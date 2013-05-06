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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, ufak işyerleri için geliştirdiği yeni ProBook dizüstü bilgisayar serisini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, ufak işyerleri için geliştirdiği yeni ProBook dizüstü bilgisayar serisini duyurdu

HP, ufak işyerleri için geliştirdiği yeni ProBook dizüstü biligsayar modellerini duyurdu.
Firma tarafından geçtiğimiz seriye oranla %36 daha ince ve %18 daha hafif olarak hazırlanan yeni ProBook dizüstü bilgisayar modelleri, 430, 440, 450, 455, 470 isimlerine ve 13.3-inç ile 17.3-inç arası ekran boyutlarına sahipler. Uzun kullanımlarda dahi görüntüsü bozulmayacak alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış olan bilgisayarlar, işlemci tarafında Intel Haswell, Ivy Bridge ve AMD Richland çözümlerini kullanıyorlar. VGA, HDMI, Ethernet ve USB 3.0 portları da üzerlerinde unutulmayan yeni seri, ayrıca sıvı dökülmelerine karşı korumalı klavyeye sahipler.
Windows 7 ya da Windows 8 işletim sistemleri üzerine kurulan, HP tarafından 115,000 saat güvenlik testine tabi tutulan ve HP 3D DriveGuard teknolojisi ile veri güvenliği konusunda da öne çıkan ProBook ailesi, Mayıs ayında 499$'dan başlayan fiyat etiketleri ile piyasaya sunulacaklar.

http://www.engadget.com/2013/05/06/hp-redesigns-its-probook-laptops-for-small-businesses-prices-st/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erkan0075 6 yıl
Aşağı-yukarı yön tuşları gene ufak, gene ufak.

Bugüne dek kullandığım en kullanışsız yön tuşları.

6530b ve 8560w kullanıcısı.



Sanki 6470b daha kaliteli ve pro bir görünüme sahip.


Edit: notebookreview'da yazdığına göre gövde plastik ağırlıklı.
HP's new ProBooks aren't encased in metal like some of their earlier entrants, though they do feature metal accents, and despite the extensive use of plastic, don't feel overly cheap.
1 Yanıt Yanıtla +1
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khytr89 6 yıl erkan0075
erkan0075

Aşağı-yukarı yön tuşları gene ufak, gene ufak.

Bugüne dek kullandığım en kullanışsız yön tuşları.

6530b ve 8560w kullanıcısı.



Sanki 6470b daha kaliteli ve pro bir görünüme sahip.


Edit: notebookreview'da yazdığına göre gövde plastik ağırlıklı.
HP's new ProBooks aren't encased in metal like some of their earlier entrants, though they do feature metal accents, and despite the extensive use of plastic, don't feel overly cheap.

üst kapak ve touchpadin 2 kısmı metal altı ve ekran çerçevesi plastik.. tabiki bu 4540s için geçerli.. yeni serisini pek beğenmedim çünkü bir öncekinin aynısı.. biraz inceltmeyle tasarım yaptık diyorlarsa yazıklar olsun.. nerde o eski hp dv6000 ler ya da hdx ler .. tamam dv6000 baya sorunlu bir seriydi ama hp nin en güzel kasası o diyebilirim
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