en iyi yılını geçirdi 2 yıl Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir! 2 yıl Müzik kasetleri geri dönüyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ortaya çıktı: İşte detaylar 2 yıl Türk geliştiricilerden özgün bir deneme 2 yıl Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı 2 yıl HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı 2 yıl Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek 2 yıl Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor 2 yıl Sony'den Xperia Şov: Yoshino, BlancBright, Keyaki, Hinoki, Mineo 2 yıl iOS 10.3′te keşfedilen gizemli klavye Apple’ın sürprizini ortaya çıkardı 2 yıl Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor 2 yıl Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HP notebook bataryalarını geri çağırıyor Sonraki Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi 2 yıl Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor 2 yıl CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır 2 yıl Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti 2 yıl VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor 2 yıl Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı 2 yıl Gigabyte GTX1050Ti G1 Gaming incelemesi "Süper sessiz, Full HD oyuncu kartı" 2 yıl Qualcomm birinci çeyrek finans sonuçlarında beklenmedik değişim 2 yıl Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok 2 yıl Samsung, Google ile dijital asistanını geliştirmek için çalışabilir 2 yıl Razer BlackWidow yenilendi 2 yıl Teknoloji dünyasında sürpriz: Hugo Barra Facebook’ta 2 yıl Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı 2 yıl Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor 2 yıl Samsung Galaxy S8, Infinity Display’e sahip olacak 2 yıl Ghost Recon Wildlands'i denedik ilk izlenim videosu 2 yıl Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı 2 yıl iOS 10.3 ile cihazlar Apple’ın yeni dosya sistemine geçecek 2 yıl Işığın “ses duvarı” benzeri bir iz bıraktığı tespit edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim