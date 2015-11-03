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HP resmen ikiye bölündü

Yıllar boyunca gelişen ve yönetilmesi zor büyüklüklere ulaşan firmaların verimlilik adına bölünmeler yaşadığına şahit oluyoruz. Sony'den sonra HP de iki ayrı şirket olarak yoluna devam edecek.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HP resmen ikiye bölündü


Uzun bir süredir yeniden yapılanma süreci içerisinde olan ve patron Meg Whitman önderliğinde verimli olma adına bölünme kararı alan HP, bu hafta itibariyle resmi olarak iki ayrı şirkete bölündü. 1939 yılından bu yana faaliyette olan firma tarihinde ilk kez bu denli büyük bir değişim süreci yaşıyor. 

Yeni alınan karar gereği Hewlett Packard; HP Inc. ve Hewlett Packard Enterprise olarak ikiye ayrıldı. İki firmanın hitap ettiği alanlar artık birbirinden tamamen farklı durumda. Böylece hem yönetim hem de çalışan kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılabilecek ve pazarda daha hareketli olunması sağlanacak. 

Adından da anlaşılacağı üzere Hewlett Packard Enterprise kurumsal bilgisayar sistemleri, yazılımlar ve teknik hizmetlere odaklanacak. HPE'nin patronluğu Meg Whitman üstleniyor. HP Inc. ise bize yani son kullanıcıya hitap ediyor. Kişisel bilgisayar ve yazıcı bölümlerini bünyesine alan firmanın patronu ise Dion Weisler oldu. HP Inc. ve Hewlett Packard Enterprise şirketleri eski şirketin kaynaklarını 50:50 şeklinde paylaştılar. Her iki firmanın gelecek yıl toplam satış geliri beklentisi 50 milyar dolar civarında.

Bilgisayar pazarında yaşanan daralmadan olumsuz etkilenen HP, yılın son çeyreğinde yüzde 4 gerileme kaydetmişti. Ayrıca gelirler ve faaliyet karlarında da yüzde 10'a varan düşüşler söz konusuydu. HP'nin yeni gelişmelere hızlı odaklanamadığı ve mobil taraftan uzak kaldığı konusunda sık sık eleştiriler gündeme gelmekteydi. HP bölündükten sonra nasıl bir ivme yakalayacak hep birlikte göreceğiz.  

http://hexus.net/business/news/corporate/87755-hewlett-packard-becomes-hp-inc-hewlett-packard-enterprise/ Yorum Yaz
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Guest-97084050D 3 yıl en beğenilen
Selo iş başında.
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dmlatmr92 3 yıl
HP mobil tarafta geç kaldı ama girmesin zaten hp marka telefon düşünemedim biran.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
batarlar inş
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BARIŞ55 3 yıl
HP Isınan HP Isınmayan

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0Kelvin 3 yıl
Agar gibi
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Patren 3 yıl
hp nin açılımımı vardı ben sadece hep hp sanırdım
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aycibin 3 yıl
kurumsalda hala iyiler ama son kullanıcısı çok azaldı
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Qonrul 3 yıl
Daha iyi iş çıkarırlar bundan sonra
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fotifoti 3 yıl
küçülerek büyüyecekler
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Guest-97084050D 3 yıl en beğenilen
Selo iş başında.
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