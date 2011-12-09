HP son kararını verdi : webOS açık kaynak olarak yaşayacak

HP'nin mobil cihaz pazarında iddialı olmak adına Palm şirketini satın aldıktan sonra adını değiştirerek geliştirmeye başladığı webOS işletim sistemi sürpriz bir şekilde rafa kaldırılmış ve cihaz üretimi iptal edilmişti. O dönem HP CEO'sunun da başını yiyen olaylar zinciri sonrası yeni CEO Meg Whitman, webOS hakkında bugünü işaret ederek bir karar vereceklerini belirtmişti.





Bugün yaptığı açıklamada Whitman, webOS işletim sisteminin bundan sonra açık kaynak toplulukları ile birlikte geliştirileceğini, işletim sistemini kullanmak isteyen üreticilerin ve hali hazırdaki webOS cihaz kullanıcılarının bundan faydalanacağını duyurdu.





HP teknoloji şefi Sam Greenblatt ise masadaki tüm olası opsiyonları değerlendirdiklerini ve hem teknoloji endüstrisi için hem de HP için en iyi kararın bu olduğuna inandıklarını belirtti.





Cihaz üretimi konusunda ise HP iptal kararının devam edeceğini vurguladı. Buradan firmanın ileride webOS için cihaz üretme niyetinden vazgeçmediğini anlayabiliriz ancak gelecekte ne olacağını şimdilik kestirmek zor.





Greenblatt ayrıca pek çok firmanın yazılımı büyük bir ilgiyle takip ettiğini vurguluyor. Ancak firma ismi vermekten kaçınıyor. Açıklamalara bakıldığında açık kaynak da olsa HP mobil platformunu elinde tutmakta kararlı. Ancak tüm enerjisini odaklayamayacağı için bunu açık kaynak geliştiricileriyle ortaklaşa yapacak. Firma cihaz üretimi için de açık kapı bırakmayı ihmal etmiyor.