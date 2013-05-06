HP, ufak işyerleri için geliştirdiği yeni ProBook dizüstü bilgisayar serisini duyurdu





HP, ufak işyerleri için geliştirdiği yeni ProBook dizüstü biligsayar modellerini duyurdu.

Firma tarafından geçtiğimiz seriye oranla %36 daha ince ve %18 daha hafif olarak hazırlanan yeni ProBook dizüstü bilgisayar modelleri, 430, 440, 450, 455, 470 isimlerine ve 13.3-inç ile 17.3-inç arası ekran boyutlarına sahipler. Uzun kullanımlarda dahi görüntüsü bozulmayacak alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış olan bilgisayarlar, işlemci tarafında Intel Haswell, Ivy Bridge ve AMD Richland çözümlerini kullanıyorlar. VGA, HDMI, Ethernet ve USB 3.0 portları da üzerlerinde unutulmayan yeni seri, ayrıca sıvı dökülmelerine karşı korumalı klavyeye sahipler.

Windows 7 ya da Windows 8 işletim sistemleri üzerine kurulan, HP tarafından 115,000 saat güvenlik testine tabi tutulan ve HP 3D DriveGuard teknolojisi ile veri güvenliği konusunda da öne çıkan ProBook ailesi, Mayıs ayında 499$'dan başlayan fiyat etiketleri ile piyasaya sunulacaklar.

http://www.engadget.com/2013/05/06/hp-redesigns-its-probook-laptops-for-small-businesses-prices-st/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget