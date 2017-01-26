Teknoloji dünyasında sürpriz: Hugo Barra Facebook’ta

Uzun yıllar Google’da çalıştıktan sonra sürpriz bir kararla Xiaomi çatısı altına giren Hugo Barra, burada önemli işler başarmıştı. Sonrasında yine sürpriz bir kararla Xiaomi’den de ayrılmış ve Silikon Vadisi’ne geri döneceğini açıklamıştı. Barra’nın transfer olduğu firma ise başka bir sürpriz oldu.

Sanal Gerçeklik İçin Çalışacak

Herkes Barra’nın Google’a veya en azından akıllı telefon pazarı ile ilgili bir firmaya geri döneceğini düşünüyordu. Son dakika gelişmesini ise Mark Zuckerberg duyurdu. Evet, Hugo Barra sanal gerçeklik çalışmalarını yönetmek üzere Facebook bünyesine katıldı.

Hugo Barra, Facebook bünyesindeki tüm sanal gerçeklik çalışmalarını yönetecek. Buna Oculus de dahil. Barra zaten uzun süredir sanal gerçeklik konusunda ciddi adımlar atılmasını savunuyordu. Muhtemelen Xiaomi içerisinde kendisini tatmin edecek derecede bir proje olmadığı için Silikon Vadisi’ne dönme kararı aldı. Haliyle Facebook şu anda sanal gerçeklik konusunda en ciddi çalışmaları yapan birkaç firmadan biri durumunda.

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Hugo Barra gelecekte ne tür projelerle karşımıza çıkacak bilemiyoruz ancak Xiaomi dönemi boyunca şirket imajını baştan aşağı değiştirmiş ve üretilen elektronik cihazlarda da belli standartları oturtmuştu. Yine aynı başarıyı gösterecektir.