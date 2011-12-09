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HP son kararını verdi : webOS açık kaynak olarak yaşayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin mobil cihaz pazarında iddialı olmak adına Palm şirketini satın aldıktan sonra adını değiştirerek geliştirmeye başladığı webOS işletim sistemi sürpriz bir şekilde rafa kaldırılmış ve cihaz üretimi iptal edilmişti. O dönem HP CEO'sunun da başını yiyen olaylar zinciri sonrası yeni CEO Meg Whitman, webOS hakkında bugünü işaret ederek bir karar vereceklerini belirtmişti.

Bugün yaptığı açıklamada Whitman, webOS işletim sisteminin bundan sonra açık kaynak toplulukları ile birlikte geliştirileceğini, işletim sistemini kullanmak isteyen üreticilerin ve hali hazırdaki webOS cihaz kullanıcılarının bundan faydalanacağını duyurdu.

HP teknoloji şefi Sam Greenblatt ise masadaki tüm olası opsiyonları değerlendirdiklerini ve hem teknoloji endüstrisi için hem de HP için en iyi kararın bu olduğuna inandıklarını belirtti.

Cihaz üretimi konusunda ise HP iptal kararının devam edeceğini vurguladı. Buradan firmanın ileride webOS için cihaz üretme niyetinden vazgeçmediğini anlayabiliriz ancak gelecekte ne olacağını şimdilik kestirmek zor.

Greenblatt ayrıca pek çok firmanın yazılımı büyük bir ilgiyle takip ettiğini vurguluyor. Ancak firma ismi vermekten kaçınıyor. Açıklamalara bakıldığında açık kaynak da olsa HP mobil platformunu elinde tutmakta kararlı. Ancak tüm enerjisini odaklayamayacağı için bunu açık kaynak geliştiricileriyle ortaklaşa yapacak. Firma cihaz üretimi için de açık kapı bırakmayı ihmal etmiyor.


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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Eğer herkes teknolojiyi takip etseydi ve yazılıma meraklı olsaydı bu işletim sisteminin ne kadar güzel çalıştığını ve çok güzel bir arayüze sahip olduğu fark edecekti ama ne yazık ki olmadı..Açık kaynak olması tamamen unutulmasından daha iyi ama bu şekilde geniş kitlelere yayılması imkansız umarım tanıdık bildik bir firma(HTC,LG,SONY...)sistemi Hp den alır ve geliştirir..Her ne kadar Google ın motorolayı almasındaki asıl amaç patent zenginliği olsa da google ileride ((yakın zamanda olamaz çünkü yalnızca motorola ile şimdiki gibi onlarca firmanın ulaştığı satış rakamına ulaşması imkansız)) yoluna motorola ile devam etmek isteyebilir bu durumda diğer üreticilerin eli boş kalır ve bunun olamaması için Webos un çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum ama bu işler kolay değil yeni bir işletim sistemini büyütmek,başarılı kılmak kolay olsaydı zaten palm yapardı,hp yapardı...Ama ne yapayım sistem gerçekten çok güzel, araya gitmesine nasıl müsaade ediyorlar anlamıyorum...
Eğer herkes teknolojiyi takip etseydi ve yazılıma meraklı olsaydı bu işletim sisteminin ne kadar güzel çalıştığını ve çok güzel bir arayüze sahip olduğu fark e...
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Batuist 7 yıl
çok iyi bir karar vermiş.. açıkcası bu işletim sistemi çok hoş bir işletim sistemi olmasının yanında umudumda vardı bundan ama tutunamadı yada iyi pazarlanamadı.. ama bu girişim iyi oldu.. HTC HD2ye bir bunu port etmediler etselerdi kullanırdım ne güzel.. açık kaynak olunca o da olur umarım..
1 Yanıt Yanıtla
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IL EST MON COCAINE 7 yıl Batuist
Batuist

çok iyi bir karar vermiş.. açıkcası bu işletim sistemi çok hoş bir işletim sistemi olmasının yanında umudumda vardı bundan ama tutunamadı yada iyi pazarlanamadı.. ama bu girişim iyi oldu.. HTC HD2ye bir bunu port etmediler etselerdi kullanırdım ne güzel.. açık kaynak olunca o da olur umarım..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC Evo ya port etmişler ama yazıda belirttiğine göre henüz bitmiş bir port değil ancak kısa sürede geliştiriciler indirilebilir bir sürüm yapar bence...
theverge.com/...
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darkaura 7 yıl
degisimi herkezden once gorup herkezden once piyasaya giren kazaniyor. android ilk ciktiginda uzun sure supheyle karsilandi. hatta iphone bile ilk ciktiginda bu kadar pahali telefonu kim alir dendi. iphone un basarisi ortada. androidde son bir kac senede kendine yer edinip zirveye ulasti.
ama hp gibi piyasa dinamikleri oturdukdan sonra olaylari ancak kavrayip aceleyle yeni isletim sistemini piyasaya surerseniz, elinizdeki urun ne kadar iyi olursa olsun ancak bu kadar basarili olabilir. bir isletim sisteminin kendini kabul ettirmesi yillar aliyor. microsoftun onca kaynagina, tecrubesine ve gayretine ragmen windows phone bile hala yer edinebilmis degil.
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alibotan 7 yıl
Kaynak kodu yayimlansin bakalim hangi cihazlara port edilmeye baslanacak ins. galaxy s 2 ye port ederler hep videolarda gorduk birde deneme sansimiz olsa cok iyi olur..
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sedatkuran 7 yıl
WEBOS anroit ten çok üstün bir işletim sistemi kararlılık hız kullanım kolaylığı vs. on numara.
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S 7 yıl
iyi güzelde androidle kıyaslanamaz.
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isagold 7 yıl
Ellerinde hp touchpad olanlar için oldukça sevindirici bir haber webos gerçekten kolay bir kullanım ara yüzüne sahip htc ve lg nin webosla ilgilendiğini okumuştum android ve ios a rakip olabilecek tek işletim sistemi olması herhalde bu açıklamadan sonra üreticilerin dikkatini bu yöne çekecektir
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Pardus Linux 7 yıl
Açık kaynak olması her zaman iyidir fakat yinede düzgün bir şekilde geleşebilmesi için arkasında büyük bir firmanın olması şart mesela Android'te açık kaynak fakat Google'ın desteği olmasa bu günleri görmesi imkansız olurdu, HP işi beceremedi ama verdiği son karar muhteşem olmuş bu şekilde Android'e çok daha sıkı bir rakip konumuna gelebilir fakat bir şekilde HTC, Samsung, LG, SE gibi firmaların işletim sisteminin potansiyelini farkedip kullanmaları gerekiyor ki bir yerlere gelebilsin...
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Eğer herkes teknolojiyi takip etseydi ve yazılıma meraklı olsaydı bu işletim sisteminin ne kadar güzel çalıştığını ve çok güzel bir arayüze sahip olduğu fark edecekti ama ne yazık ki olmadı..Açık kaynak olması tamamen unutulmasından daha iyi ama bu şekilde geniş kitlelere yayılması imkansız umarım tanıdık bildik bir firma(HTC,LG,SONY...)sistemi Hp den alır ve geliştirir..Her ne kadar Google ın motorolayı almasındaki asıl amaç patent zenginliği olsa da google ileride ((yakın zamanda olamaz çünkü yalnızca motorola ile şimdiki gibi onlarca firmanın ulaştığı satış rakamına ulaşması imkansız)) yoluna motorola ile devam etmek isteyebilir bu durumda diğer üreticilerin eli boş kalır ve bunun olamaması için Webos un çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum ama bu işler kolay değil yeni bir işletim sistemini büyütmek,başarılı kılmak kolay olsaydı zaten palm yapardı,hp yapardı...Ama ne yapayım sistem gerçekten çok güzel, araya gitmesine nasıl müsaade ediyorlar anlamıyorum...
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